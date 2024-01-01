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السلاسل الأساسية متعددة الاستخدام

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السلاسل الأساسية متعددة الاستخدام

LAEB015

السلاسل الأساسية متعددة الاستخدام

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السلاسل الأساسية متعددة الاستخدام

* جميع الصور المقدمة بهذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.

شاشة LED متعددة الاستخدام

تتميز فئات الشاشات متعددة الاستخدام بحجم كبير يبلغ 136 بوصة ويتم تقديمها كحزمة متعددة الاستخدام تتضمن وحدة تحكم مدمجة. لا تتطلب الفئات الأساسية متعددة الاستخدام توصيلات خاصة بوحدة تحكم أو التكوين، مما يقضي على التعقيد الذي يجعل تثبيت شاشات LED أمرا صعباً. لن يكون عليك سوى تشغيل الشاشة بجهاز بسيك للتحكم عن بعد مثل التلفزيون المنزلي، بعد الانتهاء من عملية التثبيت المبسطة.

شاشة LED متعددة الاستخدام

مجموعات الملحقات المخصصة

يقدم الجهاز مع حقيبة تتضمن جميع المكونات المطلوبة بما في ذلك حامل الجدار الأفقي وأدوات التثبيت. يتم توفير الحامل المزود بمحرك كخيار، بحيث يمكنك تحريكه بسهولة حسب مواقع التثبيت لديك. يمكنك ضبط ارتفاع الشاشة بما في ذلك الحامل من 2.0 متر إلى 2.5 متر عند استخدام هذا الحامل.

مجموعات الملحقات المخصصة

سهولة التثبيت

تتسم عملية تثبيت الفئات الأساسية متعددة الاستخدام بقدر كبير من البساطة. بعد تثبيت الخزانتين المدرجتين بحقيبة المكونات، صل بهما وحدات شاشة LED. صل كابل الطاقة في النهاية. يتعامل المستخدمون مع شاشة LED بكل سهولة بفضل التثبيت الخالي من المتاعب الذي يوفر الوقت والجهد.

سهولة التثبيت

* يتطلب الأمر تثبيت البراغي أو تثبيت حامل الجدار/ بشكل إضافي.

الصيانة السريعة

الصيانة السريعة

يمكن القيام بالصيانة من الأمام في حالة حدوث عطل بوحدة LED أو لوحة النظام. يمكن فصل وحدة LED ببساطة عن طريق الأداة المغناطيسية المقدمة واستبدالها بسرعة دون الحاجة لكابلات.
توصيل مبسط للطاقة

توصيل مبسط للطاقة

تعمل فئات LAEB بكابل تيار متردد مفرد أو مزدوج* دون الحاجة إلى وصلات معقدة للطاقة مما يسهل من عملية التثبيت.

* يتطلب الأمر كابلان للتيار المتردد 110 فولت.
إمكانية العمل في البيئات الرطبة

إمكانية العمل في البيئات الرطبة

يمكن تشغيل الفئات الأساسية متعددة الاستخدام في بيئة تصل الرطوبة النسبية بها إلى 90%*.

* دون تكاثف
وضع الاستعداد الموفر للطاقة

وضع الاستعداد الموفر للطاقة

تنطفئ الشاشة وتنتقل أجزاء الدائرة الرئيسية داخل خزانة LED إلى وضع الاستعداد في حالة عدم وجود إدخال بجهاز التحكم عن بعد لفترة محددة من الوقت. وهو ما يؤدي إلى توفير استهلاك الطاقة.
طباعة

جميع المواصفات

الخصائص الفيزيائيةالعوامل المتغيرة

  • تكوين البكسل

    3 في 1 SMD

  • درجة البكسل (ملم)

    1.56

  • دقة الشاشة

    1,920 × 1,080

  • أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، ملم)

    250 × 281.25

  • عدد الوحدات لكل شاشة (عرضxارتفاع)

    12 × 6 (بإجمالي 72)

  • دقة الشاشة (عرض x ارتفاع)

    1,920x1,080

  • أبعاد المنتج (عرض × ارتفاع× عمق، ملم)

    3,004.6 × 1,692.1 × 35.5

  • مساحة سطح الشاشة (㎡)

    5.06

  • وزن الشاشة (كجم)

    131

  • كثافة البكسل الفيزيائية (بكسل/㎡)

    409,600

  • استواء الخزانة (ملم)

    ±0.2

  • مواد الخزانة

    ألمونيوم

  • الوصول إلى الخدمة

    الجزء الأمامي

بصري المواصفات

  • السطوع:

    800

  • حرارة اللون

    6,500

  • زاوية المشاهدة (رأسية × أفقية)

    160 × 160

  • تجانس السطوع

    98%

  • تجانس اللون

    ±0.015Cx,Cy

  • نسبة التباين

    3,000

  • عمق المعالجة (بت)

    16

المواصفات الكهربائية

  • استهلاك الطاقة (واط/ مقصورة، الحد الأقصى)

    3,000

  • استهلاك الطاقة (واط/ مقصورة، المتوسط)

    1,200

  • استهلاك الطاقة (واط㎡، الحد الأقصى)

    593

  • مصدر الطاقة (فولت)

    100 إلى 240

  • معدل الإطارات (هرتز)

    50/60

  • معدل التحديث (هرتز)

    ≥2880

الموصفات التشغيلية

  • العمر الافتراضي (عدد الساعات حتى نصف السطوع)

    100,000

  • درجة حرارة التشغيل (℃)

    0℃ إلى +40℃

  • رطوبة التشغيل

    رطوبة نسبية <90% (بدون تكثيف)

  • تصنيف IP أمامي/خلفي

    IP40 / IP20

شهادة

  • شهادة

    CE,FCC,ETL,CB

البيئة

  • البيئة

    ROHS, REACH

جهاز تحكم

  • جهاز تحكم

    مدمج

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