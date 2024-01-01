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LED Cinema

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LED Cinema

LAD033F

LED Cinema

(0)
شاشة سينما LED من LG

لون أسود حقيقي، ظلام لامتناهي

التباين اللامتناهي الذي تم إنشاؤه بواسطة مصابيح LED الفردية التي تشكل شاشة سينما LED من LG يخلق ظلامًا عميقًا للمحتوى. بفضل إدخال التفاصيل الدقيقة بشكل مثالي إلى الشاشة، فإنها تمنح المشاهدين شعورًا رائعًا بانغمار لم يسبق له مثيل.

لون أسود حقيقي، ظلام لامتناهي

ألوان نابضة بالحياة.

تتميز معظم شاشات السينما بمواصفات التدرج اللوني DCI-P3، ولكن الألوان الفعلية التي يشعر بها الجمهور قد تكون مختلفة. تقوم شاشة سينما LED من LG بإعادة إنتاج الألوان التي ينشدها منشئ المحتوى بدقة وتوفر لون DCI-P3 بشكل أكثر وضوحًا.

ألوان نابضة بالحياة.

اتساق عالي

على عكس أجهزة العرض القياسية التي تستخدم مصدر ضوء واحد، تحتوي شاشة سينما LED من LG على مصابيح LED تنبعث بشكل فردي وتوفر اتساق متألق للغاية. نظرًا لعدم وجود تعتيم وتشويه للصورة مثل التلاشي، تمنحك شاشة سينما LED من LG صورة أكثر وضوحًا واتساقًا

اتساق عالي

تحقيق الاستفادة الأمثل من المساحة.

نظرًا لأن شاشة سينما LED من LG لا تحتاج إلى غرفة العرض الضرورية في المسارح على شكل جهاز العرض القياسي، فهي تضمن تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من خلال تأمين مقاعد إضافية. يمكن إعادة توفير مساحة خلف المسرح المكتظ لإتاحة مزيد من التصميمات الداخلية التي تُرضي العملاء.

تحقيق الاستفادة الأمثل من المساحة.

التوافق مع تقنية Dolby.

حصلت شاشة سينما LED من LG على توافق آمن مع تقنية Dolby Media Server وDolby Atmos من Dolby، الشركة العالمية الرائدة في صناعة الترفيه، لتقديم أكثر التجارب الرائعة في الصوت، بالإضافة إلى جودة الصورة.

التوافق مع تقنية Dolby.

عمر تشغيلي أطول

عمر تشغيلي أطول

تتميز شاشة سينما LED من LG بعمر تشغيلي يبلغ 100000 ساعة وتوفر الوقت وتكلفة الصيانة. لا يتطلب وضع أدوات مثل المصابيح كما تستخدم أجهزة العرض التقليدية.
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جميع المواصفات

المعلومات

  • اسم الطراز

    LAD033F

المقاييس المادية

  • إعداد البكسلات

    SMD

  • قياس البكسل (مم)

    3.3mm

  • عدد الوحدات لكل لوحة (عرض × ارتفاع)

    6 (2 x 3)

  • دقة اللوحة (عرض × ارتفاع)

    192 x 270

  • أبعاد اللوحة (عرض × ارتفاع × عمق مم)

    Main : 640 x 900 x 94 (191 w/back cover) Secondary : 640 x 900 x 94 (124 w/handle)

  • وزن كل لوحة (كجم/الوحدة)

    Main : 25 Secondary : 15

  • كثافة البكسل المادية (بكسل/م²)

    90,000

  • مواد تصنيع اللوحة

    Iron & Aluminum

  • إمكانية الوصول إلى الخدمة

    Rear only

  • وزن الشاشة (كجم)

    2,650

  • استهلاك الطاقة (واط/خزانة، 48 شمعة)

    90 (Main) / 52 (Secondary)

  • استهلاك الطاقة (واط/خزانة، 300 شمعة)

    N/A

المواصفات البصرية

  • زاوية العرض المرئية (أفقية)

    160, 160

  • زاوية الرؤية المرئية (عمودية)

    160, 160

  • نسبة التباين

    ≥4,000:1

  • عمق المعالجة (بت)

    16bit

  • معدّل إطارات الفيديو (هرتز)

    24, 25, 30, 48, 50, 60

  • معدل التحديث (@24 هرتز)

    3,072

  • لمستوى السطوع (بعد المعايرة، نت)

    48(DCI)

  • المساحة اللونية (التدرج اللوني)

    DCI P3 Theater

  • معدل البت ( معالجة الألوان / اللون)

    15 (45 / total)

الكهربائية المواصفات

  • مزوّد الطاقة (فولت)

    AC100-240 V ~, 50/60 Hz

التشغيل المواصفات

  • درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)

    0℃ to 40℃

  • رطوبة التشغيل

    10% to 80%

  • مدى حياة LED (نصف سطوع)

    100,000 Hours

قياسي

  • شهادات الاعتماد

    DCI, CB, CE-LVD/EMC, FCC, ETL/UL, RoHS, REACH

  • التوافق مع الخادم السينمائي

    Dolby IMS3-L

  • واجهة

    RJ45, HDMI (on IMS server)

مواصفات الشاشة بدقة 4K

  • دقة الشاشة (العرض × الارتفاع، أصلي)

    4,224 x 2,160

  • عدد الكبائن لكل شاشة (الدقة، عرض x ارتفاع)

    176 (22 x 8)

  • أبعاد الشاشة (عرض × ارتفاع، مم)

    14,080 x 7,200 (101 sqm)

  • نوع الطاقة

    Built-in Power

  • استهلاك الطاقة (واط/الشاشة، 48 شمعة)

    9,260

  • استهلاك الطاقة (واط/الشاشة، 300 شمعة)

    N/A

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