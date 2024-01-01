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فيلم LED شفاف
D01_LAT140-01-Bring-New-Life-to-Transparent-Space-Transparent-LED-Film-LED-Signage-ID-D
*جميع الصور في هذه الصفحة للأغراض التوضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
وضوح لا مثيل له
وضوح لا مثيل له1
الربط المباشر بـ (مادة راتينج شفافة بصريًا)
الربط المباشر بـ (مادة راتينج شفافة بصريًا)1
*يعتمد هذا على اختبار المقارنة الداخلي بين طريقتي OCR وOCA مع ثقوب الطبقة الشفافة العلوية في حالة درجة حرارة تتراوح بين -10˚ ~ 45˚ درجة ورطوبة تتراوح بين 0 ~ %30.
*سيتم توفير واجهة برمجة التطبيقات webOS إلى SIs والمطورين المعتمدين.
خدمة ConnectedCare في الوقت الحقيقي
خدمة ConnectedCare في الوقت الحقيقي1
*خدمة ConnectedCare هو الاسم التجاري لخدمة Signage365Care من LG. يختلف التوفر حسب المنطقة.
جميع المواصفات
فيلم LED(LAT140GT81)
-
مسافة البكسل (مم)
13.7±0.2مم
-
نوع LED
حزمة اللون الأحمر/الأخضر/الأزرق 3 في واحد (SMD2020)
-
الدقة
48 × 36
-
بكسل لكل لوحة
1,728
-
كثافة البكسل (نقطة / م2)
5,102
-
السطوع (عرض اللون /م2)
النوع 2,100 شمعة
-
نسبة التباين
≥ 100,000:1
-
توحيد الإنارة
≥ 70%
-
زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)
120×120
-
وقت الحياة (مدة نصف السطوع بالساعات)
50,000 ساعة
-
الاستخدام اليومي
24 ساعة / جميع أيام الأسبوع
-
الضمان
عامان
-
الدقة
نموذجي 53%
-
درجة حرارة التشغيل
0 ℃ ~ 45
(تركيب الزجاج الداخلي فقط)
-
تركيب منحني
1,100R
(محدب ومقعر، للزجاج فقط)
-
قص الفيلم
نعم (بالتوازي مع جانب الحافة فقط)
-
معالجة اللون
(9 بت) 500/500/500 مستوى (الأحمر/الأخضر/الأزرق)
-
الألوان
125,000,000 لون
-
لونية اللون
Cx: 0.25±0.03, Cy : 0.34±0.03
-
البعد (العرض × الارتفاع × العمق)
655 × 492 × 2.9مم
(باستخدام فيلم حماية أمامي وخلفي)
-
الوزن
1 كجم
-
استهلاك الطاقة
37 وات
(لوحة شفافة 1EA + مجموعة الحافة المشتركة 2EA)
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الملحقات
ESG، وثيقة اللائحة، بطاقة الضمان
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