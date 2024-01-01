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LED Cinema
لون أسود حقيقي، ظلام لامتناهي
لون أسود حقيقي، ظلام لامتناهي
ألوان نابضة بالحياة.
ألوان نابضة بالحياة.
اتساق عالي
اتساق عالي
تحقيق الاستفادة الأمثل من المساحة.
تحقيق الاستفادة الأمثل من المساحة.
التوافق مع تقنية Dolby.
التوافق مع تقنية Dolby.
جميع المواصفات
المعلومات
-
اسم الطراز
LAD033F
المقاييس المادية
-
إعداد البكسلات
SMD
-
قياس البكسل (مم)
3.3mm
-
عدد الوحدات لكل لوحة (عرض × ارتفاع)
6 (2 x 3)
-
دقة اللوحة (عرض × ارتفاع)
192 x 270
-
أبعاد اللوحة (عرض × ارتفاع × عمق مم)
Main : 640 x 900 x 94 (191 w/back cover) Secondary : 640 x 900 x 94 (124 w/handle)
-
وزن كل لوحة (كجم/الوحدة)
Main : 25 Secondary : 15
-
كثافة البكسل المادية (بكسل/م²)
90,000
-
مواد تصنيع اللوحة
Iron & Aluminum
-
إمكانية الوصول إلى الخدمة
Rear only
-
وزن الشاشة (كجم)
2,650
-
استهلاك الطاقة (واط/خزانة، 48 شمعة)
90 (Main) / 52 (Secondary)
-
استهلاك الطاقة (واط/خزانة، 300 شمعة)
N/A
المواصفات البصرية
-
زاوية العرض المرئية (أفقية)
160, 160
-
زاوية الرؤية المرئية (عمودية)
160, 160
-
نسبة التباين
≥4,000:1
-
عمق المعالجة (بت)
16bit
-
معدّل إطارات الفيديو (هرتز)
24, 25, 30, 48, 50, 60
-
معدل التحديث (@24 هرتز)
3,072
-
لمستوى السطوع (بعد المعايرة، نت)
48(DCI)
-
المساحة اللونية (التدرج اللوني)
DCI P3 Theater
-
معدل البت ( معالجة الألوان / اللون)
15 (45 / total)
الكهربائية المواصفات
-
مزوّد الطاقة (فولت)
AC100-240 V ~, 50/60 Hz
التشغيل المواصفات
-
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)
0℃ to 40℃
-
رطوبة التشغيل
10% to 80%
-
مدى حياة LED (نصف سطوع)
100,000 Hours
قياسي
-
شهادات الاعتماد
DCI, CB, CE-LVD/EMC, FCC, ETL/UL, RoHS, REACH
-
التوافق مع الخادم السينمائي
Dolby IMS3-L
-
واجهة
RJ45, HDMI (on IMS server)
مواصفات الشاشة بدقة 4K
-
دقة الشاشة (العرض × الارتفاع، أصلي)
4,224 x 2,160
-
عدد الكبائن لكل شاشة (الدقة، عرض x ارتفاع)
176 (22 x 8)
-
أبعاد الشاشة (عرض × ارتفاع، مم)
14,080 x 7,200 (101 sqm)
-
نوع الطاقة
Built-in Power
-
استهلاك الطاقة (واط/الشاشة، 48 شمعة)
9,260
-
استهلاك الطاقة (واط/الشاشة، 300 شمعة)
N/A
-
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