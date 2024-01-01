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السلاسل الأساسية متعددة الاستخدام
السلاسل الأساسية متعددة الاستخدام
* جميع الصور المقدمة بهذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.
شاشة LED متعددة الاستخدام
شاشة LED متعددة الاستخدام
مجموعات الملحقات المخصصة
مجموعات الملحقات المخصصة
سهولة التثبيت
سهولة التثبيت
* يتطلب الأمر تثبيت البراغي أو تثبيت حامل الجدار/ بشكل إضافي.
جميع المواصفات
الخصائص الفيزيائيةالعوامل المتغيرة
-
تكوين البكسل
3 في 1 SMD
-
درجة البكسل (ملم)
1.56
-
دقة الشاشة
1,920 × 1,080
-
أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، ملم)
250 × 281.25
-
عدد الوحدات لكل شاشة (عرضxارتفاع)
12 × 6 (بإجمالي 72)
-
دقة الشاشة (عرض x ارتفاع)
1,920x1,080
-
أبعاد المنتج (عرض × ارتفاع× عمق، ملم)
3,004.6 × 1,692.1 × 35.5
-
مساحة سطح الشاشة (㎡)
5.06
-
وزن الشاشة (كجم)
131
-
كثافة البكسل الفيزيائية (بكسل/㎡)
409,600
-
استواء الخزانة (ملم)
±0.2
-
مواد الخزانة
ألمونيوم
-
الوصول إلى الخدمة
الجزء الأمامي
بصري المواصفات
-
السطوع:
800
-
حرارة اللون
6,500
-
زاوية المشاهدة (رأسية × أفقية)
160 × 160
-
تجانس السطوع
98%
-
تجانس اللون
±0.015Cx,Cy
-
نسبة التباين
3,000
-
عمق المعالجة (بت)
16
المواصفات الكهربائية
-
استهلاك الطاقة (واط/ مقصورة، الحد الأقصى)
3,000
-
استهلاك الطاقة (واط/ مقصورة، المتوسط)
1,200
-
استهلاك الطاقة (واط㎡، الحد الأقصى)
593
-
مصدر الطاقة (فولت)
100 إلى 240
-
معدل الإطارات (هرتز)
50/60
-
معدل التحديث (هرتز)
≥2880
الموصفات التشغيلية
-
العمر الافتراضي (عدد الساعات حتى نصف السطوع)
100,000
-
درجة حرارة التشغيل (℃)
0℃ إلى +40℃
-
رطوبة التشغيل
رطوبة نسبية <90% (بدون تكثيف)
-
تصنيف IP أمامي/خلفي
IP40 / IP20
شهادة
-
شهادة
CE,FCC,ETL,CB
البيئة
-
البيئة
ROHS, REACH
جهاز تحكم
-
جهاز تحكم
مدمج
-
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