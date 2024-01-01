فيلم LED شفاف

يدعم فيلم LG الشفاف LED انحناءات تصل إلى 2000R محدبة ومقعرة للاستخدامات التي تتضمن الزجاج المنحني أو النوافذ، ويوفر سطحًا متساويًا من خلال طبقات متينة وشفافة. يتيح ذلك إعادة تصميم مجموعة واسعة من الأماكن بحيث تكون سلسلة LAT علامة بارزة عليها.