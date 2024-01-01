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سلسلة VL5D

المواصفات

الدعم

سلسلة VL5D

49VL5D-B

سلسلة VL5D

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جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة

    49 بوصة (48.50 بوصة بالقياس القطري)

  • الدقة

    1,920 × 1,080 (بدقة FHD)

  • السطوع (نمطي، وقياسي، وكانديلا/متر مربع)

    450

المواصفات المادية

  • عرض الحواف

    2.3 ملم (يسار/أعلى)، و1.2 ملم (يمين/أسفل)

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1077.6 ملم × 607.8 ملم × 89.7 ملم

  • الوزن (الرأس)

    17.8 كجم

  • وصلة التثبيت القياسي ™VESA

    600 ×‏ 400 ملم

الظروف البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية

  • نسبة الرطوبة الخاصة بالتشغيل

    10% إلى 80%

الطاقة

  • مزوّد الطاقة

    100-240 فولت ~، 50‏/60 هرتز

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • قياسي

    93 واط

  • التوفير الذكي للطاقة

    50 واط

قياسية(شهادة)

  • السلامة

    UL‎‏ / cUL‏ / CB‏ / TUV‏ / KC

  • EMC

    FCC فئة "A"‏ / CE‏ / KCC

  • ErP‏ / Energy Star

    نعم (EU Only) / نعم (Energy Star 8.0, US Only)

توافق مشغل الوسائط

  • مشغل وسائط خارجي قابل للتوصيل

    نعم (MP500‏ / MP700)

توافق البرامج

  • برنامج إدارة المحتوى

    SuperSign Premium

  • برنامج التحكم والمراقبة

    SuperSign Link

الملحقات

  • الأساسية

    جهاز التحكم عن بُعد، وكابل الطاقة، وكابل DP، وكتيب، وجهاز استقبال IR، وكابل RS-232C، وكابل LAN، وحامل توجيه، ومسامير

  • الاختيارية

    التعليق على الحائط (أفقي: WM-L640V، رأسي: WM-P640V)

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