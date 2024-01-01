قمع إعادة تعبئة الملح في غسالة أطباق LG
الميزات الرئيسية
- القمع الأصلي لإعادة تعبئة الملح في غسالة أطباق LG
- تقليل كمية الملح المهدرة أثناء الاستخدام
موقع التركيب
* قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا العنصر حسب طراز المنتج. اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.
كيفية الاستخدام
اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.
1. قم بإزالة الرف السفلي وإزالة غطاء موزع الملح الموجود على الجانب الأيسر من الفلاتر.
2. قبل استخدام الجهاز لأول مرة، من الضروري صب 1 كجم من ملح غسالة الأطباق و1 لتر من الماء في نفس الوقت إذا كنت تنوي استخدام نظام منقي المياه. عند إعادة ملء الملح، استخدم قمعًا. راجع قسم "ما قبل الاستخدام".
3. أعد تركيب الغطاء بإحكام.
4. قم بتشغيل دورة الشطف بدون أطباق.
* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على تعبيرات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج والمواصفات وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.
* جميع صور المنتج عبارة عن قطع صور وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.
* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
عامة
رقم القطعة
3016ED3001A
الفئة
ملحق
الأبعاد والأوزان
القطر (سم)
13.6
الطول (سم)
10.3
الوزن الصافي (ز)
40
