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جدار فيديو نحيف الإطار بدقة وضوح FHD مقاس 55 بوصة وشدة سطوع 700 نيت
جدار فيديو نحيف الإطار بدقة وضوح FHD مقاس 55 بوصة وشدة سطوع 700 نيت
جمال غامر، وسحر آسر
جدار فيديو كبير في غرفة مؤتمرات ورجل يتحدث في مؤتمر أمام جمع من الناس.
* جميع الصور الواردة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.
شاشات كبيرة انسيابية بحافة رقيقة للغاية
جدار فيديو في ردهة يعرض صورًا غامرة بحافة فائقة النحافة.
* اعتمدت Nemko مسافة 1.74 بين إطارات اللوحات، وهي مؤسسة عالمية تختبر الأجهزة الكهربائية وتعتمدها.
تقليل الفجوة بين الصور
تتميز سلسلة VH7J-H بانخفاض فجوات الصور بين لوحات الشاشات مقارنة بشاشات LG التقليدية. وهذا يحسن تجربة مشاهدة المحتوى المعروض لأنه يقلل من التشويش البصري الذي تسببه الفجوات.
* تشير كلمة "شاشات LG تقليدية" إلى الشاشات التي لا تتضمن خوارزمية تحسين الصور.
** الصورة المعروضة بالأعلى لأغراض التوضيح فقط.
* تعتمد النتائج على اختبارات داخلية. وقد تختلف نتائج الاختبارات الفعلية حسب البيئة وأجهزة القياس.
* يمكن تنزيل SDK من الرابط أدناه. (https://webossignage.developer.lge.com)
* البروتوكولات المدعومة: RTSP، RTP، HLS، UDP Multicast
طلاء تشكيلي مطابق
تحتوي سلسلة VH7J-H على طبقة حماية على لوحة الدوائر الرئيسية (لوحة الطاقة) لحماية جدار الفيديو حتى في البيئة المالحة أو الرطبة.
* قد تختلف الصور الفعلية (الشاشة الذكية) عن أمثلة الصور المعروضة.
توافق كهرومغناطيسي من الفئة B
جدار الفيديو VH7J-H، الحائز على شهادة EMC من الفئة B، معلق على حائط في غرفة تحكم.
LG ConnectedCare في الوقت الحقيقي
يراقب موظف LG عن بُعد سلسلة VH7J-H المُركّبة في مكان آخر باستخدام حل المراقبة السحابي من LG.
* LG ConnectedCare هو الاسم التجاري لخدمة LG Signage365Care. يختلف التوافر حسب المنطقة.
إمكانية السلسلة التعاقبية
شاشات متعددة تُدار في وقت واحد من خلال سلسلة تعاقبية عبر شبكة LAN. تتيح السلسلة التعاقبية بدقة الوضوح UHD التي تستخدم منفذ HDMI وDisplayPort سهولة الوصول لتعديل إعدادات دقة الوضوح UHD.
تصميم معتمد طبقًا لمعيار الحماية IP5x
ويتمتع جدار الفيديو VH7J-H، الحائز على شهادة مقاومة الغبار IP5x، بحماية من الغبار.
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة (بوصة)
55
-
تقنية لوحة العرض
تقنية IPS
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
دقة العرض الأصلية
1920 x 1080 (FHD)
-
معدل التحديث
60 هرتز
-
السطوع
700nit (Typ.)
-
نسبة التباين
1,000:1
-
نسبة التباين الديناميكي
500,000:1
-
التدرج اللوني
NTSC 72%
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178º x 178º
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار لون
-
زمن الاستجابة
8ms (G to G)
-
معالجة السطح (ضبابية)
Haze 28%
-
العمر الافتراضي
60,000 ساعة (العادي)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
24/7
-
رأسي/أفقي
نعم/نعم
-
الشفافية
غير متوفر
-
QWP (لوحة ربع موجة)
غير متوفر
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
نعم (2 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
2.2
-
مدخل جهاز العرض
نعم (HDCP 2.2)
-
مدخل DVI-D
نعم (HDCP 1.4)
-
مدخل RGB
لا
-
مدخل صوت
نعم
-
مدخل RS232C
نعم
-
مدخل RJ45(LAN)
نعم (1 لكل وحدة)
-
مدخل IR
نعم
-
مدخل USB
USB2.0 من النوع A (1 لكل وحدة)
-
مخرج HDMI
لا
-
مخرج جهاز العرض
نعم
-
مخرج الصوت
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
لا
-
مخرج RS232C
نعم
-
مخرج RJ45(LAN)
نعم
-
مخرج IR
لا
-
ميزة Daisy Chain
المدخلات: HDMI ، DP ، DVI-D / الإخراج: DP
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
Black
-
عرض الحواف
B2B : 1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(T/L), 0.44mm(B/R) A2A : 2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(T/L), 0.74mm(B/R)
-
الوزن (الرأس)
18.8Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
غير متوفر
-
وزن العبوة
28.0Kg
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
1212.2 x 683.0 x 86.9mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
غير متوفر
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
1393 x 955 x 303mm
-
مقبض
نعم
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
600 x 400 mm
الميزات - الأجهزة
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
8GB
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
نعم
-
مستشعر السطوع التلقائي
لا
-
مستشعر البكسل
لا
-
مستشعر الاقتراب
لا
-
المستشعر الحالي
لا
-
مستشعر BLU
نعم
-
مستشعر الرطوبة
لا
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
نعم
-
مؤشر الطاقة
لا
-
تشغيل المفتاح المحلي
نعم
-
مروحة (مُدمج)
لا
الميزات - البرامج
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
webOS 4.1
-
جدولة المحتويات المحلية
نعم
-
مدير مجموعة
نعم
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
نعم
-
تجاوز الأعطال
نعم
-
صورة شعار التمهيد
لا
-
صورة عدم وجود إشارة
نعم
-
RS232C Sync
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
نعم
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
لا
-
PIP
لا
-
PBP
لا
-
ميزة مشاركة الشاشة
لا
-
علامة الفيديو
نعم (4 علامة فيديو)
-
التشغيل عبر URL
نعم
-
دوران الشاشة
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
نعم
-
نسخ بيانات الإعدادات
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
نعم
-
طريقة ISM
نعم
-
معرف ضبط تلقائي
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
نعم
-
مدير التحكم
نعم
-
شهادة Cisco
لا
-
Crestron Connected
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
-
وضع PM
نعم
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
نعم
-
مجهز للشبكة
نعم
-
المنارة
لا
-
HDMI-CEC
نعم
-
تعيين خادم SI
نعم
-
webRTC
نعم
-
Pro:Idiom
نعم
-
تعويض السطوع
لا
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
نعم
-
انعكاس المسح الضوئي
نعم
الشروط البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
0 °C to 40 °C
-
نسبة رطوبة التشغيل
10 % to 80 %
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
العادي
200W
-
الحد الأقصى
250W
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
682 BTU/Hr(Typ.), 853 BTU/Hr(Max.)
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
105W
-
وظيفة DPM
0.5W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5W
الصوت
-
سماعة (مُدمجة)
لا
شهادات الاعتماد
-
الأمان
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "B" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
YES / Energy Star 8.0
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
لا
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
نعم (Piggyback)
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
لا
التوافق مع البرامج
-
SuperSign CMS
نعم
-
SuperSign Control+
نعم
-
Supersign WB
نعم
-
SuperSign Cloud
لا
-
Promota
لا
-
Mobile CMS
لا
-
Connected Care
نعم
اللغة
-
العرض على الشاشة
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
الملحقات
-
أساسية
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual
-
اختياري
OPS Kit(KT-OPSF)
ميزات خاصة
-
توافق اللمس المتراكب
غير متوفر
-
معايرة ذكية
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
IP5X tested
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
نعم
-
حماية الطاقة
غير متوفر
-
ضوء الشمس المباشر
غير متوفر
-
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