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سلسلة VH7E

المواصفات

الدعم

سلسلة VH7E

55VH7E-A

سلسلة VH7E

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جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة

    55 بوصة

  • الدقة

    1,920 × 1,080 (بدقة FHD)

  • السطوع (قياسي، كانديلا/متر مربع)

    700

الظروف البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية

  • نسبة الرطوبة الخاصة بالتشغيل

    10% إلى 80%

الطاقة

  • مزوّد الطاقة

    100-240 فولت ~، 50‏/60 هرتز

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • قياسي

    220 واط

  • الحد الأقصى

    260 واط

  • التوفير الذكي للطاقة

    110 واط

قياسية(شهادة)

  • السلامة

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC فئة "A"‏ / CE‏ / KC

  • ErP‏ / Energy Star

    غير متوفر / لا (EU Only)

توافق مشغل الوسائط

  • نوع OPS متوافق

    نعم (Piggyback)

توافق البرامج

  • برنامج إدارة المحتوى

    SuperSign CMS

  • برنامج التحكم والمراقبة

    SuperSign Control/Control+

الملحقات

  • الأساسية

    الريموت، سلك الطاقة، كبل RS232C، كبل LAN، كبل DP، جهاز استقبال IR، كتيفة التوجيه، البراغي، الدليل

  • الاختيارية

    التعليق على الحائط (أفقي: WM-L640V، رأسي: WM-P640V), OPS مجموعة (KT-OPSF)

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