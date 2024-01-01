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سلسلة SVH7F

المواصفات

الدعم

سلسلة SVH7F

55SVH7F-A

سلسلة SVH7F

(1)
طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة

    55 بوصة

  • تكنولوجيا اللوحة

    IPS RGB

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16 : 9

  • الدقة الأصلية

    الأمان

  • السطوع (النوع, شمعة/م²)

    700

  • نسبة التباين

    1,200:1

  • زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)

    178 × 178

  • وقت الاستجابة

    8 مللي ثانية (G to G)

  • معالجة السطح

    تشوش 3%

  • وقت الحياة (Typ.)

    60,000 ساعة

  • ساعات التشغيل

    24 ساعة

  • الاتجاه

    الطولي والعرضي

قابلية الاتصال

  • مدخل

    HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB

  • مخرج

    DP، الصوت

  • تحكم خارجي

    مدخل/مخرج RS232C، مدخل / مخرج RJ45 (LAN)، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

المواصفات الفنية

  • لون الطوق

    أسود

  • عرض الحافة:

    0.44 ملم (مستوٍ)

  • أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)

    1,210.51 × 681.22 × 86.5 ملم

  • الوزن (الرأس)

    16.8 كجم

  • أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × طول × عمق)

    1,353 × 855 × 263 ملم

  • الوزن بعد التعبئة

    23.6 كجم

  • المقبض

    نعم

  • واجهة حامل ™VESA القياسية

    600 × 400 ملم

الظروف البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 إلى 40 درجة مئوية

  • رطوبة التشغيل

    10 إلى 80 %

الطاقة

  • إمداد الطاقة

    100-240فولت تقريبًا, 50/60هرتز

  • نوع البطارية

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • النوع

    210 واط

  • الحد الأقصى

    250 واط

قياسي(شهادة)

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    الفئة FCC "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    نعم (EU Only) / نعم (Energy Star 8.0)

التوافق مع مشغل الوسائط

  • متوافقة مع نوع OPS

    نعم (Piggyback)

توافق البرامج

  • برمجيات إدارة المحتويات

    SuperSign CMS

  • برمجيات التحكم والمراقبة

    وحدة تحكم/وحدة تحكم SuperSign+

الملحق

  • أساسي

    جهاز التحكم عن بعد، كابل الطاقة، كابل RS232C، كابل الشبكة المحلية، كابل DP، جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء، كتيفة توجيه، براغي، دليل

  • اختياري

    حامل التثبيت في الحائط (عرضي: WM-L640V، عمودي: WM-P640V), OPS مجموعة (KT-OPSF)

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