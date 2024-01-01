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فلتر عادم المكنسة الكهربائية الإعصارية

الميزات

المعرض

المواصفات

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فلتر عادم المكنسة الكهربائية الإعصارية

ADQ73573303

فلتر عادم المكنسة الكهربائية الإعصارية

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  • عرض بزاوية 15 درجة
  • طريقة العرض الأمامية
  • صورة خلفية
عرض بزاوية 15 درجة
طريقة العرض الأمامية
صورة خلفية

الميزات الرئيسية

  • فلتر العادم الأصلي للمكنسة الكهربائية الإعصارية من LG

مكان التركيب

قد يختلف مكان التركيب الفعلي لهذا العنصر حسب طراز المنتج. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

يوجد فلتر العادم على الجانب الخلفي من المكنسة الكهربائية الإعصارية

كيفية الاستبدال

قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا العنصر قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

الخطوة 1

لتغيير فلتر العادم أزل غطاء الفلتر الموجود على الهيكل بواسطة خطاف التحرير.

اسحب فلتر العادم.

لتغيير فلتر العادم أزل غطاء الفلتر الموجود على الهيكل بواسطة خطاف التحرير اسحب فلتر العادم

الخطوة 2

أدخل فلتر العادم وأحكم ربطه بإحكام حتى تسمع "طقطقة".

أدخل فلتر العادم وأحكم ربطه بإحكام حتى تسمع "طقطقة"

كيفية التنظيف

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

نظف فلتر العادم عن طريق تنظيفه من الغبار.

 

- لا تغسل فلتر العادم بالماء.

- يجب تنظيف فلتر العادم مرة واحدة في السنة على الأقل.

نظف فلتر العادم عن طريق تنظيفه من الغبار لا تغسل فلتر العادم بالماء يجب تنظيف فلتر العادم مرة واحدة في السنة على الأقل

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

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    VC5320NNTB.APBQEEC
    VC5320NNTR.APRQEEC

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