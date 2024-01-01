شاشة فائقة الرقة P2.5 سطوع 800 شمعة إل جي

*يختلف مدى توفر خدمة "العناية المتصلة من إل جي" حسب المنطقة، ويجب شراؤها بشكل منفصل. لذا يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إل جي في منطقتك لمزيد من التفاصيل.

*البنود التي يمكن أن ترصدها العناية المتصلة من إل جي: اللوحة الرئيسية (درجة الحرارة، حالة الإشارة، FPGA Ver، حالة اتصال الإيثرنت)، بطاقة الاستلام (درجة الحرارة، طاقة LED)