فلتر غسالة أطباق LG من الفولاذ المقاوم للصدأ

MDJ64544303
صورة جانبية بزاوية 15 درجة
صورة علوية
مظهر سفلي
الميزات الرئيسية

  • الفلتر الأصلي لغسالة الأطباق LG

موقع التركيب

الفلتر المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ موجود أسفل الرف السفلي.

قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا العنصر حسب طراز المنتج.

اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.

كيفية التنظيف

الخطوة 1

قم بإزالة الرف السفلي وضع ذراع الرش السفلي بحيث تكون الفتحة الأوسع مفتوحة على المقدمة.

أدر الفلتر الداخلي عكس اتجاه عقارب الساعة وأخرج الفلتر الداخلي المجمع والفلتر المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

عند إزالة الفلاتر، تحقق من فتحة الحوض وقم بإزالة أي مواد غريبة، إذا لزم الأمر

الخطوة 2

نظف الفلاتر بفرشاة ناعمة تحت الماء الجاري.

أعد تجميع الفلاتر قبل إعادة تركيبها.

الخطوة 3

لتنظيف الفلاتر المجمعة، ضع ذراع الرش بحيث تكون الفتحة الأوسع نحو الأمام. أعد تركيب الفلاتر في حامل الفلتر وأحكم تثبيتها عن طريق تدوير الفلتر الداخلي في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه.

*قد تحتوي صور المنتج وميزاته على تعبيرات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج والمواصفات وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

*جميع صور المنتج عبارة عن قطع صور وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

*قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الأبعاد

جميع المواصفات

عامة

  • رقم القطعة

    MDJ64544303

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)

    265 x 18 x160

  • الوزن الصافي (ز)

    81

