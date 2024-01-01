Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
مرشح مياه الثلاجة LT800P (6 أشهر)

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

مرشح مياه الثلاجة LT800P (6 أشهر)

ADQ73613401

مرشح مياه الثلاجة LT800P (6 أشهر)

()
  • طريقة العرض الأمامية
  • طريقة عرض علوية
  • طريقة صورة سفلية
  • طريقة عرض عن قرب
طريقة العرض الأمامية
طريقة عرض علوية
طريقة صورة سفلية
طريقة عرض عن قرب

الميزات الرئيسية

  • استبدال مرشحات المياه لثلاجة LG
  • توفير مياه وثلج أنظف وأكثر نضارة وأفضل مذاقًا لعائلتك
  • تمتع براحة البال مع مرشح LG المعتمدة من NSF والتي تعمل على تقليل الملوثات
  • يوفر مياه شرب عالية الجودة؛ ويزيل الملوثات مثل مبيدات الأعشاب، والمواد الكيميائية والمنظفات
  • يزيل 97% من البنزين و99% من الأترازين وكل الزئبق والرصاص تقريبًا
المزيد

مكان التركيب

قد يختلف مكان التركيب الفعلي لهذا العنصر حسب طراز المنتج. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

يوجد مرشح المياه داخل زجاجة الزهرة أسفل الباب الأيسر للثلاجة

كيفية الاستبدال

قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا العنصر قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

الخطوة 1
إزالة مرشح المياه القديم

ارفع سلة الباب السفلية وقم بإزالتها من باب الثلاجة الأيسر.

قم بإخراج الطرف الأيمن من مرشح المياه من الحجرة ثم أمسك المرشح وقم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالته من رأس المرشح.

ارفع سلة الباب السفلية وقم بإزالتها من باب الثلاجة الأيسر قم بإخراج الطرف الأيمن من مرشح المياه من الحجرة ثم أمسك المرشح وقم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالته من رأس المرشح

الخطوة 2
استبداله بمرشح مياه جديد

أدخل المرشح الجديد في رأس المرشح وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة حتى يتطابق السهم الموجود على المرشح الجديد مع السهم الموجود على رأس المرشح.

قم بإعادة المرشح إلى مكانه مرة أخرى.

أدخل المرشح الجديد في رأس المرشح وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة حتى يتطابق السهم الموجود على المرشح الجديد مع السهم الموجود على رأس المرشح قم بإعادة المرشح إلى مكانه مرة أخرى

الخطوة 3

قم بإعادة تركيب سلة الباب.

قم بإعادة تركيب سلة الباب

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • المنتجات المتوافقة

    GR-J24FWSHL.ANSPEEC
    GR-J31FWCHL.AVMPEEC
    GR-J31FWKZL.ASBPEEC

رأي المستخدمين

العثور عليه محليًا

Experience this product around you.

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 