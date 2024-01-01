السلاسل الأساسية متعددة الاستخدام

تتميز فئات الشاشات متعددة الاستخدام بحجم كبير يبلغ 136 بوصة ويتم تقديمها كحزمة متعددة الاستخدام تتضمن وحدة تحكم مدمجة. لا تتطلب الفئات الأساسية متعددة الاستخدام توصيلات خاصة بوحدة تحكم أو التكوين، مما يقضي على التعقيد الذي يجعل تثبيت شاشات LED أمرا صعباً. لن يكون عليك سوى تشغيل الشاشة بجهاز بسيك للتحكم عن بعد مثل التلفزيون المنزلي، بعد الانتهاء من عملية التثبيت المبسطة.