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سلسلة VL5D
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة
49 بوصة (48.50 بوصة بالقياس القطري)
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الدقة
1,920 × 1,080 (بدقة FHD)
-
السطوع (نمطي، وقياسي، وكانديلا/متر مربع)
450
المواصفات المادية
-
عرض الحواف
2.3 ملم (يسار/أعلى)، و1.2 ملم (يمين/أسفل)
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أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
1077.6 ملم × 607.8 ملم × 89.7 ملم
-
الوزن (الرأس)
17.8 كجم
-
وصلة التثبيت القياسي ™VESA
600 × 400 ملم
الظروف البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
-
نسبة الرطوبة الخاصة بالتشغيل
10% إلى 80%
الطاقة
-
مزوّد الطاقة
100-240 فولت ~، 50/60 هرتز
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
قياسي
93 واط
-
التوفير الذكي للطاقة
50 واط
قياسية(شهادة)
-
السلامة
UL / cUL / CB / TUV / KC
-
EMC
FCC فئة "A" / CE / KCC
-
ErP / Energy Star
نعم (EU Only) / نعم (Energy Star 8.0, US Only)
توافق مشغل الوسائط
-
مشغل وسائط خارجي قابل للتوصيل
نعم (MP500 / MP700)
توافق البرامج
-
برنامج إدارة المحتوى
SuperSign Premium
-
برنامج التحكم والمراقبة
SuperSign Link
الملحقات
-
الأساسية
جهاز التحكم عن بُعد، وكابل الطاقة، وكابل DP، وكتيب، وجهاز استقبال IR، وكابل RS-232C، وكابل LAN، وحامل توجيه، ومسامير
-
الاختيارية
التعليق على الحائط (أفقي: WM-L640V، رأسي: WM-P640V)
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