مرشح مياه الثلاجة LT1000P (6 أشهر)

إذا كان الرف العلوي، الموجود أسفل مرشح المياه، في أعلى موضع، فسوف يحتاج إلى إزالته قبل استبدال مرشح المياه.

لإزالة أي رف، قم بإمالة الجزء الأمامي من الرف إلى الأعلى ثم ارفعه. اسحب الرف للخارج.