جدار فيديو FHD بحافة رقيق 55 بوصة 500 شمعة

صممت واجهة المستخدم الرسومية (GUI) بناءً على استخدام التلفزيون من قبل العميل في الوضع الأفقي، ومن ثم لم يكن العرض على الشاشات (OSD) مناسب بشكل جيد للشاشات في الوضع الرأسي. وعلى كلٍ، يتكون العرض بفئات VM5J-H من قائمة طويلة مع أحجام كبيرة من الخط بنسبة 9:16، بما يساهم في إتاحة بيئة مريحة أكثر فعالية لأنشطة الأعمال.