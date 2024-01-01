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مرشحات للمكنسة الكهربائية الإعصارية وخزان توجيه الهواء

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

الدعم

مرشحات للمكنسة الكهربائية الإعصارية وخزان توجيه الهواء

AEC73917409

مرشحات للمكنسة الكهربائية الإعصارية وخزان توجيه الهواء

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  • طريقة عرض جانبية بزاوية 15 درجة
  • طريقة العرض الأمامية 1
  • صورة خلفية
  • طريقة صورة سفلية 1
  • طريقة صورة سفلية 2
  • طريقة عرض علوية
  • طريقة العرض الأمامية 2
  • طريقة العرض الأمامية 3
طريقة عرض جانبية بزاوية 15 درجة
طريقة العرض الأمامية 1
صورة خلفية
طريقة صورة سفلية 1
طريقة صورة سفلية 2
طريقة عرض علوية
طريقة العرض الأمامية 2
طريقة العرض الأمامية 3

الميزات الرئيسية

  • مرشح وخزان توجيه الهواء الأصليين للمكنسة الكهربائية الإعصارية من LG

مكان التركيب

قد يختلف مكان التركيب الفعلي لهذا العنصر حسب طراز المنتج. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

توجد المرشحات وخزان توجيه الهواء داخل المكنسة الكهربائية الإعصارية

كيفية الاستبدال

قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا العنصر قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه. 

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

الخطوة 1

أثناء الضغط على زر التحرير الموجود على سلة الغبار، اسحب سلة الغبار للخارج لفصلها.

 

بعد التأكد من تراكم الغبار في مرشح الهواء، أمسك مقبض فاصل الغبار واسحبه.

أثناء الضغط على زر التحرير الموجود على سلة الغبار، اسحب سلة الغبار للخارج لفصلها بعد التأكد من تراكم الغبار في مرشح الهواء، أمسك مقبض فاصل الغبار واسحبه

الخطوة 2

افتح غطاء فاصل الغبار وأزل الغبار.

 

افتح غطاء المرشح.

افتح غطاء فاصل الغبار وأزل الغبار افتح غطاء المرشح

الخطوة 3

أزل مرشح الهواء ومرشح أمان المحرك.

 

أدخل مرشح الهواء ومرشح أمان المحرك بالترتيب.

أزل مرشح الهواء ومرشح أمان المحرك أدخل مرشح الهواء ومرشح أمان المحرك بالترتيب

الخطوة 4

أغلق غطاء الفلتر.

 

أمسك مقبض فاصل الغبار واسحبه للأسفل بقوة، مع التأكد من التجميع الآمن.

أغلق غطاء الفلتر أمسك مقبض فاصل الغبار واسحبه للأسفل بقوة، مع التأكد من التجميع الآمن

الخطوة 5

ادفع سلة الغبار حتى تسمع صوت نقرة.

إذا لم يتم تجميع سلة الغبار بشكل آمن، فقد تكون قوة الشفط ضعيفة.

 

قم بإغلاق غطاء المكنسة الكهربائية بالضغط عليه حتى تسمع صوت نقرة.

ادفع سلة الغبار حتى تسمع صوت نقرة إذا لم يتم تجميع سلة الغبار بشكل آمن، فقد تكون قوة الشفط ضعيفة قم بإغلاق غطاء المكنسة الكهربائية بالضغط عليه حتى تسمع صوت نقرة

كيفية التنظيف

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك. 

إذا انخفضت قوة الشفط بعد تنظيف خزان الغبار، فقم بتنظيف مرشح الهواء ومرشح أمان المحرك.

 

- اغسل مرشح الهواء ومرشح أمان المحرك بالماء.

- اشطف كلا الجزأين برفق على حدة تحت صنبور ماء بارد حتى يصبح الماء صافيًا.

- لا تغسل الفلاتر بالماء الساخن.

- لا تستخدم المنظفات أو الغسالة أو غسالة الأطباق.

إذا انخفضت قوة الشفط بعد تنظيف خزان الغبار، فقم بتنظيف مرشح الهواء ومرشح أمان المحرك اغسل مرشح الهواء ومرشح أمان المحرك بالماء اشطف كلا الجزأين برفق على حدة تحت صنبور ماء بارد حتى يصبح الماء صافيًا لا تغسل الفلاتر بالماء الساخن لا تستخدم المنظفات أو الغسالة أو غسالة الأطباق

جففه بشكل كامل لمدة تزيد عن 24 ساعة في الظل.

اغسل المرشحات مرة واحدة في الشهر على الأقل.

جففه بشكل كامل لمدة تزيد عن 24 ساعة في الظل اغسل الفلاتر مرة واحدة في الشهر على الأقل

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

جميع المواصفات

عامة

  • رقم القطعة

    AEC73917409

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق، مم)

    178 × 163 × 158

  • الوزن الصافي (ز)

    312

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