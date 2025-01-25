شاشة عرض على الجدار بحافة نحيفة مقاس 49 بوصة وسطوع 500 شمعة بدقة ‏‏‎‎‎‎‏‏FHD

يمكن إجراء الصيانة بسرعة وسهولة مع خدمة ConnectedCare*‎ الاختيارية من LG، وهي خدمة سحابية توفرها شركة LG. ويتم خلال هذا الخدمة إدارة حالة شاشات العرض في أماكن العمل التابعة للعملاء من أجل تشخيص الأعطال وتقديم خدمة التحكم عن بُعد، ما يضمن استمرار العمل في شركات العملاء بسلاسة ويُسر.

