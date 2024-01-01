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شاشة فائقة الرقة P2.5 سطوع 800 شمعة إل جي

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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شاشة فائقة الرقة P2.5 سطوع 800 شمعة إل جي

LSCB025-CKF

شاشة فائقة الرقة P2.5 سطوع 800 شمعة إل جي

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front view with inscreen
يمكن مقارنة عمق مقصورة شاشة LSCB بقطر كرة تنس الطاولة، حيث يتساوى عمق كل منهما.

العمق فائق الرقة

يُعد التصميم الفائق النحافة الذي تبلغ سماكة حافته 41 مم أكبر ميزة لهذا لمنتج. تتيح هذه الميزة إمكانية تثبيت سلسلة LSCB في أماكن متنوعة، حيث تساعد نحافتها على اندماجها في البيئة المحيطة بكل سلاسة.
يمكن فصل المقصورة بسهولة عن الشاشة.

تثبيت يتميز بالسهولة والسلاسة

يمكن تركيب سلسلة LSCB وإدارتها بسهولة من الجانب الأمامي لسهولة التشغيل. وبفضل هذه الميزة، لا يلزم توفير مساحة إضافية للصيانة خلف المنتج. يمكن أيضًا توصيل وحدات LED الخاصة بالمنتج أو فصلها بأداة شفط.
تُوصَف كلٍ من دقة UHD وFHD بأنّ لهما نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9.

تكوين 16:9 FHD/UHD

تعتمد المقصورات على نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9، وهي النسبة الأكثر استخدامًا في شاشات العرض لمحتويات FHD وUHD. يتيح لك ذلك الاستمرار في استخدام المحتوى الحالي دون تكلفة ووقت إضافي للتحرير.

توافر تصميم بزاوية قائمة 90 درجة

إذا أضفت خيار الزاوية 90 درجة، ستكون سلسلة LSCB ملائمة لأي مكان بشكل طبيعي وستعرض محتوى سلسًا للعملاء.

عند استخدام خيار الزاوية 90 درجة، يتم عرض المحتوى بدون أي مقاطعات حتى عند تثبيته في الزاوية.

تم وصف شهادات EMC من الفئة B و BS 476 Part7 من الفئة 1.

حاصلة على شهادة EMC الفئة ب، مع التصميم المقاوم للحريق

تعد سلسلة LSCB آمنة من الموجات الكهرومغناطيسية الضارة بالبيئة وجسم الإنسان، وحاصلة على شهادة EMC الفئة ب كما تعد حاصلة على شهادة تصميم الحماية من الحرائق لمنع الانتشار السريع للهب حتى إذا اشتعلت فيها النيران.

التوافق مع
حلول برمجيات إل جي

عند توصيل سلسلة LSAC بوحدة التحكّم في النظام CVCA من LG، تكون متوافقة مع حلول برامج LG، بما في ذلك SuperSignCMS وLED Assistant وConnectedCare، مما يساعد العملاء على إدارة أنشطتهم التجارية الخاصة بكل سلاسة.

يراقب أحد موظفي خدمة LG بمراقبة حالة شاشة LED من خلال حلول البرامج ووحدة التحكّم LG webOS.

*يختلف مدى توفر خدمة "العناية المتصلة من إل جي" حسب المنطقة، ويجب شراؤها بشكل منفصل. لذا يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إل جي في منطقتك لمزيد من التفاصيل.
*البنود التي يمكن أن ترصدها العناية المتصلة من إل جي: اللوحة الرئيسية (درجة الحرارة، حالة الإشارة، FPGA Ver، حالة اتصال الإيثرنت)، بطاقة الاستلام (درجة الحرارة، طاقة LED)

شاشة LED منحنية مرنة

تدعم شاشة LSCB-CKF، وهي شاشة LED منحنية مرنة مصممة خصيصًا، انحناءات مقعرة ومحدبة حقيقية تصل إلى 383 مم*. يعمل هذا على تحسين مرونة التصميم بشكل كبير، مما يتيح للمستخدمين إنشاء الشاشة المنحنية بحرية كما يريدون.

يُلاحظ أن جداري الرواق الداخلي منحيان كلاهما، وقد تم تركيب شاشات LED على الجدار بالكامل.

*ينطبق على طُرز LSCB15-CKF وLSCB18-CKF وLSCB25-CKF فقط. الطراز LSCB12-CKF يدعم انحناءات تصل إلى 1720 ملم.

طباعة

جميع المواصفات

المعلومات

  • اسم الطراز

    LSCB025-CKF

المقاييس المادية

  • إعداد البكسلات

    Single SMD

  • قياس البكسل (مم)

    2.5

  • دقة الوحدة (العرض × الارتفاع)

    120x135

  • أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، مم)

    300x337.5

  • وزن كل وحدة (كجم)

    0.64

  • عدد الوحدات لكل لوحة (عرض × ارتفاع)

    1x1

  • دقة اللوحة (عرض × ارتفاع)

    120x135

  • أبعاد اللوحة (عرض × ارتفاع × عمق مم)

    300x337.5x58 (Cabinet Mounting depth changs for different curve)

  • مساحة سطح اللوحة (م²)

    0.1

  • وزن كل لوحة (كجم/الوحدة)

    2.5（weight changs for different curve）

  • الوزن لكل متر مربع (كجم/م²)

    24.79

  • كثافة البكسل المادية (بكسل/م²)

    160,000

  • سُمك اللّوحة (مم)

    ±0.1

  • مواد تصنيع اللوحة

    Die-casting Aluminum

  • إمكانية الوصول إلى الخدمة

    Front

المواصفات البصرية

  • أقصى مستوى سطوع (بعد المعايرة، نت)

    800

  • درجة حرارة الألوان (كلفن)

    3,200~9,300

  • زاوية العرض المرئية (أفقية)

    160

  • زاوية الرؤية المرئية (عمودية)

    160

  • توحيد السطوع

    0.97

  • توحيد الألوان

    ±0.003Cx,Cy

  • نسبة التباين

    5,000:1

  • عمق المعالجة (بت)

    14 (HDR10, HDR10 Pro)

الكهربائية المواصفات

  • استهلاك الطاقة (واط/لوحة، أقصى استهلاك)

    55

  • استهلاك الطاقة (واط/لوحة، متوسط الاستهلاك)

    18

  • استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى)

    543

  • تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ لوحة، الحد الأقصى)

    188

  • تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ لوحة، المتوسط)

    62

  • تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ م²، الحد الأقصى)

    1,854

  • مزوّد الطاقة (فولت)

    100 to 240

  • معدّل الإطارات

    50 / 60

  • معدل التحديث (هرتز)

    3,840

التشغيل المواصفات

  • درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)

    -10℃ to +45℃

  • رطوبة التشغيل

    0~80%RH

  • تقييم IP للجهة الأمامية

    IP30

  • تقييم IP للجهة الخلفية

    IP30

  • مدى حياة LED (نصف سطوع)

    100,000

قياسي

  • شهادات الاعتماد

    CE, FCC, ETL, EMC Class-B

البيئة

  • البيئة

    RoHS, REACH

وحدة التحكم

  • وحدة التحكم

    CVCA

قطع زاوية 90 درجة

  • قطع زاوية 90 درجة

    O

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