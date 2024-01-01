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شاشة لوحية 2024 مقاس 98 بوصة متعددة اللمس مع نماذج تدريس مختلفة من إل جي

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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شاشة لوحية 2024 مقاس 98 بوصة متعددة اللمس مع نماذج تدريس مختلفة من إل جي

98TR3DK-B

شاشة لوحية 2024 مقاس 98 بوصة متعددة اللمس مع نماذج تدريس مختلفة من إل جي

(5)
منظر أمامي بصورة معروضة على الشاشة

مستوى جديد للصفوف الدراسية مع LG CreateBoard

يجري شرح درس تعليمي في حجرة الدراسة، وتُعرض شاشة المواد التعليمية على شاشة LG CreateBoard التفاعلية المثبتة على جدار الحجرة مع مشاركتها على الأجهزة اللوحية للطلاب.

* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض توضيحية فقط.

ارتقِ إلى مستوى تعليمي جديد في الفصل المدرسى مع شاشة LG CreateBoard التفاعلية

توفر LG CreateBoard مجموعة متنوعة من القوالب التعليمية وأدوات التدريس، مثل المسطرة والجدول والملاحظات اللاصقة، مما يتيح المشاركة النشطة للطلاب وتقديم دروس مبتكرة. يصبح تحرير الصور ومقاطع الفيديو سهلاً مع LG CreateBoard، ويمكن مشاركة الموارد المصممة بسهولة مع الآخرين عبر رموز QR.

يحل الطلاب مسائل رياضية باستخدام نماذج متنوعة من المسطرة عبر قائمة شاشة LG CreateBoard التفاعلية.

نقاط لمس متعددة

يمكن لـ LG CreateBoard الكشف في وقت واحد عما يصل إلى 40 نقطة للمس المتعدد. هذا يخلق تجربة لمس مفعمة بالحياة، مما يساعد الطلاب على التأقلم بسهولة والتفاعل بامتياز في الدروس. هذا يؤدي إلى تحقيق أقصى درجات التركيز والتفاعل الطبيعي للطلاب.

يظهر في الصورة العديد من الطلاب بحجرة الدراسة يكتبون على شاشة LG CreateBoard التفاعلية في آنٍ واحدٍ.

* يتم التعرف على 32 نقطة كحد أقصى في بيئة Android، ويتم الكشف عن 40 نقطة كحد أقصى في بيئة Windows.
* يمكن التعرف على ما يصل إلى 10 نقاط في تطبيق الكتابة.

سهولة الحفظ / استيراد / تصدير

يتضمن LG CreateBoard وظائف بسيطة للاستيراد والتصدير. يمكن حفظ الموارد واستيرادها مباشرة من Google Drive أو OneDrive وإليهما، ويمكن استيراد الملفات من محرك أقراص USB (يمكن للمستخدمين تصفح الموارد المحفوظة على وحدة تخزين USB).

يمكن مشاركة المواد التعليمية المستخدمة في الدرس من خلال وظيفة الاستيراد والتصدير المزودة بشاشة LG CreateBoard التفاعلية بعد انتهاء الدرس.

سهولة الحفظ / استيراد ملف / تصدير ملف

تأتي شاشة LG CreateBoard التفاعلية مزودة بوظائف سهلة الاستخدام لاستيراد ملف اوتصديره يمكن حفظ الموارد وتصديرها إلى مساحة التخزين Google Drive أو OneDrive واستيرادها مباشرة منها، ويمكن استيراد الملف من محرك أقراص USB (يستطيع المستخدمون تصفح الموارد المحفوظة على وسيطة تخزين USB).

تُسهِّل شاشة LG CreateBoard التفاعلية مشاركة الشاشات مع أجهزة متعددة في الوقت الفعلي عبر التطبيق وموقع الويب.

* تدعم LG CreateBoard أيضًا المشاركة بدون تطبيق في حالة الكمبيوتر الشخصي (عبر موقع إلكتروني) والأجهزة المحمولة ضمن نفس الشبكة.
* للحصول على اتصال أكثر استقرارًا، نوصي بتثبيت تطبيق مخصص (LG CreateBoard Share).

LG ConnectedCare DMS

LG ConnectedCare DMS هو حل سحابي لمراقبة والتحكم عن بعد وإدارة حالة LG CreateBoard المثبتة في بيئات التعليم. تتيح هذا الميزة لمديري تكنولوجيا المعلومات تشغيل وإدارة الموارد الهامة على الأجهزة المشغلة دون الحاجة إلى زيارة المواقع بشكل فعلي.

تعمل مسؤولة تكنولوجيا معلومات على إدارة/التحكم في حالة شاشة LG CreateBoard التفاعلية من خلال ميزة LG ConnectedCare DMS.

* يجب شراء “LG ConnectedCare DMS” بشكل منفصل.
* يختلف مدى توفر خدمة "LG ConnectedCare DMS" حسب المنطقة، لذا يرجى الاتصال بمندوب مبيعات LG في منطقتك لمزيد من التفاصيل.
يدعم LG ConnectedCare DMS سلسلة TR3DJ / TR3PJ / TR3DK حاليًا (بالإضافة إلى المزيد في المستقبل) تحت بيئة سحابية

التحكم عن بُعد / الجدولة

يمكن تطبيق أوامر التحكم الشائعة مثل تشغيل / إيقاف التشغيل، والجدولة، وضبط السطوع، وقفل الشاشة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

البث / رسائل التنبيه

امكانية إرسال الرسائل وغيرها من أنواع المحتوى الأخرى من النظام الرئيسي إلى كل جهاز من الأجهزة الموجودة في بحجرة الدراسة المتصلة بميزة LG ConnectedCare DMS. وفي حالة الحوادث الطارئة كاشتعال حريق أو وقوع حادثة طبيعية، يمكن إرسال رسائل تنبيهية لتعميمها يدويًا عبر النظام، ما يتيح للمعلمين والطلاب اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة في الحال.

إدارة المشكلات

عدادات  التصحيح  عن طريق تعيين نسبة للحد الأدنى

يمكن للمستخدمين تعيين نسبة للحد الأدنى في ثماني فئات تشمل درجة حرارة الشاشة أو استخدام الذاكرة أو الإشارة، كما يتسنى لهم استقبال إشعارات التحذير أو الخطأ بناءً على إعدادات نسبة الحد الأدنى التى تم تعيينها.

المراقبة وتشخيص الأخطاء

يمكن للمهندس التحقق من الحالة في الوقت الفعلي وتشخيص المشاكل عن بُعد. كما يمكن تصنيف الحالة الحالية للمشكلات، مما يتيح عرضها بسهولة والاستجابة السريعة.

إدارة المشكلات

مكن إدارة المشكلات عن بُعد باستخدام حل LG ConnectedCare DMS. وهذا يجعل عملية الإدارة أكثر أمانًا وكفاءة، ما يضمن استقرار العملية التعليمية داخل الفصل المدرسى

إمكانية الاتصال عبر Bluetooth

تدعم LG CreateBoard الاتصالات اللاسلكية عبر Bluetooth مع أجهزة مختلفة، مثل مكبر الصوت والماوس ولوحة المفاتيح وغيرها. هذا مثالي لبناء بيئة هجينة بحيث يمكن الجمع بسلاسة بين الدروس عبر الإنترنت وخارج الإنترنت.

يمكن توصيل شاشة LG CreateBoard التفاعلية لاسلكيًا بالأجهزة، مثل لوحات المفاتيح والماوس والسماعات عبر تقنية Bluetooth.

اتصال من نوع C

يبسط اتصال USB-C عمليات الاتصال مما يتيح الشحن وإرسال البيانات في نفس الوقت عبر كابل واحد فقط.

تنقل شاشة LG CreateBoard التفاعلية البيانات بسهولة عبر اتصال USB-C، كما يمكن إجراء الشحن من خلالها بقدرة تصل إلى 65 واط.

* تُباع كابلات USB Type-C بشكل منفصل.

يمكن تسجيل الدخول بسهولة من خلال رمز QR، ما يوفر الوقت المستغرق في إعداد الدروس، ويحسِّن الأمان للبيانات الشخصية عن طريق تسجيل الخروج بسهولة.


تسجيل الدخول بواسطة رمز QR للوصول السهل للسحابة

يعمل رمز QR على الشاشة الرئيسية على تقليل الوقت المستغرق في إعداد الدروس التعليمية بتمكين التحقق من الأجهزة الشخصية. ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات على شاشة LG CreateBoard التفاعلية، بما في ذلك مساحتي التخزين Google Drive وOneDrive عن طريق عملية تحقق واحدة لرمز QR دون أي إجراءات إضافية لتسجيل الدخول. وبمجرد الانتهاء من الدرس، يمكن للمستخدمين الضغط على زر تسجيل الخروج "Logout" لقطع الاتصال؛ ما يعمل على تقليل احتمال حدوث تسريب للبيانات الشخصية.
بفضل وظيفة الحماية من الوميض بشاشة LG CreateBoard التفاعلية، يمكنك أن تنعم بمستوى أعلى من الراحة حتى مع التحديق بها لفترات طويلة من الوقت.

رعاية متقدمة للعيون

قدمت LG CreateBoard وظيفة خالية من الوميض. مع تقليل وميض إضاءة خلفية الشاشة، يمكن للمستخدمين استخدام الجهاز براحة أكبر حتى عند استخدامه لفترة طويلة.

شاشة LG CreateBoard التفاعلية مزودة بمنافذ أمامية، مثل منفذ USB ومنفذ HDMI.

تصميم الاتصال الأمامي

تتميز LG CreateBoard بمنافذ عرض أمامية ومكبرات صوت مثالية لكل من المعلمين والطلاب، مما يتيح تقديم المحتوى بشكل أسهل مع تجارب صوت غامرة أفضل.

تتيح فتحة OPS المدمجة تركيب جهاز OPS بسهولة لينعم المستخدمين بالمزيد من الوظائف الموسَّعة دون الحاجة إلى استخدام أجهزة سطح مكتب خارجية.

فتحة OPS مدمجة

تدعم LG CreateBoard فتحات OPS مما يتيح لك تركيب سطح مكتب الوظائف بسهولة ويسر في الجزء الخلفي من LG CreateBoard دون متاعب الاتصال بسطح المكتب الخارجي الأمر الذي يتيح المزيد من الوظائف الموسعة.

* OPS : المواصفات المفتوحة قابلة للتوصيل
* تُباع وحدة OPS لـ LG CreateBoard بشكل منفصل.

يتضمن وظيفة العرض الذكي وضع النوافذ المتعددة التي تعرض البيانات بشكل متجاور، إلى جانب وضع صورة داخل صورة الذي يسمح بعرض بيانات أخرى على البيانات المعروضة على الشاشة.

العرض الذكي

تتيح ميزة العرض الذكي في LG CreateBoard التدريس الفعال. يمكن عرض مادتين أو أكثر على نفس الشاشة في نفس الوقت دون الحاجة إلى التبديل المتكرر بين النوافذ، مما يجعل التدريس أكثر راحة وكفاءة. يمكن عرض مادتين جنبًا إلى جنب (وضع النافذة المتعددة)، أو يمكن وضع إحدى المواد فوق الأخرى (وضع الصورة داخل صورة).

* قد لا يعمل وضع النوافذ المتعددة مع بعض التطبيقات.
*يتوفر وضع الصورة داخل صورة لشاشة المصدر الخارجي.
إذا لم يستقبل الجهاز إشارة لفترة معينة من الوقت، ينتقل إلى وضع الاستعداد، ويمكن تشغيله أو إيقافه تلقائيًا بضبط الوقف بهدف توفير الطاقة.

توفير الطاقة

عندما لا يتلقى الجهاز إشارة مدخلة خارجية لمدة معينة يحددها المستخدم، يدخل الجهاز في وضع الاستعداد. يمكن أيضًا تشغيل أو إيقاف تشغيل الأجهزة تلقائيًا في وقت محدد أو يوم محدد من جانب المستخدم، مما يساهم في توفير الطاقة.

الوظائف الآمنة

قفل الشاشة

يمكن للمعلمين قفل الشاشة باستخدام وظيفة قفل الشاشة، وفتحها عن طريق إدخال كلمة مرور. يمكن للمستخدمين ضبط قفل الشاشة في قائمة الإعدادات لحماية الجهاز من المستخدمين غير المعروفين.

الوضع الآمن

يدعم LG CreateBoard وضعًا آمنًا يعطل وظيفة مشاركة LG CreateBoard لمنع عرض المحتوى غير المصرح به على أجهزة مختلفة.

وضع قفل USB

وضع قفل USB هو إجراء أمني يساعد على منع نسخ البيانات إلى أجهزة غير مصرح بها، مما يعتبر أمرًا ضروريًا عند استخدامه في الأماكن التي تتطلب الأمان.

إزالة الملفات تلقائيًا

يمكن للمستخدمين ضبط LG CreateBoard لحذف الملفات بانتظام لتعزيز مستوى الأمان.


سهولة النقل باستخدام حامل LG الموحّد

يمكن استخدام LG Createboard في أي مكان داخلي يمكن فيه تحريكه بسهولة على العجلات. من الصفوف الدراسية إلى المساحات الفاصلة، يؤدي الحامل أدوارًا متنوعة وفقًا لكل احتياج، مثل المحاضرات والمناقشات الجماعية والإعلانات المدرسية، وأكثر من ذلك.

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* يُباع الحامل بمفرده. (ST-860F)
** يجب توصيل المنتج بمصدر الطاقة المناسب لتشغيله.
*** الصورة مستندة إلى نموذج بحجم 86 بوصة.

طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • مقاس الشاشة

    98 بوصة

  • تكنولوجيا اللوحة

    IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • الدقة الأصلية

    3840x2160 (UHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    440 نيت (بدون زجاج، الحد الأقصى)، 390 نيت (بدون زجاج، نموذجي) 400 نيت (مع زجاج، نموذجي)، 350 نيت (مع زجاج، نموذجي)

  • نسبة التباين

    1,200:1

  • نسبة التباين الديناميكية

    3000:1

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)

    178° (أفقي/رأسي)

  • عمق اللون

    1.07 مليار (10 بت)

  • وقت الاستجابة

    8 مللي ثانية

  • المعالجة السطحية (التشويش)

    25%

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (L30)

  • ساعات التشغيل (ساعة/يوم)

    16/7

  • عمودي / أفقي

    نعم / لا

  • رأسي / أفقي

    نعم/لا

الاتصال(واجهة المقبس)

  • مدخل

    HDMI (3، HDCP2.2)، RGB (1، VGA)، مدخل صوت، RS232C IN، RJ45 (LAN)، USB3.0 Type A (4)، USB2.0 Type A (1)، USB Type-C (1، USB-PD، DP-Alt)

  • مخرج

    DP Out (HDMI Out)، مخرج صوت (1، بصري 1 (SPDIF))، Touch USB (2)، RJ45 (LAN)

المواصفات الفنية

  • لون الحواف

    أسود

  • عرض الحواف

    أعلى/يمين/يسار/أسفل: 30/27/27/45 مم

  • الوزن (الشاشة)

    103.6 كغم

  • الوزن بعد التعبئة

    133.2 كغم

  • أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)

    2244 × 1323 × 91 ملم

  • أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × طول × عمق) (الحجم الخارجي للعبوة)

    2406 × 1474 × 280 ملم

  • المقبض

    نعم

  • واجهة حامل ™VESA القياسية

    800 × 600 ملم

الميزات الرئيسية

  • الجهاز

    ذاكرة داخلية (64 جيجابايت)، Wi-Fi مدمج (نوع الفتحة)، مستشعر سطوع تلقائي، مؤشر طاقة

  • البرمجيات

    Android 11 (Android 13 بدءًا من يوليو 2024)، صورة خلفية (صورة شعار التشغيل)، شاشات متعددة (PIP (مصدر خارجي واحد)، PBP (مصدر خارجي واحد))، مشاركة الشاشة (LG CreateBoard Share)، الطاقة (توفير الطاقة الذكي (توفير الطاقة))

الظروف البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 ~ 40 درجة مئوية

  • رطوبة التشغيل

    10 ~ 90% رطوبة نسبية

الطاقة

  • إمداد الطاقة

    100-240 فولت ~ 50/60 هرتز 5.5 أمبير

  • نوع البطارية

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • النوع

    395 واط

  • الحد الأقصى

    610 واط

  • وحدة حرارية بريطانية (BTU)

    1348 وحدة حرارية بريطانية/ساعة (قياسي)، 2081 وحدة حرارية بريطانية/ساعة (الحد الأقصى)

  • DPM

    ≤ 0.5 واط

  • إيقاف الطاقة

    ≤ 0.5 واط

الصوت

  • مكبر الصوت

    نعم (15 واط x‏ 2)

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB/NTRL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP‏ / Energy Star

    نعم/نعم

التوافق مع OPS

  • متوافقة مع نوع OPS

    نعم (فتحة)

  • OPS طاقة مدمجة

    نعم

توافق البرامج

  • ConnectedCare من LG

    نعم

  • LG ConnectedCare DMS

    نعم (DMS)

اللغة

  • العرض الظاهر على الشاشة

    الإنجليزية، الدنماركية، الفنلندية، الألمانية، الكورية، النرويجية، البولندية، البرتغالية (أوروبا)، البرتغالية (البرازيل)، الرومانية، الإسبانية، السويدية، الهنغارية، التايلاندية

الملحق

  • أساسي

    كابل طاقة 3 م1، كابل USB (نوع A-نوع B) 5 م1، كابل USB Type-C (C إلى C) 1.8 م1، كابل HDMI 3 م1، قلم كتابة*2 قطعة، دليل المستخدم، دليل البدء السريع، صندوق كرتون، جهاز تحكم عن بُعد (يتضمن بطاريتين)، وحدة WiFi

  • اختياري

    حامل جداري (WM-L000S)، حامل أرضي (ST-000F)

الميزة الخاصة

  • شاشة اللمس - حجم الهدف المتاح للمس

    Ø2 مم ↑

  • اللمس - وقت الاستجابة

    ≤ 5 مللي ثانية

  • اللمس - الدقة

    ± 1.5 مم

  • اللمس - الواجهة

    USB2.0

  • اللمس - سُمك طبقة الحماية الزجاجية

    4T (مضاد التوهّج)

  • اللمس - نفاذية طبقة الحماية الزجاجية

    88%

  • اللمس - دعم نظام التشغيل

    Windows 7/8/10/Linux/Mac/Android (Linux/Mac يدعم نقطة لمس واحدة)

  • اللمس - نقاط اللمس المتعددة

    40 نقطة كحد أقصى (Windows)، 32 نقطة كحد أقصى (Android)

نظام التشغيل ANDROID

  • نظام مُحمَّل على رقاقة

    Quad Core A55 (رباعي النواة)

  • وحدة معالجة الرسومات

    Mali G52MP2

  • الذاكرة الداخلية - التخزين

    جيجابايت 64

  • الذاكرة الداخلية - ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

    8 جيجابايت

  • Wi-Fi

    802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)

  • شبكة المنطقة المحلية (LAN)

    شبكة جيجابت LAN

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.0

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