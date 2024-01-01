السلسلة الذكية متعددة الوظائف

LG One: المشاركة السريعة هو حل مشاركة الشاشة لاسلكيًا متوفر من خلال سلسلة LAEC ووحدة نقل USB وتطبيقها. يمكنك ببساطة مشاركة شاشة الحاسوب الشخصي على الشاشة باستخدام زر دونجل USB وشبكة الواي فاي المدمجة*، حيث يمكنك ضبط قيم الإعداد الأساسية (الحجم ووضع الصورة والسطوع التلقائي وما إلى ذلك) للشاشة المتصلة دون الحاجة لجهاز تحكم عن بعد. كما يساعدك وضع اجتماعات المكتب ** على عرض جدول الأعمال والملاحظات قبل بدء الاجتماع.