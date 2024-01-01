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سلسلة Fine-pitch Essential
تركيب من دون كبلات وتصميم واضح
Cableless Installation and Clean Design
16:9 نسبة العرض إلى الارتفاع محسنة للمحتوى بدقة FHD/UHD
16:9 Aspect Ratio Optimized for FHD/UHD Content
كابينة خفيفة الوزن سهلة في التعامل معها
Easy-handling Lightweight Cabinet
تكرار الإشارة / الطاقة
Signal / Power Redundancy
إمكانية إجراء صيانة من الأمام
Front Serviceability
التوافق مع حلول LG البرمجية
جودة صور موحدة
Uniform Picture Quality
الحيوية مع دقة اللون
Vividness with Color Accuracy
منتج آمن معتمد من RoHS
RoHS Certified Safe Product
جميع المواصفات
المعاملات الفعلية
-
تكوين البكسل
3 في 1
-
مقياس خطوط البكسل (مم)
0.945
-
دقة الوحدة (العرض x الارتفاع)
320 × 180
-
أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، مم)
302.4 × 170.1
-
الوزن لكل وحدة (كجم)
0.65
-
عدد الوحدات لكل كابينة (العرض x الارتفاع)
2 × 2
-
دقة الكابينة (العرض x الارتفاع)
640 × 360
-
أبعاد الكابينة (العرض × الارتفاع × العمق)
604.8x340.2x72.5
-
مساحة سطح الكابينة (متر مربع)
0.206
-
الوزن لكل كابينة (كجم/كابينة)
7.4
-
الوزن لكل متر مربع (كجم/متر مربع)
36.0
-
كثافة البكسل الفعلية (بكسل/متر مربع)
718,184
-
استواء الكابينة
0.5↓
-
مادة الكابينة
الألومنيوم المصبوب
-
الوصول لإجراء الخدمة
من الأمام* مطلوب بحد أدنى مسافة 50 مم بين السطح الخلفي للكابينة والجدار الخلفي.
المعامل البصري
-
الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة)
600
-
درجة اللون
3,000 - 10,000
-
زاوية العرض البصري (أفقية x عمودية)
160 × 140
-
توحيد السطوع
≥ 97%
-
توحيد اللون
± 0.003 Cx,Cy
-
نسبة التباين
7,000
-
عمق المعالجة (بت)
16
المعامل الكهربائي
-
استهلاك الطاقة (مع الكابينة / الحد الأقصى)
120
-
استهلاك الطاقة (مع الكابينة / المتوسط)
62
-
استهلاك الطاقة (للمتر المربع / الحد الأقصى)
620
-
تشتيت الحرارة (وحدة حرارية بريطانية في الساعة/الكابينة، الحد الأقصى)
409
-
تشتيت الحرارة (وحدة حرارية بريطانية في الساعة/الكابينة، المتوسط)
212
-
تشتيت الحرارة (وحدة حرارية بريطانية في الساعة/متر مربع، الحد الأقصى)
2,115
-
الإمداد بالطاقة (فولط)
100 إلى 240
-
معدل الإطارات (هرتز)
50 / 60
-
معدل التحديث (هرتز)
3,840
حالات التشغيل
-
طوال العمر (الساعات حتى الوصول إلى نصف السطوع)
100,000
-
درجة حرارة التشغيل (مئوية)
-10° إلى +40°
-
نسبة الرطوبة الخاصة بالتشغيل
10-80% رطوبة نسبية
-
تصنيف IP من الأمام/الخلف
IP5X
شهادات الاعتماد
-
شهادات الاعتماد
CE/FCC/cTUVus/CB
البيئة
-
البيئة
RoHS/REACH
وحدة التحكم
-
وحدة التحكم
LCLG006
-
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