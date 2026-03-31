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الرف السفلي لغسالة أطباق LG

الرف السفلي لغسالة أطباق LG

AHB73129841
المنظر الأمامي لـ الرف السفلي لغسالة أطباق LG AHB73129841
صورة أمامية
صورة جانبية
صورة علوية
المنظر الأمامي لـ الرف السفلي لغسالة أطباق LG AHB73129841
صورة أمامية
صورة جانبية
صورة علوية

الميزات الرئيسية

  • الرف السفلي الأصلي لغسالة أطباق LG
  • اغسل الكثير من الأطباق مرة واحدة
DFC335HM
DFC435FP

موقع التركيب

هذا هو موضع تركيب الرف العلوي في غسالة الأطباق.

* قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا العنصر حسب طراز المنتج. اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.

كيفية الاستبدال

هذا فيديو حول كيفية استبدال الرف العلوي في غسالة الأطباق

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على تعبيرات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج والمواصفات وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج عبارة عن قطع صور وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

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الأبعاد

AHB73129841

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