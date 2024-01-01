جدار عرض فيديو بحافة متساوية بقياس 55'' 700 نيت بدقة وضوح كاملة 0.44 ملم

تعدُّ المعايرة الذكية حلاً يعمل على تقليص الوقت والتكاليف، مقارنة بأساليب معايرة المستشعر الموجودة حاليًا. ولا يقتصر الأمر على تحليل الاختلافات في خصائص اللون داخل كل شاشة عرض على حدة فحسب، بل تحلل المعايرة الذكية أيضًا الاختلافات بين شاشات العرض المتصلة بعضها ببعض. وفضلاً عن ذلك، يمكن إجراء عملية المعايرة هذه في غضون دقائق معدودة من خلال بضع نقرات بسيطة على جهاز التحكم عن بُعد. إلى جانب أنه يمكن ضبط المعايرة بحيث تتمُّ تلقائيًا على فترات منتظمة، لتقديم جودة صورة مثالية على نحو دائم.

