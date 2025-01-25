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شاشة عرض على الجدار بحافة نحيفة مقاس 49 بوصة وسطوع 500 شمعة بدقة ‏‏‎‎‎‎‏‏FHD

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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شاشة عرض على الجدار بحافة نحيفة مقاس 49 بوصة وسطوع 500 شمعة بدقة ‏‏‎‎‎‎‏‏FHD

49VL5PJ-A

شاشة عرض على الجدار بحافة نحيفة مقاس 49 بوصة وسطوع 500 شمعة بدقة ‏‏‎‎‎‎‏‏FHD

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جمال غامر، وسحر آسر

A man is looking at a big screen attached to the window of a sports store.

* جميع الصور الواردة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.

إمكانية السلسلة المترابطة

باستخدام ميزة الشبكة المتسلسلة Daisy Chain، يمكنك تنفيذ أوامر مثل التحكم والمراقبة، بل وتحديث البرامج الثابتة.

Multiple displays are being managed simultaneously through the daisy chain. The UHD daisy chain utilizing HDMI and DisplayPort allows easy access to adjusting UHD settings.

LG ConnectedCare في الوقت الحقيقي

يمكن إجراء الصيانة بسرعة وسهولة مع خدمة ConnectedCare*‎ الاختيارية من LG، وهي خدمة سحابية توفرها شركة LG. ويتم خلال هذا الخدمة إدارة حالة شاشات العرض في أماكن العمل التابعة للعملاء من أجل تشخيص الأعطال وتقديم خدمة التحكم عن بُعد، ما يضمن استمرار العمل في شركات العملاء بسلاسة ويُسر.

The LG employee is remotely monitoring the VL5PJ installed in a different place by using cloud-based LG monitoring solution.

* LG ConnectedCare هو الاسم التجاري لخدمة LG Signage365Care. يختلف مدى التوفر باختلاف المناطق.

The ultra narrow bezel provides immersive images continuously.

حافة فائقة الضيق

يخلق حجم الحافة فائقة الضيق البالغ 3.5 ملم تجارب مشاهدة غامرة وسلسة على شاشات حائط الفيديو المجمعة.
VL5PJ can adjust the color temperature from 3,200K to 13,000K in units of 100K.

ضبط سهل للألوان

اعتمادًا على المحتوى، يمكن ضبط حرارة ألوان الشاشة بسهولة بزيادات قدرها 100 كلفن باستخدام الريموت.

VL5PJ consists of less image gaps between the tiled screens compared to the LG Conventional. This improves the viewing experience of the displayed content as it minimizes the visual disturbance by the gaps.

الحدّ من فجوات الصور

تحتوي شاشات VL5PJ على خوارزمية خاصة لتحسين الصورة، تؤدي إلى تقليل فجوات الصورة بين شاشات العرض المتعددة المجمعة عند تشغيل مقاطع الفيديو. تم تعديل العناصر الموجودة على حدود الحافة لضمان تجربة مشاهدة سلسة.

* يُقصد بـ"شاشات LG التقليدية" إلى الشاشات التي لا تتضمن خوارزمية تحسين الصورة.

* ترد الصورة أعلاه لأغراض التوضيح فقط.

The included SoC and webOS smart signage platform demonstrate its ability to execute several tasks at once.

أداء عالٍ وإمكانيات ترقية كبيرة

بفضل نظام اللافتات الذكية المدمج في نظامي SoC وwebOS، تستطيع شاشات VL5PJ تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد مع توفير تشغيل سلس للمحتوى دون الحاجة إلى مشغل وسائط. ونظرًا إلى أن نظام webOS يدعم HTML5 كنظام أساسي قائم على الويب ويوفر SDK (مجموعة تطوير البرامج)، يُصبح من الأسهل على اختصاصيي النُظم إنشاء تطبيقات الويب الخاصة بهم وتحسينها.

* يمكن تنزيل SDK من الرابط أدناه. (https://webossignage.developer.lge.com)

طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    49

  • تقنية لوحة العرض

    IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    1920 x 1080 (FHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    500nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,000:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    500,000:1

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 3%

  • العمر الافتراضي

    60,000 ساعة (العادي)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 2.2)

  • مدخل DVI-D

    نعم (HDCP 1.4)

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    نعم

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 2.25/1.25/2.25/1.25mm

  • الوزن (الرأس)

    17.8Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    21.9Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1077.6 x 607.8 x 89.7mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1198 x 756 x 247mm

  • مقبض

    نعم

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    600 x 400 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    لا

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    نعم

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    نعم

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

  • مروحة (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 4.1

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    لا

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • RS232C Sync

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    لا

  • PBP

    لا

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • علامة الفيديو

    نعم (4 علامة فيديو)

  • التشغيل عبر URL

    نعم

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • شهادة Cisco

    لا

  • Crestron Connected

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    نعم

  • المنارة

    لا

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • webRTC

    نعم

  • Pro:Idiom

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    نعم

  • انعكاس المسح الضوئي

    نعم

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    110W

  • الحد الأقصى

    120W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    375 BTU/Hr(Typ.), 409 BTU/Hr(Max.)

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    70W

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    لا

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    YES / Energy Star 8.0(US Only)

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

  • SuperSign Cloud

    نعم

  • Promota

    لا

  • Mobile CMS

    لا

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

  • اختياري

    لا

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    IP5X tested

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    غير متوفر

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

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