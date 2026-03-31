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ذراع الرش السفلي لغسالة أطباق LG

ذراع الرش السفلي لغسالة أطباق LG

AGM30057106
المنظر الأمامي لـ ذراع الرش السفلي لغسالة أطباق LG AGM30057106
صورة علوية
صورة سفلية
صورة جانبية
المنظر الأمامي لـ ذراع الرش السفلي لغسالة أطباق LG AGM30057106
صورة علوية
صورة سفلية
صورة جانبية

الميزات الرئيسية

  • ذراع الرش الأصلي لغسالة أطباق LG
DFB325HS
DFC287HMS
DFC335HM
DFC435FP
DFC513FVE
DFC532FPE
DFC612FV

موقع التركيب

يقع ذراع الرش السفلي أسفل الرف السفلي.

قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا العنصر حسب طراز المنتج.

اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.

كيفية الاستبدال

اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.

يقع ذراع الرش السفلي أسفل الرف السفلي.

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على تعبيرات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج والمواصفات وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج عبارة عن قطع صور وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

AGM30057106

جميع المواصفات

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)

    360 x 60 x 290

  • الوزن الصافي (ز)

    272

عامة

  • رقم القطعة

    AGM30057106

  • الفئة

    فوهة

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