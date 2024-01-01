جدار فيديو نحيف الإطار بدقة وضوح FHD مقاس 55 بوصة وشدة سطوع 700 نيت

لا يتسنى لجدار الفيديو في بيئات عديدة تجنب التعرض للغبار والرطوبة، ما قد يتسبب في إضعاف أدائه بمرور الوقت. وتحدّ طبقة الحماية على لوحة الدائرة الرئيسية (لوحة الطاقة) بشكل كبير من هذه المخاطر التي تفرضها تلك البيئات عن طريق حماية جدار الفيديو من الملح والغبار وبرادة الحديد والرطوبة، وما إلى ذلك.

