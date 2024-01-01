شاشة لوحية 2024 مقاس 98 بوصة متعددة اللمس مع نماذج تدريس مختلفة من إل جي

يعمل رمز QR على الشاشة الرئيسية على تقليل الوقت المستغرق في إعداد الدروس التعليمية بتمكين التحقق من الأجهزة الشخصية. ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات على شاشة LG CreateBoard التفاعلية، بما في ذلك مساحتي التخزين Google Drive وOneDrive عن طريق عملية تحقق واحدة لرمز QR دون أي إجراءات إضافية لتسجيل الدخول. وبمجرد الانتهاء من الدرس، يمكن للمستخدمين الضغط على زر تسجيل الخروج "Logout" لقطع الاتصال؛ ما يعمل على تقليل احتمال حدوث تسريب للبيانات الشخصية.