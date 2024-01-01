يتوفر webOS 6.0، الذي تمت ترقيته في نظام SoC* ومحرك الويب، على TNF5P مما يوفر تنفيذًا سلسًا للعديد من المهام. نظام التشغيل LG webOS الذكي يعمل على تحسين راحة المستخدم من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI**) السهلة ويوفر أدوات تطوير تطبيقات بسيطة لـ SI و/أو للمطورين، مثل SDK (مجموعة تطوير البرمجيات) وSCAP والتطبيقات البسيطة.