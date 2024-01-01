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شاشة لوحية 2024 مقاس 98 بوصة متعددة اللمس مع نماذج تدريس مختلفة من إل جي
مستوى جديد للصفوف الدراسية مع LG CreateBoard
يجري شرح درس تعليمي في حجرة الدراسة، وتُعرض شاشة المواد التعليمية على شاشة LG CreateBoard التفاعلية المثبتة على جدار الحجرة مع مشاركتها على الأجهزة اللوحية للطلاب.
* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض توضيحية فقط.
ارتقِ إلى مستوى تعليمي جديد في الفصل المدرسى مع شاشة LG CreateBoard التفاعلية
يحل الطلاب مسائل رياضية باستخدام نماذج متنوعة من المسطرة عبر قائمة شاشة LG CreateBoard التفاعلية.
نقاط لمس متعددة
يظهر في الصورة العديد من الطلاب بحجرة الدراسة يكتبون على شاشة LG CreateBoard التفاعلية في آنٍ واحدٍ.
* يتم التعرف على 32 نقطة كحد أقصى في بيئة Android، ويتم الكشف عن 40 نقطة كحد أقصى في بيئة Windows.
* يمكن التعرف على ما يصل إلى 10 نقاط في تطبيق الكتابة.
سهولة الحفظ / استيراد / تصدير
يمكن مشاركة المواد التعليمية المستخدمة في الدرس من خلال وظيفة الاستيراد والتصدير المزودة بشاشة LG CreateBoard التفاعلية بعد انتهاء الدرس.
سهولة الحفظ / استيراد ملف / تصدير ملف
تُسهِّل شاشة LG CreateBoard التفاعلية مشاركة الشاشات مع أجهزة متعددة في الوقت الفعلي عبر التطبيق وموقع الويب.
* تدعم LG CreateBoard أيضًا المشاركة بدون تطبيق في حالة الكمبيوتر الشخصي (عبر موقع إلكتروني) والأجهزة المحمولة ضمن نفس الشبكة.
* للحصول على اتصال أكثر استقرارًا، نوصي بتثبيت تطبيق مخصص (LG CreateBoard Share).
LG ConnectedCare DMS
تعمل مسؤولة تكنولوجيا معلومات على إدارة/التحكم في حالة شاشة LG CreateBoard التفاعلية من خلال ميزة LG ConnectedCare DMS.
* يجب شراء “LG ConnectedCare DMS” بشكل منفصل.
* يختلف مدى توفر خدمة "LG ConnectedCare DMS" حسب المنطقة، لذا يرجى الاتصال بمندوب مبيعات LG في منطقتك لمزيد من التفاصيل.
يدعم LG ConnectedCare DMS سلسلة TR3DJ / TR3PJ / TR3DK حاليًا (بالإضافة إلى المزيد في المستقبل) تحت بيئة سحابية
التحكم عن بُعد / الجدولة
يمكن تطبيق أوامر التحكم الشائعة مثل تشغيل / إيقاف التشغيل، والجدولة، وضبط السطوع، وقفل الشاشة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
البث / رسائل التنبيه
امكانية إرسال الرسائل وغيرها من أنواع المحتوى الأخرى من النظام الرئيسي إلى كل جهاز من الأجهزة الموجودة في بحجرة الدراسة المتصلة بميزة LG ConnectedCare DMS. وفي حالة الحوادث الطارئة كاشتعال حريق أو وقوع حادثة طبيعية، يمكن إرسال رسائل تنبيهية لتعميمها يدويًا عبر النظام، ما يتيح للمعلمين والطلاب اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة في الحال.
عدادات التصحيح عن طريق تعيين نسبة للحد الأدنى
يمكن للمستخدمين تعيين نسبة للحد الأدنى في ثماني فئات تشمل درجة حرارة الشاشة أو استخدام الذاكرة أو الإشارة، كما يتسنى لهم استقبال إشعارات التحذير أو الخطأ بناءً على إعدادات نسبة الحد الأدنى التى تم تعيينها.
المراقبة وتشخيص الأخطاء
يمكن للمهندس التحقق من الحالة في الوقت الفعلي وتشخيص المشاكل عن بُعد. كما يمكن تصنيف الحالة الحالية للمشكلات، مما يتيح عرضها بسهولة والاستجابة السريعة.
إدارة المشكلات
مكن إدارة المشكلات عن بُعد باستخدام حل LG ConnectedCare DMS. وهذا يجعل عملية الإدارة أكثر أمانًا وكفاءة، ما يضمن استقرار العملية التعليمية داخل الفصل المدرسى
إمكانية الاتصال عبر Bluetooth
يمكن توصيل شاشة LG CreateBoard التفاعلية لاسلكيًا بالأجهزة، مثل لوحات المفاتيح والماوس والسماعات عبر تقنية Bluetooth.
اتصال من نوع C
تنقل شاشة LG CreateBoard التفاعلية البيانات بسهولة عبر اتصال USB-C، كما يمكن إجراء الشحن من خلالها بقدرة تصل إلى 65 واط.
* تُباع كابلات USB Type-C بشكل منفصل.
الوظائف الآمنة
قفل الشاشة
يمكن للمعلمين قفل الشاشة باستخدام وظيفة قفل الشاشة، وفتحها عن طريق إدخال كلمة مرور. يمكن للمستخدمين ضبط قفل الشاشة في قائمة الإعدادات لحماية الجهاز من المستخدمين غير المعروفين.
سهولة النقل باستخدام حامل LG الموحّد
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* يُباع الحامل بمفرده. (ST-860F)
** يجب توصيل المنتج بمصدر الطاقة المناسب لتشغيله.
*** الصورة مستندة إلى نموذج بحجم 86 بوصة.
جميع المواصفات
اللوحة
-
مقاس الشاشة
98 بوصة
-
تكنولوجيا اللوحة
IPS
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
الدقة الأصلية
3840x2160 (UHD)
-
معدل التحديث
60 هرتز
-
السطوع
440 نيت (بدون زجاج، الحد الأقصى)، 390 نيت (بدون زجاج، نموذجي) 400 نيت (مع زجاج، نموذجي)، 350 نيت (مع زجاج، نموذجي)
-
نسبة التباين
1,200:1
-
نسبة التباين الديناميكية
3000:1
-
التدرج اللوني
NTSC 72%
-
زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)
178° (أفقي/رأسي)
-
عمق اللون
1.07 مليار (10 بت)
-
وقت الاستجابة
8 مللي ثانية
-
المعالجة السطحية (التشويش)
25%
-
العمر الافتراضي
50,000 ساعة (L30)
-
ساعات التشغيل (ساعة/يوم)
16/7
-
عمودي / أفقي
نعم / لا
-
رأسي / أفقي
نعم/لا
الاتصال(واجهة المقبس)
-
مدخل
HDMI (3، HDCP2.2)، RGB (1، VGA)، مدخل صوت، RS232C IN، RJ45 (LAN)، USB3.0 Type A (4)، USB2.0 Type A (1)، USB Type-C (1، USB-PD، DP-Alt)
-
مخرج
DP Out (HDMI Out)، مخرج صوت (1، بصري 1 (SPDIF))، Touch USB (2)، RJ45 (LAN)
المواصفات الفنية
-
لون الحواف
أسود
-
عرض الحواف
أعلى/يمين/يسار/أسفل: 30/27/27/45 مم
-
الوزن (الشاشة)
103.6 كغم
-
الوزن بعد التعبئة
133.2 كغم
-
أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)
2244 × 1323 × 91 ملم
-
أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × طول × عمق) (الحجم الخارجي للعبوة)
2406 × 1474 × 280 ملم
-
المقبض
نعم
-
واجهة حامل ™VESA القياسية
800 × 600 ملم
الميزات الرئيسية
-
الجهاز
ذاكرة داخلية (64 جيجابايت)، Wi-Fi مدمج (نوع الفتحة)، مستشعر سطوع تلقائي، مؤشر طاقة
-
البرمجيات
Android 11 (Android 13 بدءًا من يوليو 2024)، صورة خلفية (صورة شعار التشغيل)، شاشات متعددة (PIP (مصدر خارجي واحد)، PBP (مصدر خارجي واحد))، مشاركة الشاشة (LG CreateBoard Share)، الطاقة (توفير الطاقة الذكي (توفير الطاقة))
الظروف البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
0 ~ 40 درجة مئوية
-
رطوبة التشغيل
10 ~ 90% رطوبة نسبية
الطاقة
-
إمداد الطاقة
100-240 فولت ~ 50/60 هرتز 5.5 أمبير
-
نوع البطارية
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
النوع
395 واط
-
الحد الأقصى
610 واط
-
وحدة حرارية بريطانية (BTU)
1348 وحدة حرارية بريطانية/ساعة (قياسي)، 2081 وحدة حرارية بريطانية/ساعة (الحد الأقصى)
-
DPM
≤ 0.5 واط
-
إيقاف الطاقة
≤ 0.5 واط
الصوت
-
مكبر الصوت
نعم (15 واط x 2)
شهادات الاعتماد
-
الأمان
CB/NTRL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
نعم/نعم
التوافق مع OPS
-
متوافقة مع نوع OPS
نعم (فتحة)
-
OPS طاقة مدمجة
نعم
توافق البرامج
-
ConnectedCare من LG
نعم
-
LG ConnectedCare DMS
نعم (DMS)
اللغة
-
العرض الظاهر على الشاشة
الإنجليزية، الدنماركية، الفنلندية، الألمانية، الكورية، النرويجية، البولندية، البرتغالية (أوروبا)، البرتغالية (البرازيل)، الرومانية، الإسبانية، السويدية، الهنغارية، التايلاندية
الملحق
-
أساسي
كابل طاقة 3 م1، كابل USB (نوع A-نوع B) 5 م1، كابل USB Type-C (C إلى C) 1.8 م1، كابل HDMI 3 م1، قلم كتابة*2 قطعة، دليل المستخدم، دليل البدء السريع، صندوق كرتون، جهاز تحكم عن بُعد (يتضمن بطاريتين)، وحدة WiFi
-
اختياري
حامل جداري (WM-L000S)، حامل أرضي (ST-000F)
الميزة الخاصة
-
شاشة اللمس - حجم الهدف المتاح للمس
Ø2 مم ↑
-
اللمس - وقت الاستجابة
≤ 5 مللي ثانية
-
اللمس - الدقة
± 1.5 مم
-
اللمس - الواجهة
USB2.0
-
اللمس - سُمك طبقة الحماية الزجاجية
4T (مضاد التوهّج)
-
اللمس - نفاذية طبقة الحماية الزجاجية
88%
-
اللمس - دعم نظام التشغيل
Windows 7/8/10/Linux/Mac/Android (Linux/Mac يدعم نقطة لمس واحدة)
-
اللمس - نقاط اللمس المتعددة
40 نقطة كحد أقصى (Windows)، 32 نقطة كحد أقصى (Android)
نظام التشغيل ANDROID
-
نظام مُحمَّل على رقاقة
Quad Core A55 (رباعي النواة)
-
وحدة معالجة الرسومات
Mali G52MP2
-
الذاكرة الداخلية - التخزين
جيجابايت 64
-
الذاكرة الداخلية - ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
8 جيجابايت
-
Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)
-
شبكة المنطقة المحلية (LAN)
شبكة جيجابت LAN
-
Bluetooth
Bluetooth 5.0
-
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