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جدار فيديو FHD بحافة رقيق 55 بوصة 500 شمعة

الميزات

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المواصفات

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جدار فيديو FHD بحافة رقيق 55 بوصة 500 شمعة

55VM5J-H

جدار فيديو FHD بحافة رقيق 55 بوصة 500 شمعة

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مظهر أمامي مع صورة ملء الفراغات

الانغماس الساحر والجاذبية المذهلة

جدار فيديو كبير مثبت بصالة عرض السيارات مع ظهور إعلانات السيارة على الشاشة.

* جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط.

شاشات كبيرة بدون فواصل مع حافة بالغة الرقة

حافة رقيقة للغاية، مع 1.74 ملم من الحافة للحافة (حافة اللوحة إلى حافة اللوحة)، حيث تقلل بشكل كبير من تداخل الحافة وتوفر محتوى غامر يتسم بالسلاسة على شاشات جدار الفيديو المجمعة.

جدار فيديو مثبت في الردهة، وهو يوفر صورًا غامرة مع إطار رقيق للغاية.

* تم التحقق من حافة اللوحة إلى حافة اللوحة 1.74 ملم بواسطة نيمو، وهي مؤسسة عالمية تختبر المعدات الكهربائية وتعتمدها.

تقليل الفجوة بين الصور

تتضمن لافتات VM5J-H خوارزميات تحسين الصورة التي يمكن أن تقلل من الفجوات في الصور بين الشاشات المتجانبة عند تشغيل مقاطع. يتم ضبط الأشياء الموجودة على حدود الإطار الخارجي للحصول على تجربة مشاهدة سلسة.

تقلل لافتات VM5J-H من الفجوات بين الصور في بلاطات الشاشات مقارنة بشاشات إل جي التقليدية. يحسن ذلك من تجربة مشاهدة المحتوى المعروض مع الحد من التشويش البصري للفجوات.

* تشير كلمة "شاشات إل جي التقليدية" إلى الشاشات غير المزودة بخوارزمية تحسين الصورة.
** الصور المقدمة بقصد التوضيح فقط.

امرأة تنظر إلى الشاشة المثبتة في الطابق العلوي، مع عرض الألوان بوضوح دون أي تشويه.

زاوية رؤية أعلى

عادة ما يتم وضع الشاشات الكبيرة أعلى من مستوى عين الإنسان. تتيح زاوية نصف السطوع العريضة (40 درجة) جودة صورة فعالة فيما يتعلق بجدران الفيديو. تتميز زاوية العرض لشاشات VM5J-H بكونها كبيرة بما يكفي لعرض ألوان واضحة عبر الشاشة بدون تشويه للألوان.

* النتائج المعروضة تستند على عملية الاختبار التي تمت داخل معامل الاختبار. وقد تختلف نتائج الاختبار الفعلية حسب البيئة وأجهزة القياس.

رجل يمر إلى الجوار أثناء مشاهدة الشاشة خلال عرضها ألوانًا زاهية من جميع الزوايا.

زاوية رؤية أوسع

تتيح تقنية لوحة IPS من إل جي التحكم المستقر والسلس في البلورات السائلة، وتسمح بمشاهدة الشاشة من جميع الزوايا تقريبًا. وبالتالي، تجذب لافتات VM5J-H انتباه المزيد من المشاهدين عبر الألوان المفعمة بالحيوية بغض النظر عن موضع المشاهدة.

تتميز فئات VM5J-H بإمكانية تعديل درجات اللون من 3,200K إلى 13,000K

ضبط سهل للون

استنادًا إلى المحتوى، يمكن ضبط درجة حرارة شاشة العرض بسهولة بزيادة 100ك عن طريق استخدام جهاز التحكم عن بعد.

تتميز لافتات VM5J-H بدقة أكبر في ضبط توازن اللون الأبيض.

ضبط توازن اللون الأبيض الهادئ

يتم ضبط توازن اللون الأبيض فقط في وضع "الأبيض تمامًا" بجُدران الفيديو التقليدية، ولكن تسمح فئات VM5J-H بتعديل جميع القيم على درجات السلم الرمادي لتحقيق توازن أكثر دقة وتفصيلاً للون الأبيض.

تتميز منصة اللافتات الذكية المضمنة SoC وwebOS بقدرتها على تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد.

أداء عالي وقابلية توسع متميزة

بفضل منصة SoC وwebOS الخاصة باللافتات الذكية، تستطيع فئات VM5J-H تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد مع التشغيل للمحتويات دون الحاجة إلى مشغل وسائط. نظرًا لأن منصة webOS تدعم HTML5 كمنصة تعتمد على الويب وتوفر مجموعة تطوير برمجية (SDK)، فمن الأسهل على SIs البناء وتحسين الاستخدامات القائمة على الويب.

* يمكن تنزيل SDK من الرابط أدناه. (https://webossignage.developer.lge.com)

يعرض أحد جوانب جدار الفيديو بثا مباشرا لإحدى مباريات كرة القدم، بينما يستخدم الجانب الآخر من الشاشة تأثيرات أوراق الأنماط المتتالية لإضافة المزيد من المحتوى.

إنشاء محتوى مرن

يمكن تشغيل أربعة مقاطع فيديو مختلفة في نفس الوقت عبر تطبيقات الويب، وتتم إضافة تأثيرات الرسوم المتحركة المختلفة، مثل القياس أو التدوير، إلى المحتوى باستخدام تأثيرات انتقال أوراق الأنماط المتتالية (CSS). تتوافر إمكانية البث في الوقت الفعلي أيضًا، مما يوفر مرونة في تنظيم وتنويع المحتوى دون التقيد بحدود السعة.

* البروتوكولات المدعومة: RTSP, RTP, HLS, UDP Multicast

يمكن إنجاز العديد من المهام في نفس الوقت باستخدام واجهة المستخدم الرسومية البديهية.

هيكل قائمة حديثة وبديهية

تم إجراء تحسين على هيكل القائمة بغرض الاستخدام التجاري. يُسهم ذلك الإجراء في تبسيط تدفقات النهج المتبع وجمع الوظائف المماثلة سويًا، إلى جانب اعتماد واجهة المستخدم الرسومية "GUI" البديهية لتحقيق سهولة الاستخدام. وبهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين تجنب القيام بالتجربة والخطأ عند اكتشاف وظائف مرغوب فيها والتحكم في أنظمة شاشات العرض.
تتكون شاشة القائمة من الخيارين الأفقي والرأسي.

واجهة مستخدم رسومية "GUI" مصممة للتوجه العمودي

صممت واجهة المستخدم الرسومية (GUI) بناءً على استخدام التلفزيون من قبل العميل في الوضع الأفقي، ومن ثم لم يكن العرض على الشاشات (OSD) مناسب بشكل جيد للشاشات في الوضع الرأسي. وعلى كلٍ، يتكون العرض بفئات VM5J-H من قائمة طويلة مع أحجام كبيرة من الخط بنسبة 9:16، بما يساهم في إتاحة بيئة مريحة أكثر فعالية لأنشطة الأعمال.

طلاء مطابق

قد يتعرض جدار الفيديو في الأماكن المختلفة لبيئات بها غبار ورطوبة، مما قد يؤدي إلى إعاقة الأداء بمرور الوقت. يقلل الطلاء المطابق على لوحة الدائرة الرئيسية (لوحة الطاقة) بشكل كبير من المخاطر بمثل هذه البيئات عن طريق حماية جدار الفيديو من الملح والغبار ومسحوق الحديد والرطوبة، وغير ذلك.

تتميز لافتات VM5J-H بطلاء مطابق على لوحة الدائرة الرئيسية (لوحة الطاقة) لتوفير الحماية لجدار الفيديو في البيئة المالحة أو الرطبة.

* قد تختلف الصور الفعلية المتاحة (عرض اللافتات) عن أمثلة الصور المعروضة.

توافق كهرومغناطيسي من الفئة B

تم اعتماد لافتات VM5J-H وحصولها على شهادة EMC من الفئة ب، وهو ما يتطلب معدات إلكترونية مصنوعة للاستخدام في البيئات السكنية والبيئات التجارية أو الصناعية أو بيئات الأعمال. لذلك، تعد هذه اللافتات مناسبة للاستخدامات القريبة مثل غرف اجتماعات الشركات، وغرف مجالس الإدارة، وما إلى ذلك.

حصلت لافتات VM5J-H على شهادة EMC من الفئة ب، على جدار غرفة التحكم.

خدمة العناية المتصلة من إل جي في الوقت الحقيقي

تمتع بصيانة أكثر سهولة وسرعة مع خدمة العناية المتصلة من إل جي* وهو حل الخدمة السحابية الذي توفره شركة إل جي. فهي تدير حالة الشاشات في أماكن العميل عن بعد لتشخيص الأعطال وخدمات التحكم عن بعد، بما يضمن استقرار ومواصلة أعمال العميل.

موظف إل جي يراقب إحدى شاشات VM5J-H المثبتة في مكان مختلف من خلال استخدام حلول مراقبة إل جي القائمة على السحابة.

*ConnectedCare من إل جي هو الاسم التجاري لخدمة إل جي لعناية باللافتات 365 يوم المقدمة من إل جي. يختلف التوافر حسب المنطقة.

إمكانيات سلسلة Daisy Chain

تمكنك سلسلة daisy chain للشبكة المحلية من مراقبة والتحكم في جدران الفيديو وتحديث البرامج الثابتة على وجه السرعة. يمكنك أيضًا إعداد جدار فيديو UHD بكل بسهولة دون الحاجة إلى منفذ شاشة MST من خلال سلسلة UHD daisy وباستخدام منفذ الشاشة ومنفذ HDMI فقط.

تتم إدارة شاشات متعددة في وقت واحد من خلال تقنية ديزي تشاين لشبكة المنطقة المحلية تتيح السلسلة التعاقبية UHD التي تستخدم HDMI ومنفذ الشاشة سهولة الوصول إلى ضبط إعدادات UHD.

تصميم معتمد من IP5x

تضمن شهادة IP5x Dust-Proof حماية المنتج من الغبار، مما يقلل من مخاطر تدهور الأداء.

تتميز لافتات VM5J-H الحاصلة على شهادة IP5x بحماية من العبار.

طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    55

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    1920 x 1080 (FHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    500nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,000:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    500,000:1

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 28%

  • العمر الافتراضي

    60,000 ساعة (العادي)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 2.2)

  • مدخل DVI-D

    نعم (HDCP 1.4)

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    نعم

  • مخرج RJ45(LAN)

    نعم

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    المدخلات: HDMI ، DP ، DVI-D / الإخراج: DP

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    B2B : 1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(T/L), 0.44mm(B/R) A2A : 2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(T/L), 0.74mm(B/R)

  • الوزن (الرأس)

    18.8Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    28.0Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1212.2 x 683.0 x 86.9mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1393 x 955 x 303mm

  • مقبض

    نعم

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    600 x 400 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    لا

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    نعم

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    نعم

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

  • مروحة (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 4.1

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    لا

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • RS232C Sync

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    لا

  • PBP

    لا

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • علامة الفيديو

    نعم (4 علامة فيديو)

  • التشغيل عبر URL

    نعم

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • شهادة Cisco

    لا

  • Crestron Connected

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    نعم

  • المنارة

    لا

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • webRTC

    نعم

  • Pro:Idiom

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    نعم

  • انعكاس المسح الضوئي

    نعم

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    160W

  • الحد الأقصى

    190W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    546 BTU/Hr(Typ.), 648 BTU/Hr(Max.)

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    90W

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    لا

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    YES / Energy Star 8.0

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    نعم (Piggyback)

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

  • SuperSign Cloud

    لا

  • Promota

    لا

  • Mobile CMS

    لا

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

  • اختياري

    OPS Kit(KT-OPSF)

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    IP5X tested

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

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