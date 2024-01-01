We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
سلسلة LED الذكية متعددة الوظائف
سلسلة LED الذكية متعددة الوظائف
السلسلة الذكية للشاشة التفاعلية المتكاملة بتقنية LED من LG
شاشة LAEC مثبتة بحامل بمحرك في غرفة اجتماعات. مستخدمة تشارك شاشة الكمبيوتر المحمول الخاص بها على شاشة LAEC من خلال خاصية LG One:Quick Share.
* جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
* موقع مطوري لافتات webOS (https://webossignage.developer.lge.com) يقدم أدوات مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) وتوثيقًا لإنشاء التطبيقات على لافتات LG الرقمية. هذا متاح للشركاء فقط.
حل مشاركة الشاشات لاسلكيًا من LG، LG One:Quick Share
يتألف هذا من 3 صور إجمالاً لخطوات تركيب وصلة One:Quick Share من نوع USB ومشاركة الشاشة الشخصية. الصورة الأولى خاصة بإقران وصلة USB ولافتة LG، بينما تعرض الصورة الثانية شخصًا يمسك وصلة USB ويحاول توصيلها بالكمبيوتر الشخصي، وتعرض الصورة الأخيرة أشخاصًا في النهاية يعقدون اجتماعًا عن طريق توصيل جهاز وصلة USB بكمبيوتر محمول ومشاركة شاشة مع LAEC على الجدار.
* يحتاج المستخدمون إلى إعداد Soft AP الذي يتم تمكينه من قائمة الشبكة الخاصة باللافتة.
** يستطيع المستخدمون تمكين وضع الاجتماع المكتبي من قائمة إعداد EZ الخاصة باللافتة.
*** يلزم شراء حل LG One:Quick Share بشكل منفصل.
سهولة التركيب
يتألف هذا من 3 صور إجمالاً لخطوات تثبيت المقصورتين مع ربط وحدتي LED وتوصيل كابل الطاقة.
* يتطلب الأمر تثبيت البراغي أو تثبيت حامل الجدار/ بشكل إضافي.
ملحقات التركيب المخصصة
شاشة LAEC مثبتة على الجدار في مكان مرتفع باستخدام حامل جداري. شاشات LAEC مثبتة على حامل بمحرك في قاعة فعاليات.
* يلزم إجراء الإعداد الأولي من شاشة العرض لتحقيق التوافق مع نظام Crestron Connected®.
** التحكم القائم على الشبكة
* تختلف إتاحة LG ConnectedCare على حسب المنطقة.
جهاز Magic للتحكم عن بُعد لسهولة الاستخدام
تظهر وظيفتا جهاز Magic للتحكم عن بُعد من LG في صورتين. تبين الصورة اليسرى وظيفة جهاز Magic للتحكم عن بُعد التي تتيح استخدامه كأداة إشارة بالليزر على شاشة LAEC. تعرض الصورة اليمنى وظيفة التجميد، وعند الضغط على زر التجميد في جهاز Magic للتحكم عن بُعد، تتوقف شاشة LAEC المثبتة على جدار غرفة الاجتماعات.
* يلزم شراء جهاز Magic للتحكم عن بُعد من LG بشكل منفصل.
** لا تتوفر وظيفة FREEZE إلا عند توصيل شاشة LAEC بإشارة إدخال خارجية.
جميع المواصفات
المعلومات
-
اسم الطراز
LAEC015-GN2
المقاييس المادية
-
إعداد البكسلات
Single SMD
-
قياس البكسل (مم)
1.56
-
أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، مم)
250x281.25
-
كثافة البكسل المادية (بكسل/م²)
409,600
-
سُمك اللّوحة (مم)
±0.2
-
مواد تصنيع اللوحة
Aluminum
-
إمكانية الوصول إلى الخدمة
Front
-
عدد الوحدات لكل شاشة (العرض × الارتفاع)
12x6 (Total 72)
-
دقة وضوح الشاشة (العرض × الارتفاع)
1,920x1,080
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق، مم ، بما في ذلك الإطار)
3,004x1,692x36.5 (Thickest 70)
-
مساحة سطح الشاشة (م2)
5.06
-
وزن الشاشة
132
المواصفات البصرية
-
أقصى مستوى سطوع (بعد المعايرة، نت)
500
-
زاوية العرض المرئية (أفقية)
160
-
زاوية الرؤية المرئية (عمودية)
160
-
توحيد السطوع
0.98
-
توحيد الألوان
±0.015Cx,Cy
-
نسبة التباين
3,000:1
-
عمق المعالجة (بت)
16 (HDR10, HDR10 Pro)
-
درجة حرارة الألوان
3,200~9,300
الكهربائية المواصفات
-
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى)
336
-
تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ م²، الحد الأقصى)
1,146
-
مزوّد الطاقة (فولت)
100 to 240
-
معدّل الإطارات
50 / 60
-
معدل التحديث (هرتز)
3,960
-
استهلاك الطاقة (واط/الشاشة، أقصى استهلاك)
1,700
-
استهلاك الطاقة (واط/الشاشة، استهلاك متوسط)
680
-
تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ لوحة، الحد الأقصى)
5,800
-
تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ لوحة، المتوسط)
2,321
التشغيل المواصفات
-
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)
0℃ to +40℃
-
رطوبة التشغيل
10~90%RH
-
تقييم IP للجهة الأمامية
IP30
-
تقييم IP للجهة الخلفية
IP20
-
مدى حياة LED (نصف سطوع)
100,000
قياسي
-
شهادات الاعتماد
CE,FCC,ETL,CB,CE-RED
البيئة
-
البيئة
RoHS, REACH
وحدة التحكم
-
وحدة التحكم
Embedded(webOS)
مكبر الصوت
-
مكبر الصوت
Built-in(9W+9W)
منفذ I/O
-
منفذ I/O
HDMI(3), DP(1), USB, LAN, RS232C In/Out, IR, Optical Digital Audio Out
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.