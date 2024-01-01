LED Cinema

التباين اللامتناهي الذي تم إنشاؤه بواسطة مصابيح LED الفردية التي تشكل شاشة سينما LED من LG يخلق ظلامًا عميقًا للمحتوى. بفضل إدخال التفاصيل الدقيقة بشكل مثالي إلى الشاشة، فإنها تمنح المشاهدين شعورًا رائعًا بانغمار لم يسبق له مثيل.

