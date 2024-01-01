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السلسلة الذكية متعددة الوظائف
السلسلة الذكية متعددة الوظائف
سلسلة لافتات LED الذكية متعددة الوظائف
شاشة LAEC مثبتة في غرفة الاجتماعات بحامل ميكانيكي. يقوم أحد المستخدمين بمشاركة شاشة الحاسوب المحمول الخاص به على شاشة LAEC من خلال LG One: المشاركة السريعة.
*جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
حل مشاركة الشاشة اللاسلكي من إل جي، LG One: مشاركة سريعة
يتكون ذلك من إجمالي 3 خطوات لتثبيت دونجل USB One: المشاركة السريعة ومشاركة شاشتك الخاصة وفق الصور المرفقة. الصورة الأولى لإقران دونجل USB مع لافتة إل جي، والثانية تصف شخصًا يمسك دونجل USB ويحاول توصيله بالحاسوب الشخصي، والصورة الأخيرة تظهر أشخاص يعقدون اجتماعًا أخيرًا عن طريق توصيل جهاز دونجل USB بالحاسوب المحمول ومشاركة الشاشة مع LAEC المثبتة على الجدار.
*يحتاج المستخدمون إلى تمكين Soft AP بقائمة الشبكة الخاصة باللافتات.
**يمكن للمستخدمين تمكين وضع اجتماعات المكتب في قائمة إعداد EZ الخاصة باللافتات.
***يجب شراء LG One: المشاركة السريعة بشكل منفصل.
تثبيت سهل
يتكون ذلك من إجمالي 3 خطوات لتأمين المقصورتين، وإرفاق وحدات LED، وتوصيل كابل الطاقة.
*يتطلب الأمر تثبيت البراغي أو تثبيت حامل/ملحقات الجدار بشكل إضافي.
ملحقات تثبيت مخصصة
"صورة توضح شاشة LAEC مثبتة على جدار بارتفاع شاهق عبر حامل الجدار. صورة توضح شاشة LAEC مثبتة جنبًا إلى جنب مع حامل ميكانيكي قاعة مناسبات."
*يتطلب الأمر كبلا تيار متردد 110 فولت.
*يختلف توافر خدمة العناية المتصلة حسب المنطقة.
جميع المواصفات
المعلمات الحقيقية
-
تكوين البكسل
3 في 1 SMD
-
درجة البكسل (ملم)
1.5625
-
دقة الشاشة
1,920×1,080
-
أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، ملم)
250x281.25
-
عدد الوحدات لكل شاشة (عرض × ارتفاع)
12×6 (إجمالي 72)
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق، ملم، بما في ذلك الحفة)
3,004.6x1692.1x36.5 (أكثر سمكا 70)
-
مساحة سطح الشاشة (م²)
5.06
-
وزن الشاشة
129
-
الكثافة الفيزيائية للبكسل (بكسل/م²)
409,600
-
سطح عبوة الوحدة (ملم)
±0.2
-
مواد عبوة الوحدة
ألمونيوم
-
الوصول للخدمة
الجانب الأمامي
المواصفات البصرية
-
الحد الأدنى السطوع (بعد المعايرة)
500
-
درجة حرارة اللون
7300K
-
زاوية المشاهدة البصرية (رأسية × أفقية)
160° × 160°
-
تجانس السطوع
98%
-
تجانس اللون
±0.015Cx,Cy
-
نسبة التباين
3000:1
-
عمق المعالجة (بت)
16
المواصفات البصرية
-
استهلاك الطاقة (واط/الشاشة، الحد الأقصى)
2,000
-
استهلاك الطاقة (واط/ الشاشة، المتوسط)
800
-
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى)
395
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية /ساعة/الشاشة، الحد الأقصى)
6,824
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية /ساعة/الشاشة، المتوسط)
2,730
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/م²، الحد الأقصى)
1,348
-
مصدر الطاقة (فولت)
100 إلى 240
-
معدل الإطار (هرتز)
50/60
-
معدل التحديث (هرتز)
≥2880
مواصفات البصرية
-
عمر LED الافتراضي (نصف السطوع)
100,000
-
درجة حرارة التشغيل (مْ)
0مْ حتى +40مْ
-
رطوبة التشغيل
<90% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)
-
تصنيف IP للجانب الأمامي
IP30
-
تصنيف IP للجانب الخلفي
IP20
مكبر الصوت
-
مكبر الصوت
مدمج (9واط+9واط)
الشهادات
-
الشهادات
CE,FCC,ETL,CB
البيئة
-
البيئة
ROHS, REACH
جهاز التحكم
-
جهاز التحكم
مدرج
-
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