About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
جدار فيديو نحيف الإطار بدقة وضوح FHD مقاس 55 بوصة وشدة سطوع 700 نيت

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

البحث عن بائع

جدار فيديو نحيف الإطار بدقة وضوح FHD مقاس 55 بوصة وشدة سطوع 700 نيت

55VH7J-H

جدار فيديو نحيف الإطار بدقة وضوح FHD مقاس 55 بوصة وشدة سطوع 700 نيت

(0)

جمال غامر، وسحر آسر

جدار فيديو كبير في غرفة مؤتمرات ورجل يتحدث في مؤتمر أمام جمع من الناس.

* جميع الصور الواردة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.

شاشات كبيرة انسيابية بحافة رقيقة للغاية

يُقلل الإطار الفائق النحافة، بمسافة 1.74 مم بين إطارات اللوحات، إلى حدٍ كبير من تداخل الإطارات ويمنح المشاهد عرضًا غامرًا وانسيابيًا على شاشات جدار الفيديو المجمعة.

جدار فيديو في ردهة يعرض صورًا غامرة بحافة فائقة النحافة.

* اعتمدت Nemko مسافة 1.74 بين إطارات اللوحات، وهي مؤسسة عالمية تختبر الأجهزة الكهربائية وتعتمدها.

تقليل الفجوة بين الصور

تتميز سلسلة VH7J-H بخوارزمية تحسين الصور التي يمكنها خفض فجوات الصور بين الشاشات المتراصة عند تشغيل مقاطع الفيديو. ويتم ضبط المحتوى المعروض عند حدود الحواف للحصول على تجربة مشاهدة انسيابية.

تتميز سلسلة VH7J-H بانخفاض فجوات الصور بين لوحات الشاشات مقارنة بشاشات LG التقليدية. وهذا يحسن تجربة مشاهدة المحتوى المعروض لأنه يقلل من التشويش البصري الذي تسببه الفجوات.

* تشير كلمة "شاشات LG تقليدية" إلى الشاشات التي لا تتضمن خوارزمية تحسين الصور.
** الصورة المعروضة بالأعلى لأغراض التوضيح فقط.

امرأة تنظر إلى شاشة معلقة بمستوى الطابق الثاني، وتظهر الألوان بوضوح دون أي تشويه.

زاوية مشاهدة أكبر

تُوضع الشاشات الكبيرة في العادة أعلى من مستوى العين. وتسمح زاوية السطوع النصفي العريضة (40˚) لجدران الفيديو بعرض صور بجودة عالية. وزاوية العرض في السلسلة VH7J-H عالية بما يكفي لعرض الألوان الزاهية في جميع أنحاء الشاشة من دون أي تشويه.

* تعتمد النتائج على اختبارات داخلية. وقد تختلف نتائج الاختبارات الفعلية حسب البيئة وأجهزة القياس.

زاوية مشاهدة أوسع

تتيح تقنية لوحة IPS من LG التحكم بثبات وسلاسة في بلورات الكريستال السائل، وتسمح بمشاهدة الشاشة من أي زاوية تقريبًا. ولذلك، تجذب السلسلة VH7J-H انتباه المزيد من المشاهدين وتأسرهم بألوان نابضة بالحياة، بغض النظر عن وضعية المشاهدة.

ضبط سهل للألوان

اعتمادًا على المحتوى، يمكن ضبط حرارة ألوان الشاشة بسهولة بزيادات قدرها 100 كلفن باستخدام جهاز التحكّم عن بعد.

 

ضبط سهل لتوازن اللون الأبيض

في جدران الفيديو التقليدية، لم يكن توازن اللون الأبيض قابلاً للضبط إلا في وضع اللون الأبيض الكامل، ولكن السلسلة VH7J-H تتيح لك تعديل كل قيمة لتدرج اللون الرمادي للوصول إلى ضبط أكثر تفصيلاً ودقة لتوازن اللون الأبيض.

 

يُظهر نظام webOS المتطور المدمج في الشاشة قدرتها على تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد.

أداء عالٍ وإمكانيات ترقية كبيرة

تستطيع سلسلة VH7J-H تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد وتشغيل المحتوى بسلاسة دون الحاجة إلى مشغل وسائط وذلك بفضل نظام webOS المتطور المدمج فيها. ولأن نظام webOS يدعم صيغة HTML5 كنظام أساسي قائم على الويب ويوفر حزمة تطوير البرمجيات (SDK)، فإنه يسهل على متخصصي دمج البرمجيات إنشاء تطبيقات الويب الخاصة بهم وتحسينها.

* يمكن تنزيل SDK من الرابط أدناه. (https://webossignage.developer.lge.com)

يعرض أحد جوانب جدار الفيديو بثًا مباشرًا لمباراة كرة قدم، بينما يعرض الجانب الآخر منه تأثيرات أوراق الأنماط المتتالية (CSS) لإضافة المزيد من المحتوى.

إنشاء محتوى مرن

يمكن تشغيل أربعة مقاطع فيديو مختلفة في وقت واحد عبر تطبيقات الويب، وتُضاف تأثيرات تحريك مختلفة إلى المحتوى، مثل التدرج أو التدوير، باستخدام تأثيرات الانتقال CSS (أوراق الأنماط المتتالية). ويتوفر كذلك البث المباشر في الوقت الحقيقي، ما يوفر المرونة لتنظيم المحتوى وتنويعه من دون التقيّد بحدود للسعة.

* البروتوكولات المدعومة: RTSP‏، RTP‏، HLS‏، UDP Multicast

يمكن إنجاز العديد من المهام في وقت واحد باستخدام واجهة المستخدم الرسومية سهلة الاستخدام.

نظام قوائم سهل الاستخدام

لقد أدخلنا تحسينات على نظام القوائم ليلائم الاستخدام التجاري. فهو يُبسّط التدفقات المنهجية ويُجمّع الوظائف المتشابهة معًا، معتمدًا في ذلك على واجهة رسومية أكثر بديهية للمستخدم وتُسهّل عليه الاستخدام. وهي بهذه الطريقة تُمكّن المستخدمين من تجنب الاضطرار إلى التجربة والخطأ عند استكشاف الوظائف المطلوبة وإدارة شاشات العرض.
تتكون شاشة القوائم من خيارات أفقية وعمودية.

واجهة مستخدم رسومية مخصصة للاتجاه الرأسي

كان تصميم واجهة المستخدم الرسومية (GUI) التقليدية يعتمد على استخدام التلفزيون الأفقي المُصنّع للمستهلك العادي، ولذلك لم تكن البرمجة التي تظهر على الشاشة (OSD) مناسبة تمامًا للشاشات في الوضع العمودي. أما في سلسلة VH7J-H فتتألف البرمجة التي تظهر على الشاشة (OSD) من قائمة طويلة بأحجام خطوط أكبر ونسبة عرض إلى ارتفاع 9:16، وبهذا تخلق بيئة عمل مريحة وفعالة.

طلاء تشكيلي مطابق

لا يتسنى لجدار الفيديو في بيئات عديدة تجنب التعرض للغبار والرطوبة، ما قد يتسبب في إضعاف أدائه بمرور الوقت. وتحدّ طبقة الحماية على لوحة الدائرة الرئيسية (لوحة الطاقة) بشكل كبير من هذه المخاطر التي تفرضها تلك البيئات عن طريق حماية جدار الفيديو من الملح والغبار وبرادة الحديد والرطوبة، وما إلى ذلك.

تحتوي سلسلة VH7J-H على طبقة حماية على لوحة الدوائر الرئيسية (لوحة الطاقة) لحماية جدار الفيديو حتى في البيئة المالحة أو الرطبة.

* قد تختلف الصور الفعلية (الشاشة الذكية) عن أمثلة الصور المعروضة.

توافق كهرومغناطيسي من الفئة B

جدار الفيديو VH7J-H حائز على شهادة EMC من الفئة B، والتي تشترط صُنع الأجهزة الإلكترونية بطريقة تتيح استخدامها في البيئات السكنية وكذلك البيئات التجارية أو الصناعية أو بيئات الأعمال على حدٍ سواء. ولذلك فهو مناسب للاستخدامات من مسافات قريبة مثل غرف الاجتماعات في الشركات، وغرف مجالس الإدارة، وما إلى ذلك.

جدار الفيديو VH7J-H، الحائز على شهادة EMC من الفئة B، معلق على حائط في غرفة تحكم.

LG ConnectedCare في الوقت الحقيقي

أصبحت الصيانة سهلة وسريعة مع خدمة LG ConnectedCare الاختيارية*، وهي حل خدمة سحابية توفره LG. وتتابع هذه الخدمة حالة شاشات العرض في أماكن عمل العملاء عن بُعد من أجل تشخيص الأعطال وتقديم خدمات التحكم عن بُعد، ما يمنح العملاء حالة من الاستقرار في تشغيل أعمالهم.

يراقب موظف LG عن بُعد سلسلة VH7J-H المُركّبة في مكان آخر باستخدام حل المراقبة السحابي من LG.

* LG ConnectedCare هو الاسم التجاري لخدمة LG Signage365Care. يختلف التوافر حسب المنطقة.

إمكانية السلسلة التعاقبية

تتيح لك السلسلة التعاقبية عبر شبكة LAN التحكم في جدران الفيديو ومراقبتها وحتى تحديث برامجها الثابتة مرة واحدة. أيضًا، ومن خلال السلسلة التعاقبية من نوع UHD باستخدام منفذ HDMI وDisplayPort، يمكنك إعداد جدار فيديو UHD بسهولة من دون الحاجة إلى تقنية DisplayPort MST.

شاشات متعددة تُدار في وقت واحد من خلال سلسلة تعاقبية عبر شبكة LAN. تتيح السلسلة التعاقبية بدقة الوضوح UHD التي تستخدم منفذ HDMI وDisplayPort سهولة الوصول لتعديل إعدادات دقة الوضوح UHD.

تصميم معتمد طبقًا لمعيار الحماية IP5x

تهدف شهادة مقاومة الغبار IP5x إلى التأكد من حماية المنتج من الغبار للحد من مخاطر تدهور أدائه.

ويتمتع جدار الفيديو VH7J-H، الحائز على شهادة مقاومة الغبار IP5x، بحماية من الغبار.

طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    55

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    1920 x 1080 (FHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    700nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,000:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    500,000:1

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 28%

  • العمر الافتراضي

    60,000 ساعة (العادي)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 2.2)

  • مدخل DVI-D

    نعم (HDCP 1.4)

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    نعم

  • مخرج RJ45(LAN)

    نعم

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    المدخلات: HDMI ، DP ، DVI-D / الإخراج: DP

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    B2B : 1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(T/L), 0.44mm(B/R) A2A : 2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(T/L), 0.74mm(B/R)

  • الوزن (الرأس)

    18.8Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    28.0Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1212.2 x 683.0 x 86.9mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1393 x 955 x 303mm

  • مقبض

    نعم

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    600 x 400 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    لا

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    نعم

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    نعم

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

  • مروحة (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 4.1

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    لا

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • RS232C Sync

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    لا

  • PBP

    لا

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • علامة الفيديو

    نعم (4 علامة فيديو)

  • التشغيل عبر URL

    نعم

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • شهادة Cisco

    لا

  • Crestron Connected

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    نعم

  • المنارة

    لا

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • webRTC

    نعم

  • Pro:Idiom

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    نعم

  • انعكاس المسح الضوئي

    نعم

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    200W

  • الحد الأقصى

    250W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    682 BTU/Hr(Typ.), 853 BTU/Hr(Max.)

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    105W

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    لا

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    YES / Energy Star 8.0

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    نعم (Piggyback)

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

  • SuperSign Cloud

    لا

  • Promota

    لا

  • Mobile CMS

    لا

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

  • اختياري

    OPS Kit(KT-OPSF)

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    IP5X tested

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 