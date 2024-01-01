About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
49 بوصة 450 نيت FHD حافة رفيعة عارض فيديو

المواصفات

الدعم

49 بوصة 450 نيت FHD حافة رفيعة عارض فيديو

49VL5PF-A

49 بوصة 450 نيت FHD حافة رفيعة عارض فيديو

(0)
طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة

    "49

  • تقنية اللوحة

    IPS

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16 : 9

  • دقة العرض الأصلية

    1,920 × 1,080 (بدقة FHD)

  • السطوع (القيمة النموذجية، كانديلا/م²)

    450

  • نسبة التباين

    1,300:1

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178x178

  • زمن الاستجابة

    8 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)

  • علاج السطح

    طلاء صلب (3H)، معالجة مانعة للتوهج لأداة الاستقطاب الأمامية (التشوش 3%)

  • ساعات التشغيل

    ساعة 24

  • التوجيه

    عرضي ورأسي

التوصيل

  • مدخل

    HDMI، DP، DVI-D، RGB، الصوت، USB 3.0

  • مخرج

    DP، صوت

  • التحكم الخارجي

    مدخل/مخرج RS232C، مدخل/مخرج RJ45، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

المواصفات المادية

  • لون الحافة

    أسود

  • عرض الحواف

    2.25 مم (اليسار/الأعلى) / 1.25 مم (اليمين/الأسفل)

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1,077.6 × 607.8 × 89.7 مم

  • الوزن (الرأس)

    17.8 كجم

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1,214 × 778 × 263 مم

  • وزن العبوة

    22.8 كجم

  • مقبض

    نعم

  • وصلة التثبيت القياسي ™VESA

    600 ×‏ 400 ملم

الظروف البيئية

  • نطاق درجات حرارة التشغيل

    0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية

  • نطاق رطوبة التشغيل

    10% إلى 80%

الطاقة

  • مزوّد الطاقة

    100-240 فولت ~، 50‏/60 هرتز

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • قياسية/قصوى.

    93 واط / 110 واط

  • التوفير الذكي للطاقة

    55 واط

قياسية(معتمدة)

  • السلامة

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC فئة "A"‏ / CE‏ / KC

  • ErP‏ / Energy Star

    نعم (الاتحاد الأوروبي فقط) / نعم (Energy Star 8.0، الولايات المتحدة فقط)

توافق مشغل الوسائط

  • نوع OPS متوافق

    -

توافق البرامج

  • برنامج إدارة المحتوى

    SuperSign CMS

  • برنامج التحكم والمراقبة

    SuperSign Control/Control+

الملحقات

  • الأساسية

    الريموت (يشمل بطارية 2ea)، سلك الطاقة، كبل RS232C، كبل LAN، كبل DP، جهاز استقبال IR، كتيفة التوجيه، البراغي، الدليل

  • الاختيارية

    التعليق على الحائط (أفقي: WM-L640V، رأسي: WM-P640V)

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 