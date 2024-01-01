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49 بوصة 450 نيت FHD حافة رفيعة عارض فيديو
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة
"49
-
تقنية اللوحة
IPS
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16 : 9
-
دقة العرض الأصلية
1,920 × 1,080 (بدقة FHD)
-
السطوع (القيمة النموذجية، كانديلا/م²)
450
-
نسبة التباين
1,300:1
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178x178
-
زمن الاستجابة
8 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)
-
علاج السطح
طلاء صلب (3H)، معالجة مانعة للتوهج لأداة الاستقطاب الأمامية (التشوش 3%)
-
ساعات التشغيل
ساعة 24
-
التوجيه
عرضي ورأسي
التوصيل
-
مدخل
HDMI، DP، DVI-D، RGB، الصوت، USB 3.0
-
مخرج
DP، صوت
-
التحكم الخارجي
مدخل/مخرج RS232C، مدخل/مخرج RJ45، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
المواصفات المادية
-
لون الحافة
أسود
-
عرض الحواف
2.25 مم (اليسار/الأعلى) / 1.25 مم (اليمين/الأسفل)
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
1,077.6 × 607.8 × 89.7 مم
-
الوزن (الرأس)
17.8 كجم
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
1,214 × 778 × 263 مم
-
وزن العبوة
22.8 كجم
-
مقبض
نعم
-
وصلة التثبيت القياسي ™VESA
600 × 400 ملم
الظروف البيئية
-
نطاق درجات حرارة التشغيل
0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
-
نطاق رطوبة التشغيل
10% إلى 80%
الطاقة
-
مزوّد الطاقة
100-240 فولت ~، 50/60 هرتز
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
قياسية/قصوى.
93 واط / 110 واط
-
التوفير الذكي للطاقة
55 واط
قياسية(معتمدة)
-
السلامة
CB / NRTL
-
EMC
FCC فئة "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
نعم (الاتحاد الأوروبي فقط) / نعم (Energy Star 8.0، الولايات المتحدة فقط)
توافق مشغل الوسائط
-
نوع OPS متوافق
-
توافق البرامج
-
برنامج إدارة المحتوى
SuperSign CMS
-
برنامج التحكم والمراقبة
SuperSign Control/Control+
الملحقات
-
الأساسية
الريموت (يشمل بطارية 2ea)، سلك الطاقة، كبل RS232C، كبل LAN، كبل DP، جهاز استقبال IR، كتيفة التوجيه، البراغي، الدليل
-
الاختيارية
التعليق على الحائط (أفقي: WM-L640V، رأسي: WM-P640V)
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