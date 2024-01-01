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شاشة فائقة الرقة P2.5 سطوع 800 شمعة إل جي
شاشة فائقة الرقة P2.5 سطوع 800 شمعة إل جي
توافر تصميم بزاوية قائمة 90 درجة
عند استخدام خيار الزاوية 90 درجة، يتم عرض المحتوى بدون أي مقاطعات حتى عند تثبيته في الزاوية.
التوافق مع
حلول برمجيات إل جي
يراقب أحد موظفي خدمة LG بمراقبة حالة شاشة LED من خلال حلول البرامج ووحدة التحكّم LG webOS.
*يختلف مدى توفر خدمة "العناية المتصلة من إل جي" حسب المنطقة، ويجب شراؤها بشكل منفصل. لذا يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إل جي في منطقتك لمزيد من التفاصيل.
*البنود التي يمكن أن ترصدها العناية المتصلة من إل جي: اللوحة الرئيسية (درجة الحرارة، حالة الإشارة، FPGA Ver، حالة اتصال الإيثرنت)، بطاقة الاستلام (درجة الحرارة، طاقة LED)
شاشة LED منحنية مرنة
يُلاحظ أن جداري الرواق الداخلي منحيان كلاهما، وقد تم تركيب شاشات LED على الجدار بالكامل.
*ينطبق على طُرز LSCB15-CKF وLSCB18-CKF وLSCB25-CKF فقط. الطراز LSCB12-CKF يدعم انحناءات تصل إلى 1720 ملم.
جميع المواصفات
المعلومات
-
اسم الطراز
LSCB025-RK
المقاييس المادية
-
إعداد البكسلات
Single SMD
-
قياس البكسل (مم)
2.5
-
دقة الوحدة (العرض × الارتفاع)
120x135
-
أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، مم)
300x337.5
-
وزن كل وحدة (كجم)
0.64
-
عدد الوحدات لكل لوحة (عرض × ارتفاع)
2x1
-
دقة اللوحة (عرض × ارتفاع)
240x135
-
أبعاد اللوحة (عرض × ارتفاع × عمق مم)
600x337.5x34
-
مساحة سطح اللوحة (م²)
0.2
-
وزن كل لوحة (كجم/الوحدة)
5.3
-
الوزن لكل متر مربع (كجم/م²)
26.17
-
كثافة البكسل المادية (بكسل/م²)
160,000
-
سُمك اللّوحة (مم)
±0.1
-
مواد تصنيع اللوحة
Die-casting Aluminum
-
إمكانية الوصول إلى الخدمة
Front
المواصفات البصرية
-
أقصى مستوى سطوع (بعد المعايرة، نت)
800
-
درجة حرارة الألوان (كلفن)
3,200~9,300
-
زاوية العرض المرئية (أفقية)
160
-
زاوية الرؤية المرئية (عمودية)
160
-
توحيد السطوع
0.97
-
توحيد الألوان
±0.003Cx,Cy
-
نسبة التباين
5,000:1
-
عمق المعالجة (بت)
14 (HDR10, HDR10 Pro)
الكهربائية المواصفات
-
استهلاك الطاقة (واط/لوحة، أقصى استهلاك)
100
-
استهلاك الطاقة (واط/لوحة، متوسط الاستهلاك)
34
-
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى)
494
-
تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ لوحة، الحد الأقصى)
341
-
تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ لوحة، المتوسط)
116
-
تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ م²، الحد الأقصى)
1,685
-
مزوّد الطاقة (فولت)
100 to 240
-
معدّل الإطارات
50 / 60
-
معدل التحديث (هرتز)
3,840
التشغيل المواصفات
-
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)
-10℃ to +45℃
-
رطوبة التشغيل
0~80%RH
-
تقييم IP للجهة الأمامية
IP30
-
تقييم IP للجهة الخلفية
IP30
-
مدى حياة LED (نصف سطوع)
100,000
قياسي
-
شهادات الاعتماد
CE, FCC, ETL, EMC Class-B, Fire Protection
البيئة
-
البيئة
RoHS, REACH
وحدة التحكم
-
وحدة التحكم
CVCA
قطع زاوية 90 درجة
-
قطع زاوية 90 درجة
O
-
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