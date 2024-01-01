About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
فيلم LED شفاف

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

البحث عن بائع

فيلم LED شفاف

LAT140GT83

فيلم LED شفاف

(0)
فيلم LED شفاف من LG1

فيلم LED شفاف من LG

عش تجربة ألوان الشفافية
فيلم LED شفاف من LG شاهد الآن

الاستمتاع بحياة جديدة في الفضاء الواضح

* جميع الصور في هذه الصفحة هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

مزيج متميز ملائم مع المساحة

وضوح لا مثيل له

يعكس فيلم LG الشفاف LED الجسم الموجود خلف المنتج حتى بعد توصيل المنتج وإيقاف تشغيله. وهذا يوفر طريقة عرض مفتوحة وواسعة مع الاندماج في التصميم الداخلي الحالي بسلاسة ويقدم معلومات متنوعة بشكل فعال من خلال جذب انتباه المارة.

وضوح لا مثيل له

يتلاءم مع المسطحات والمنحنيات

يدعم فيلم LG الشفاف LED انحناءات تصل إلى 2000R محدبة ومقعرة للاستخدامات التي تتضمن الزجاج المنحني أو النوافذ، ويوفر سطحًا متساويًا من خلال طبقات متينة وشفافة. يتيح ذلك إعادة تصميم مجموعة واسعة من الأماكن بحيث تكون سلسلة LAT علامة بارزة عليها.

يتلاءم مع المسطحات والمنحنيات

تحسين السطوع والتحكم
شاشة عرض محتوى تجذب الأنظار

تحسين السطوع والتحكم

يجذب فيلم LED المزود بمسافة بكسل أصغر تبلغ 14 مم، وسطوع متقدم يصل إلى 2100 شمعة/م²* انتباه المارة أثناء عرض مجموعة واسعة من الألوان. وأيضًا، باستخدام حل “مدير التحكم”، يمكنك ضبط وتعيين نسبة السطوع حسب الجدول الزمني لعرض الرسائل بالسطوع الأمثل.

*قد يختلف السطوع الذي تم فحصه عن بيئات الاختبار بما في ذلك مقياس الضوء.

طبقة ذاتية اللصق
ابتكار بسيط للمساحة

طبقة ذاتية اللصق

فيلم الشاشة LED الشفاف من LG هو ذاتي اللصق، لذلك يمكن تثبيته بسهولة على أسطح زجاج النوافذ الحالي دون الحاجة إلى أي بناء معقد.
قابلية التوسع والمرونة المتميزة
ابتكار بسيط للمساحة

قابلية التوسع والمرونة المتميزة

يمكن تخصيص حجم وتخطيط الفيلم ليناسب منطقة التركيب. ويمكن توسيعه بإضافة المزيد من الأفلام بطريقة رأسية أو أفقية، أو قصه بالتوازي مع الإطار لتلبية متطلبات الحجم.
منصة webOS الذكية
لافتات LED ذكية

منصة webOS الذكية

LG webOS هي منصة تتمحور حول الويب، مما يسهل على SI والمطورين إنشاء حلول قائمة على الويب وفقًا لبيئات مختلفة. ومن خلال دعم SCAP والتوافق مع HTML وCSS وJavaScript، يمكنك توفير الوقت وتكاليف العمالة.

* سيتم توفير واجهة برمجة التطبيقات webOS إلى SI والمطورين المعتمدين.

مدير التحكم
لافتات LED ذكية

مدير التحكم

من خلال “مدير التحكم”، المتوفر على الأجهزة المتصلة بالإنترنت، يمكنك ضبط المحتويات والتحكم فيها ومراقبة حالة شاشات العرض المتعددة في مواقع مختلفة في الوقت الفعلي. خاصة بالنسبة لفيلم LED الشفاف المُركب على مساحة كبيرة، يساعدك مدير التحكم على تشغيل المحتويات والتحقق منها بطريقة أسهل.
لافتات LED ذكية

خدمة ConnectedCare في الوقت الفعلي

أصبحت الصيانة الآن سهلة وسريعة بفضل خدمة ConnectedCare الاختيارية*، وهي حل لخدمة سحابية توفره LG. يدير هذا الحل حالة شاشات العرض عن بعد في أماكن عمل العميل من أجل اكتشاف الأخطاء وتقديم خدمات التحكم عن بعد؛ مما يتيح التشغيل المستقر لأعمال العملاء.

خدمة ConnectedCare في الوقت الفعلي

* ConnectedCare هو اسم العلامة التجارية لخدمة LG Signage365Care Service. يختلف التوفر حسب المنطقة.

إلى صالة المجتمع

اكتشف المزيد من صالة العرض في
LG Digital Connect

اكتشف المزيد من صالة العرض في <br>LG Digital Connect إلى صالة المجتمع] اكتشف المزيد من صالة العرض في <br>LG Digital Connect إلى متجر الأجهزة الرائدة
فيلم LED شفاف من LG3
دراسة حالة [المساحة العامة]

فيلم LED شفاف من LG

ستجد مجموعة متنوعة من قصص الأعمال التي زادت قيمتها من خلال شاشة LG الشفافة
طباعة

جميع المواصفات

فيلم LED(LAT140GT81)

  • مساحة وحدة البكسل (مم)

    13.7±0.2 مم

  • نوع LED

    المجموعة الملونة R,G,B 3 في 1 (SMD2020)

  • الدقة

    48x36‏‏

  • بكسل لكل لوحة

    1,728

  • كثافة البكسل (نقطة/م2)

    5,102

  • السطوع (شمعة /م2)

    النوع 2,100 شمعة

  • نسبة التباين

    ≥ 100,000:1

  • تجانس الإضاءة

    ≥ 70%

  • زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)

    120×120

  • دورة حياة التشغيل (مدة نصف السطوع بالساعات)

    50,000 ساعة

  • الاستخدام اليومي

    24 ساعة / 7 أيام

  • الضمان

    عامين

  • الوضوح

    النوع 53%

  • درجة حرارة التشغيل

    0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية (للتركيب على الزجاج الداخلي فقط)

  • التثبيت المنحني

    2,000 R (مقعرة، محدبة مع الزجاج فقط)

  • توزيع الطبقة

    نعم (بالتوازي مع الحافة الجانبية فقط)

  • معالجة الألوان

    (9 بت) ثلاث مستويات 500/500/500 (R، G، B)

  • الألوان

    125,000,000 لون

  • إحداثيات الألوان

    Cx: 0.25±0.03، Cy: 0.34±0.03

  • الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)

    655‏ x ‏492‏ ‏‏x‏‏ ‏2.9‏ مم (مع فيلم حماية أمامي وخلفي)

  • الوزن

    1 كجم

  • استهلاك الطاقة

    37 وات (لوحة شفافة 1EA + طقم إطار مشترك 2EA)

  • الملحق

    ESG، كتيب اللوائح التنظيمية، بطاقة الضمان

الإطار الأول(ACC-14LATB1)

  • الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)

    ‏69.4‏ x‏ 492‏ x‏ 25 مم (الغلاف)

  • الوزن

    0.4 كجم

الإطار المشترك(ACC-14LATB2)

  • الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)

    51.4‏ ‏x ‏492‏ x‏ 25 مم (الغلاف)

  • الوزن

    0.3 كجم

التحكم بالوحدة(LCLG140U)

  • الدقة

    960x540 (1/4 FHD)

  • الواجهة

    المدخل: LVDS المخرج: RJ45 x4EA

  • أقصى طول للإرسال

    100 م (الكابل: CAT5E، CAT6)

  • الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)

    293 x ‏188.7 ‏x‏ 37‏ مم

  • الوزن

    1.5 كجم

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • استهلاك الطاقة

    20 واط

وحدة التحكم بالنظام(LCLG002)

  • فيديو (الحد الأقصى لدقة الدخل)

    DP‏: 1920x1080 بتردد 60 هيرتز HDMI‏: 1920x1080 بتردد 60 هيرتزDVI-D‏: 1920x1080 بتردد 60 هيرتز

  • الواجهة (المدخل)

    HDMI، DP، DVI-D، RS-232C (نوع مقبس الهاتف), RJ45 (دون مؤشر LED)، مستقبل الأشعة تحت الحمراء (نوع مقبس الهاتف)، USB 3.0،

  • الواجهة (المخرج)

    DP، RS-232C (نوع مقبس الهاتف)، RJ45 (دون مؤشر LED)، LVDS

  • الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق مم)

    293‏ x ‏193.3 ‏x‏ 40.1‏ مم

  • الوزن (الرأس، كجم)

    1.6 كجم

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر الإضاءة

    نعم

  • تحديد المصدر

    HDMI، DVI-D، DP

  • استهلاك الطاقة

    17 واط

  • CMS S/W

    نعم (2.9)

  • Signage365care

    نعم (2.7)

  • الملحق

    سلك الطاقة، جهاز استشعار السطوع + الأشعة تحت الحمراء (1.5 م)، هواتف 4P إلى النوع RS232C، ESG، كتيب اللوائح، بطاقة الضمان

الطاقة(ACC-LATP1)

  • الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)

    183‏ x ‏86‏ x‏ 28 مم

  • الوزن

    769 جرام

  • المدخل

    100 ~ 240 فولت، 50~60 هرتز

  • المخرج

    19.5 فولت/10.8 أمبير (210 واط)

  • اللون

    أبيض

  • كابل مخرج التيار المستمر

    14AWG، 1.5 م

  • النوع

    نوع L

وحدة تحكم بصندوق واحد(CTAA-140G)

  • الفيديو

    HDMI‏: 1920x1080 بتردد 60 هيرتز

  • المدخل

    HDMI، RS232C (نوع مقبس الهاتف)، RJ45، مستقبل الأشعة تحت الحمراء USB 3.0

  • المخرج

    RS232C (نوع مقبس الهاتف)، RJ45 (2)

  • الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

    333 x 186.8 x‏ 40.1‏ مم

  • الوزن (الرأس)

    1.82 كجم

  • مستشعر درجة الحرارة / مستشعر الضوء

    O / O

  • التحكم اللحظي في ذروة الإضاءة (TPC)

    نعم

  • استهلاك الطاقة

    30 واط

  • CMS S/W

    SuperSign CMS

  • الملحق

    سلك الطاقة، جهاز استشعار السطوع + الأشعة تحت الحمراء (1.5 م)، هواتف 4P إلى النوع RS232C، ESG، كتيب اللوائح، بطاقة الضمان

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 