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فيلم LED شفاف
الاستمتاع بحياة جديدة في الفضاء الواضح
* جميع الصور في هذه الصفحة هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
وضوح لا مثيل له
وضوح لا مثيل له
يتلاءم مع المسطحات والمنحنيات
يتلاءم مع المسطحات والمنحنيات
*قد يختلف السطوع الذي تم فحصه عن بيئات الاختبار بما في ذلك مقياس الضوء.
* سيتم توفير واجهة برمجة التطبيقات webOS إلى SI والمطورين المعتمدين.
خدمة ConnectedCare في الوقت الفعلي
خدمة ConnectedCare في الوقت الفعلي
* ConnectedCare هو اسم العلامة التجارية لخدمة LG Signage365Care Service. يختلف التوفر حسب المنطقة.
جميع المواصفات
فيلم LED(LAT140GT81)
-
مساحة وحدة البكسل (مم)
13.7±0.2 مم
-
نوع LED
المجموعة الملونة R,G,B 3 في 1 (SMD2020)
-
الدقة
48x36
-
بكسل لكل لوحة
1,728
-
كثافة البكسل (نقطة/م2)
5,102
-
السطوع (شمعة /م2)
النوع 2,100 شمعة
-
نسبة التباين
≥ 100,000:1
-
تجانس الإضاءة
≥ 70%
-
زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)
120×120
-
دورة حياة التشغيل (مدة نصف السطوع بالساعات)
50,000 ساعة
-
الاستخدام اليومي
24 ساعة / 7 أيام
-
الضمان
عامين
-
الوضوح
النوع 53%
-
درجة حرارة التشغيل
0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية (للتركيب على الزجاج الداخلي فقط)
-
التثبيت المنحني
2,000 R (مقعرة، محدبة مع الزجاج فقط)
-
توزيع الطبقة
نعم (بالتوازي مع الحافة الجانبية فقط)
-
معالجة الألوان
(9 بت) ثلاث مستويات 500/500/500 (R، G، B)
-
الألوان
125,000,000 لون
-
إحداثيات الألوان
Cx: 0.25±0.03، Cy: 0.34±0.03
-
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)
655 x 492 x 2.9 مم (مع فيلم حماية أمامي وخلفي)
-
الوزن
1 كجم
-
استهلاك الطاقة
37 وات (لوحة شفافة 1EA + طقم إطار مشترك 2EA)
-
الملحق
ESG، كتيب اللوائح التنظيمية، بطاقة الضمان
الإطار الأول(ACC-14LATB1)
-
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)
69.4 x 492 x 25 مم (الغلاف)
-
الوزن
0.4 كجم
الإطار المشترك(ACC-14LATB2)
-
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)
51.4 x 492 x 25 مم (الغلاف)
-
الوزن
0.3 كجم
التحكم بالوحدة(LCLG140U)
-
الدقة
960x540 (1/4 FHD)
-
الواجهة
المدخل: LVDS المخرج: RJ45 x4EA
-
أقصى طول للإرسال
100 م (الكابل: CAT5E، CAT6)
-
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)
293 x 188.7 x 37 مم
-
الوزن
1.5 كجم
-
مستشعر درجة الحرارة
نعم
-
استهلاك الطاقة
20 واط
وحدة التحكم بالنظام(LCLG002)
-
فيديو (الحد الأقصى لدقة الدخل)
DP: 1920x1080 بتردد 60 هيرتز HDMI: 1920x1080 بتردد 60 هيرتزDVI-D: 1920x1080 بتردد 60 هيرتز
-
الواجهة (المدخل)
HDMI، DP، DVI-D، RS-232C (نوع مقبس الهاتف), RJ45 (دون مؤشر LED)، مستقبل الأشعة تحت الحمراء (نوع مقبس الهاتف)، USB 3.0،
-
الواجهة (المخرج)
DP، RS-232C (نوع مقبس الهاتف)، RJ45 (دون مؤشر LED)، LVDS
-
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق مم)
293 x 193.3 x 40.1 مم
-
الوزن (الرأس، كجم)
1.6 كجم
-
مستشعر درجة الحرارة
نعم
-
مستشعر الإضاءة
نعم
-
تحديد المصدر
HDMI، DVI-D، DP
-
استهلاك الطاقة
17 واط
-
CMS S/W
نعم (2.9)
-
Signage365care
نعم (2.7)
-
الملحق
سلك الطاقة، جهاز استشعار السطوع + الأشعة تحت الحمراء (1.5 م)، هواتف 4P إلى النوع RS232C، ESG، كتيب اللوائح، بطاقة الضمان
الطاقة(ACC-LATP1)
-
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)
183 x 86 x 28 مم
-
الوزن
769 جرام
-
المدخل
100 ~ 240 فولت، 50~60 هرتز
-
المخرج
19.5 فولت/10.8 أمبير (210 واط)
-
اللون
أبيض
-
كابل مخرج التيار المستمر
14AWG، 1.5 م
-
النوع
نوع L
وحدة تحكم بصندوق واحد(CTAA-140G)
-
الفيديو
HDMI: 1920x1080 بتردد 60 هيرتز
-
المدخل
HDMI، RS232C (نوع مقبس الهاتف)، RJ45، مستقبل الأشعة تحت الحمراء USB 3.0
-
المخرج
RS232C (نوع مقبس الهاتف)، RJ45 (2)
-
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
333 x 186.8 x 40.1 مم
-
الوزن (الرأس)
1.82 كجم
-
مستشعر درجة الحرارة / مستشعر الضوء
O / O
-
التحكم اللحظي في ذروة الإضاءة (TPC)
نعم
-
استهلاك الطاقة
30 واط
-
CMS S/W
SuperSign CMS
-
الملحق
سلك الطاقة، جهاز استشعار السطوع + الأشعة تحت الحمراء (1.5 م)، هواتف 4P إلى النوع RS232C، ESG، كتيب اللوائح، بطاقة الضمان
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