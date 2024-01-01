About Cookies on This Site

حامل السكاكين/المقصات في غسالة الأطباق LG‏

AGM30091505
صورة جانبية بزاوية 15 درجة
صورة علوية
صورة أمامية
مظهر سفلي
صورة جانبية
عرض الحزمة
صورة جانبية بزاوية 15 درجة
صورة علوية
صورة أمامية
مظهر سفلي
صورة جانبية
عرض الحزمة

الميزات الرئيسية

  • الحامل الأصلي لغسالة أطباق LG

موقع التركيب

حامل السكاكين/المقصات مثبت على الرف السفلي

قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا العنصر حسب طراز المنتج.

اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.

كيفية الاستخدام

Knife Scissors Holder is installed on the lower rack
استخدام حامل السكاكين/المقصات

- استخدم حامل السكاكين/المقصات لتحميل أدوات المطبخ الحادة بأمان.

- لا تُدخل سوى السكاكين أو المقصات ذات الأشكال القياسية.

- ادفع السكين بالكامل داخل الحامل حتى يتم وضعه بإحكام.

- تأكد من عدم ملامسة الشفرة لقاعدة غسالة الأطباق أو حامل الأطباق. إذا خدش الجزء الداخلي أثناء الغسيل، فقد يتكون الصدأ.

- تأكد من عدم ملامسة السكاكين أو المقصات لرف الأطباق العلوي أو أذرع الرش العلوية أو السفلية.

- تأكد من أن الأطباق الكبيرة أو أوعية القلي أو ألواح القطع لا تعيق حامل السكاكين/المقصات، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في منع الماء من الوصول إلى السكاكين أو المقصات ويؤدي إلى نتائج تنظيف سيئة.

استخدام حامل السكاكين/المقصات

كيفية إزالة حامل السكاكين/المقصات

يمكن إزالة حامل السكاكين/المقصات من حامل الأطباق السفلي عند عدم استخدامه.

-اسحب حامل الأطباق السفلي. حدد مكان حامل السكاكين/المقصات المتصل بالجانب الأيسر من حامل الأطباق. اسحب الحامل إلى اليمين لفصله.

كيفية إزالة حامل السكاكين/المقصات

كيفية تركيب حامل السكاكين/المقصات

عند استخدام حامل السكاكين/المقصات مرة أخرى، قم بتوصيله برف الأطباق السفلي على النحو التالي:

- ضع الفتحات الأربع المميزة بأسهم على حامل السكاكين/المقصات على الموضع ① من حامل الأطباق السفلي.

- بعد التحقق من وضع الحامل بشكل صحيح في الموضع ①، قم بتوصيله بحيث يتم تثبيت الخطافات في الموضع ②.

كيفية تركيب حامل السكاكين/المقصات

فيما يلي شرح لكيفية استخدام حامل السكاكين/المقصات. اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.

*قد تحتوي صور المنتج وميزاته على تعبيرات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج والمواصفات وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

*جميع صور المنتج عبارة عن قطع صور وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

*قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

agm30091505

جميع المواصفات

عامة

  • رقم القطعة

    AGM30091505

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)

    405 x 130 x 25

  • الوزن الصافي (ز)

    149

