سلسلة SVH7F

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جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة
55 بوصة
-
تكنولوجيا اللوحة
IPS RGB
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16 : 9
-
الدقة الأصلية
الأمان
-
السطوع (النوع, شمعة/م²)
700
-
نسبة التباين
1,200:1
-
زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)
178 × 178
-
وقت الاستجابة
8 مللي ثانية (G to G)
-
معالجة السطح
تشوش 3%
-
وقت الحياة (Typ.)
60,000 ساعة
-
ساعات التشغيل
24 ساعة
-
الاتجاه
الطولي والعرضي
قابلية الاتصال
-
مدخل
HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB
-
مخرج
DP، الصوت
-
تحكم خارجي
مدخل/مخرج RS232C، مدخل / مخرج RJ45 (LAN)، مدخل جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
المواصفات الفنية
-
لون الطوق
أسود
-
عرض الحافة:
0.44 ملم (مستوٍ)
-
أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)
1,210.51 × 681.22 × 86.5 ملم
-
الوزن (الرأس)
16.8 كجم
-
أبعاد العبوة الكرتونية (عرض × طول × عمق)
1,353 × 855 × 263 ملم
-
الوزن بعد التعبئة
23.6 كجم
-
المقبض
نعم
-
واجهة حامل ™VESA القياسية
600 × 400 ملم
الظروف البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
0 إلى 40 درجة مئوية
-
رطوبة التشغيل
10 إلى 80 %
الطاقة
-
إمداد الطاقة
100-240فولت تقريبًا, 50/60هرتز
-
نوع البطارية
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
النوع
210 واط
-
الحد الأقصى
250 واط
قياسي(شهادة)
-
الأمان
CB / NRTL
-
EMC
الفئة FCC "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
نعم (EU Only) / نعم (Energy Star 8.0)
التوافق مع مشغل الوسائط
-
متوافقة مع نوع OPS
نعم (Piggyback)
توافق البرامج
-
برمجيات إدارة المحتويات
SuperSign CMS
-
برمجيات التحكم والمراقبة
وحدة تحكم/وحدة تحكم SuperSign+
الملحق
-
أساسي
جهاز التحكم عن بعد، كابل الطاقة، كابل RS232C، كابل الشبكة المحلية، كابل DP، جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء، كتيفة توجيه، براغي، دليل
-
اختياري
حامل التثبيت في الحائط (عرضي: WM-L640V، عمودي: WM-P640V), OPS مجموعة (KT-OPSF)
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