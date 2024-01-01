فيلم LED شفاف

يحمي فيلم شاشة Transparent LED من LG، المركب بطريقة ربط مادة راتينج شفافة بصريًا، وحدات البكسل LED بشكل ثابت من خلال ملء الفجوة الموجودة بين الطبقات الشفافة بالكامل. بالمقارنة مع طريقة OCA (اللاصق الشفاف بصريًا) ، والتي عادةً ما تثقب الطبقة العليا فوق كل بكسل LED لمنع السطح غير المستوي والانعكاس المتشتت، يجذب فيلم LED البيكسلات ويحميها بالكامل مما يؤدي إلى تحسين المتانة والسطح المستوِ*.