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جدار عرض فيديو بحافة متساوية بقياس 55'' 700 نيت بدقة وضوح كاملة 0.44 ملم
جدار عرض فيديو بحافة متساوية بقياس 55'' 700 نيت بدقة وضوح كاملة 0.44 ملم
جدار عرض فيديو مستوي الحافة بقياس 0.44 ملم
تتم مراقبة كل من المباني الخارجية والداخلية لمركز التسوق في غرفة تحكم CCTV من خلال جدار فيديو كبير.
* جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.
إطار مبتكر متساوٍ بحجم 0.44 ملم
يتكون جدار العرض خلف مكتب الأخبار من جدار فيديو يتكون من حواف رفيعة للغاية.
* تعتمد النتائج على الاختبار داخل المنزل. قد تختلف النتائج الفعلية وفقًا للبيئة ومعدة القياس.
* تجانس بين 13 نقطة في الشاشة. تستند النتائج إلى الاختبارات الداخلية. قد تختلف النتائج الفعلية وفقًا للبيئة ومعدة القياس.
* تشير "سلسلة 55SVH7F" إلى شاشات العرض التي لا تتضمن خوارزمية لتحسين الصورة.
معايرة ذكية
على اليسار، هناك شخص يستخدم معايرة المستشعر لضبط ألوان جدار الفيديو من خلال الكمبيوتر المحمول المتصل، والشخص الآخر على السلم يقوم بتقييم خطأ الشاشة. في المقابل، يقوم مستخدم المعايرة الذكية من LG على اليمين بالتعديل من جهاز تحكم عن بُعد بسهولة وببساطة.
* يمكن الشعور بالاختلاف في اللون بعد المعايرة الذكية، وهذا أمر يتوقف على المستخدم. وفي هذه الحالة، يوصى بضبط اللون يدويًا.
مشاهدة واضحة مع لوحة مقاومة للتوهج
تتأثر سلسلة 55SVH7F بالأضواء الساطعة، ما يمنحها طبقة من اللون الأبيض فوق الصورة. على النقيض من ذلك، فإن شاشة سلسلة 55VSH7J قادرة على أن تظل نابضة بالحياة تحت الإضاءة الساطعة.
* يمكن تنزيل SDK من الرابط أدناه. (https://webossignage.developer.lge.com)
* البروتوكولات المدعومة: RTSP وRTP وHLS وUDP للبث المتعدد
* LG ConnectedCare هو الاسم التجاري لخدمة LG Signage365Care. يختلف التوافر حسب المنطقة.
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة (بوصة)
55
-
تقنية لوحة العرض
تقنية IPS
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
دقة العرض الأصلية
1920 x 1080 (FHD)
-
معدل التحديث
60 هرتز
-
السطوع
700nit (Typ.)
-
نسبة التباين
1,100:1
-
نسبة التباين الديناميكي
500,000:1
-
التدرج اللوني
NTSC 72%
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178º x 178º
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار لون
-
زمن الاستجابة
8ms (G to G)
-
معالجة السطح (ضبابية)
Haze 28%
-
العمر الافتراضي
60,000 ساعة (العادي)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
24/7
-
رأسي/أفقي
نعم/نعم
-
الشفافية
غير متوفر
-
QWP (لوحة ربع موجة)
غير متوفر
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
نعم (2 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
2.2
-
مدخل جهاز العرض
نعم (HDCP 2.2)
-
مدخل DVI-D
نعم (HDCP 1.4)
-
مدخل RGB
لا
-
مدخل صوت
نعم
-
مدخل RS232C
نعم
-
مدخل RJ45(LAN)
نعم (1 لكل وحدة)
-
مدخل IR
نعم
-
مدخل USB
USB2.0 من النوع A (1 لكل وحدة)
-
مخرج HDMI
لا
-
مخرج جهاز العرض
نعم
-
مخرج الصوت
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
لا
-
مخرج RS232C
نعم
-
مخرج RJ45(LAN)
نعم
-
مخرج IR
لا
-
ميزة Daisy Chain
المدخلات: HDMI ، DP ، DVI-D / الإخراج: DP
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
Black
-
عرض الحواف
Even bezel : 0.44mm
-
الوزن (الرأس)
18.4Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
غير متوفر
-
وزن العبوة
23.6Kg
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
1210.51 x 681.22 x 86.5mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
غير متوفر
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
1353 x 855 x 263mm
-
مقبض
نعم
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
600 x 400 mm
الميزات - الأجهزة
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
8GB
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
نعم
-
مستشعر السطوع التلقائي
لا
-
مستشعر البكسل
لا
-
مستشعر الاقتراب
لا
-
المستشعر الحالي
لا
-
مستشعر BLU
نعم
-
مستشعر الرطوبة
لا
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
نعم
-
مؤشر الطاقة
لا
-
تشغيل المفتاح المحلي
نعم
-
مروحة (مُدمج)
لا
الميزات - البرامج
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
webOS 4.1
-
جدولة المحتويات المحلية
نعم
-
مدير مجموعة
نعم
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
نعم
-
تجاوز الأعطال
نعم
-
صورة شعار التمهيد
لا
-
صورة عدم وجود إشارة
نعم
-
RS232C Sync
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
نعم
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
لا
-
PIP
لا
-
PBP
لا
-
ميزة مشاركة الشاشة
لا
-
علامة الفيديو
نعم (4 علامة فيديو)
-
التشغيل عبر URL
نعم
-
دوران الشاشة
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
نعم
-
نسخ بيانات الإعدادات
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
نعم
-
طريقة ISM
نعم
-
معرف ضبط تلقائي
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
نعم
-
مدير التحكم
نعم
-
شهادة Cisco
لا
-
Crestron Connected
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
-
وضع PM
نعم
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
نعم
-
مجهز للشبكة
نعم
-
المنارة
لا
-
HDMI-CEC
نعم
-
تعيين خادم SI
نعم
-
webRTC
نعم
-
Pro:Idiom
نعم
-
تعويض السطوع
لا
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
نعم
-
انعكاس المسح الضوئي
نعم
الشروط البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
0 °C to 40 °C
-
نسبة رطوبة التشغيل
10 % to 80 %
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
العادي
210W
-
الحد الأقصى
250W
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
717 BTU/Hr(Typ.), 853 BTU/Hr(Max.)
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
110W
-
وظيفة DPM
0.5W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5W
الصوت
-
سماعة (مُدمجة)
لا
شهادات الاعتماد
-
الأمان
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "B" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
YES / Energy Star 8.0
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
لا
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
نعم (Piggyback)
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
لا
التوافق مع البرامج
-
SuperSign CMS
نعم
-
SuperSign Control+
نعم
-
Supersign WB
نعم
-
SuperSign Cloud
لا
-
Promota
لا
-
Mobile CMS
لا
-
Connected Care
نعم
اللغة
-
العرض على الشاشة
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
الملحقات
-
أساسية
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual
-
اختياري
OPS Kit(KT-OPSF)
ميزات خاصة
-
توافق اللمس المتراكب
غير متوفر
-
معايرة ذكية
نعم
-
إمالة (متجهة لأعلى)
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
IP5X tested
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
نعم
-
حماية الطاقة
غير متوفر
-
ضوء الشمس المباشر
غير متوفر
-
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