فلتر غسالة أطباق LG من الفولاذ المقاوم للصدأ
الميزات الرئيسية
- الفلتر الأصلي لغسالة الأطباق LG
موقع التركيب
قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا العنصر حسب طراز المنتج.
اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.
كيفية التنظيف
اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.
قم بإزالة الرف السفلي وضع ذراع الرش السفلي بحيث تكون الفتحة الأوسع مفتوحة على المقدمة.
أدر الفلتر الداخلي عكس اتجاه عقارب الساعة وأخرج الفلتر الداخلي المجمع والفلتر المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.
عند إزالة الفلاتر، تحقق من فتحة الحوض وقم بإزالة أي مواد غريبة، إذا لزم الأمر
الخطوة
نظف الفلاتر بفرشاة ناعمة تحت الماء الجاري.
أعد تجميع الفلاتر قبل إعادة تركيبها.
الخطوة
لتنظيف الفلاتر المجمعة، ضع ذراع الرش بحيث تكون الفتحة الأوسع نحو الأمام. أعد تركيب الفلاتر في حامل الفلتر وأحكم تثبيتها عن طريق تدوير الفلتر الداخلي في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه.
الخطوة
*قد تحتوي صور المنتج وميزاته على تعبيرات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج والمواصفات وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.
*جميع صور المنتج عبارة عن قطع صور وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.
*قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
عامة
رقم القطعة
MDJ64544303
الأبعاد والأوزان
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)
265 x 18 x160
الوزن الصافي (ز)
81
رأي المستخدمين
