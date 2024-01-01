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مرشح مياه الثلاجة LT1000P (6 أشهر)

الميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

مرشح مياه الثلاجة LT1000P (6 أشهر)

AGF80300704

مرشح مياه الثلاجة LT1000P (6 أشهر)

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  • طريقة العرض الأمامية
  • طريقة عرض علوية
  • طريقة صورة سفلية
  • طريقة عرض عن قرب
طريقة العرض الأمامية
طريقة عرض علوية
طريقة صورة سفلية
طريقة عرض عن قرب

الميزات الرئيسية

  • استبدال مرشحات المياه لثلاجة LG
  • ترشيح فعال
  • مرشحات مياه الثلاجة الأصلية من LG
  • سهولة الوصول، وسهولة الاستبدال
  • حاصل على شهادة NSF
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مكان التركيب

قد يختلف مكان التركيب الفعلي لهذا العنصر حسب طراز المنتج.

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

قم بتركيب المرشح على الجانب الأيسر العلوي من الثلاجة

كيفية الاستبدال

قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا العنصر قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه.

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

الخطوة 1

إذا كان الرف العلوي، الموجود أسفل مرشح المياه، في أعلى موضع، فسوف يحتاج إلى إزالته قبل استبدال مرشح المياه.

لإزالة أي رف، قم بإمالة الجزء الأمامي من الرف إلى الأعلى ثم ارفعه. اسحب الرف للخارج.

إذا كان الرف العلوي، الموجود أسفل مرشح المياه، في أعلى موضع، فسوف يحتاج إلى إزالته قبل استبدال مرشح المياه لإزالة أي رف، قم بإمالة مقدمة الرف لأعلى ثم ارفعه واسحب الرف للخارج

الخطوة 2

اضغط على الجانبين لفتح غطاء مرشح المياه.

اضغط على الجانبين لفتح غطاء مرشح المياه

الخطوة 3

اسحب مرشح المياه إلى الأسفل وقم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة قبل سحبه للخارج.

تأكد من تدوير المرشح للأسفل بشكل كامل قبل سحبه من فتحة المجمع.

اسحب مرشح المياه إلى الأسفل وقم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة قبل سحبه للخارج تأكد من تدوير المرشح للأسفل بشكل كامل قبل سحبه من فتحة المجمع

الخطوة 4

قم بإخراج مرشح المياه الجديد من عبوته وقم بإزالة الغطاء الواقي من الحلقات.

مع وضع أشرطة مرشح المياه في الوضع الأفقي، ادفع مرشح المياه الجديد إلى فتحة المجمع وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف.

قم بإخراج مرشح المياه الجديد من عبوته وقم بإزالة الغطاء الواقي من الحلقات مع وضع أشرطة مرشح المياه في الوضع الأفقي، ادفع مرشح المياه الجديد إلى فتحة المجمع وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف

الخطوة 5

أغلق غطاء مرشح المياه.

سيتم تشغيل الغطاء عند إغلاقه بشكل صحيح.

أغلق غطاء مرشح المياه سيتم تشغيل الغطاء عند إغلاقه بشكل صحيح

الخطوة 6

بعد استبدال مرشح المياه، قم بفتحه لصرف 2.5 جالون من الماء (قم بشطفه لمدة 5 دقائق تقريبًا) لإزالة الهواء المحبوس والمواد الملوثة من النظام.

الخطوة 7

بعد تغيير المرشح، اضغط مع الاستمرار على زر مرشح المياه لمدة ثلاث ثوانٍ لإعادة تعيين مؤشر الضوء.

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

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الأبعاد

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • المنتجات المتوافقة

    GC-X22FTQKL.AMCPEEC

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