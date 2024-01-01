سلسلة LED الذكية متعددة الوظائف

مع جهاز Magic للتحكم عن بُعد من LG، يمكنك تحديد قائمة اللافتات وتشغيلها كما لو أنك تستخدم ماوس، ويمكن استخدام مؤشره كأداة إشارة بالليزر. كما يستطيع المستخدمون من خلال زر ’FREEZE‘ الذي تمت إضافته حديثًا أن يجمدوا الشاشة مؤقتًا في أثناء تبديل المحتويات على الكمبيوتر الشخصي، وبذلك يتمكن المستخدمون من إجراء اجتماعات متواصلة من دون الكشف عن عملية التبديل فيها.

