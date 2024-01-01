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جدار فيديو FHD بحافة رقيق 55 بوصة 500 شمعة
جدار فيديو FHD بحافة رقيق 55 بوصة 500 شمعة
الانغماس الساحر والجاذبية المذهلة
جدار فيديو كبير مثبت بصالة عرض السيارات مع ظهور إعلانات السيارة على الشاشة.
* جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط.
شاشات كبيرة بدون فواصل مع حافة بالغة الرقة
جدار فيديو مثبت في الردهة، وهو يوفر صورًا غامرة مع إطار رقيق للغاية.
* تم التحقق من حافة اللوحة إلى حافة اللوحة 1.74 ملم بواسطة نيمو، وهي مؤسسة عالمية تختبر المعدات الكهربائية وتعتمدها.
تقليل الفجوة بين الصور
تقلل لافتات VM5J-H من الفجوات بين الصور في بلاطات الشاشات مقارنة بشاشات إل جي التقليدية. يحسن ذلك من تجربة مشاهدة المحتوى المعروض مع الحد من التشويش البصري للفجوات.
* تشير كلمة "شاشات إل جي التقليدية" إلى الشاشات غير المزودة بخوارزمية تحسين الصورة.
** الصور المقدمة بقصد التوضيح فقط.
* النتائج المعروضة تستند على عملية الاختبار التي تمت داخل معامل الاختبار. وقد تختلف نتائج الاختبار الفعلية حسب البيئة وأجهزة القياس.
* يمكن تنزيل SDK من الرابط أدناه. (https://webossignage.developer.lge.com)
* البروتوكولات المدعومة: RTSP, RTP, HLS, UDP Multicast
طلاء مطابق
تتميز لافتات VM5J-H بطلاء مطابق على لوحة الدائرة الرئيسية (لوحة الطاقة) لتوفير الحماية لجدار الفيديو في البيئة المالحة أو الرطبة.
* قد تختلف الصور الفعلية المتاحة (عرض اللافتات) عن أمثلة الصور المعروضة.
توافق كهرومغناطيسي من الفئة B
حصلت لافتات VM5J-H على شهادة EMC من الفئة ب، على جدار غرفة التحكم.
خدمة العناية المتصلة من إل جي في الوقت الحقيقي
موظف إل جي يراقب إحدى شاشات VM5J-H المثبتة في مكان مختلف من خلال استخدام حلول مراقبة إل جي القائمة على السحابة.
*ConnectedCare من إل جي هو الاسم التجاري لخدمة إل جي لعناية باللافتات 365 يوم المقدمة من إل جي. يختلف التوافر حسب المنطقة.
إمكانيات سلسلة Daisy Chain
تتم إدارة شاشات متعددة في وقت واحد من خلال تقنية ديزي تشاين لشبكة المنطقة المحلية تتيح السلسلة التعاقبية UHD التي تستخدم HDMI ومنفذ الشاشة سهولة الوصول إلى ضبط إعدادات UHD.
تصميم معتمد من IP5x
تتميز لافتات VM5J-H الحاصلة على شهادة IP5x بحماية من العبار.
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة (بوصة)
55
-
تقنية لوحة العرض
تقنية IPS
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
دقة العرض الأصلية
1920 x 1080 (FHD)
-
معدل التحديث
60 هرتز
-
السطوع
500nit (Typ.)
-
نسبة التباين
1,000:1
-
نسبة التباين الديناميكي
500,000:1
-
التدرج اللوني
NTSC 72%
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178º x 178º
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار لون
-
زمن الاستجابة
8ms (G to G)
-
معالجة السطح (ضبابية)
Haze 28%
-
العمر الافتراضي
60,000 ساعة (العادي)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
24/7
-
رأسي/أفقي
نعم/نعم
-
الشفافية
غير متوفر
-
QWP (لوحة ربع موجة)
غير متوفر
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
نعم (2 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
2.2
-
مدخل جهاز العرض
نعم (HDCP 2.2)
-
مدخل DVI-D
نعم (HDCP 1.4)
-
مدخل RGB
لا
-
مدخل صوت
نعم
-
مدخل RS232C
نعم
-
مدخل RJ45(LAN)
نعم (1 لكل وحدة)
-
مدخل IR
نعم
-
مدخل USB
USB2.0 من النوع A (1 لكل وحدة)
-
مخرج HDMI
لا
-
مخرج جهاز العرض
نعم
-
مخرج الصوت
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
لا
-
مخرج RS232C
نعم
-
مخرج RJ45(LAN)
نعم
-
مخرج IR
لا
-
ميزة Daisy Chain
المدخلات: HDMI ، DP ، DVI-D / الإخراج: DP
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
Black
-
عرض الحواف
B2B : 1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(T/L), 0.44mm(B/R) A2A : 2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(T/L), 0.74mm(B/R)
-
الوزن (الرأس)
18.8Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
غير متوفر
-
وزن العبوة
28.0Kg
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
1212.2 x 683.0 x 86.9mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
غير متوفر
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
1393 x 955 x 303mm
-
مقبض
نعم
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
600 x 400 mm
الميزات - الأجهزة
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
8GB
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
نعم
-
مستشعر السطوع التلقائي
لا
-
مستشعر البكسل
لا
-
مستشعر الاقتراب
لا
-
المستشعر الحالي
لا
-
مستشعر BLU
نعم
-
مستشعر الرطوبة
لا
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
نعم
-
مؤشر الطاقة
لا
-
تشغيل المفتاح المحلي
نعم
-
مروحة (مُدمج)
لا
الميزات - البرامج
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
webOS 4.1
-
جدولة المحتويات المحلية
نعم
-
مدير مجموعة
نعم
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
نعم
-
تجاوز الأعطال
نعم
-
صورة شعار التمهيد
لا
-
صورة عدم وجود إشارة
نعم
-
RS232C Sync
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
نعم
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
لا
-
PIP
لا
-
PBP
لا
-
ميزة مشاركة الشاشة
لا
-
علامة الفيديو
نعم (4 علامة فيديو)
-
التشغيل عبر URL
نعم
-
دوران الشاشة
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
نعم
-
نسخ بيانات الإعدادات
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
نعم
-
طريقة ISM
نعم
-
معرف ضبط تلقائي
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
نعم
-
مدير التحكم
نعم
-
شهادة Cisco
لا
-
Crestron Connected
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
-
وضع PM
نعم
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
نعم
-
مجهز للشبكة
نعم
-
المنارة
لا
-
HDMI-CEC
نعم
-
تعيين خادم SI
نعم
-
webRTC
نعم
-
Pro:Idiom
نعم
-
تعويض السطوع
لا
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
نعم
-
انعكاس المسح الضوئي
نعم
الشروط البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
0 °C to 40 °C
-
نسبة رطوبة التشغيل
10 % to 80 %
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
العادي
160W
-
الحد الأقصى
190W
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
546 BTU/Hr(Typ.), 648 BTU/Hr(Max.)
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
90W
-
وظيفة DPM
0.5W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5W
الصوت
-
سماعة (مُدمجة)
لا
شهادات الاعتماد
-
الأمان
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "B" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
YES / Energy Star 8.0
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
لا
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
نعم (Piggyback)
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
لا
التوافق مع البرامج
-
SuperSign CMS
نعم
-
SuperSign Control+
نعم
-
Supersign WB
نعم
-
SuperSign Cloud
لا
-
Promota
لا
-
Mobile CMS
لا
-
Connected Care
نعم
اللغة
-
العرض على الشاشة
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
الملحقات
-
أساسية
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual
-
اختياري
OPS Kit(KT-OPSF)
ميزات خاصة
-
توافق اللمس المتراكب
غير متوفر
-
معايرة ذكية
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
IP5X tested
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
نعم
-
حماية الطاقة
غير متوفر
-
ضوء الشمس المباشر
غير متوفر
-
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