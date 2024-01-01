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Ceiling Concealed Duct 30K
وحدة تكييف سبليت مخفية Concealed Inverter
جميع المواصفات
سعة التبريد
-
الحد الأدنى حتى المُقدَّر (T1) حتى الحد الأقصى - كيلوواط
3.36 حتى 8.20
حتى 9.96
-
الحد الأدنى حتى المُقدَّر (T1) حتى الحد الأقصى - وحدة حرارة بريطانية/ساعة
11,480 حتى 28,000
حتى 34,000
-
المُقدَّر (T3) - كيلوواط
7.05
-
المُقدَّر (T3) - وحدة حرارة بريطانية/ساعة
24000
السعة الحرارية
-
الحد الأدنى حتى المقدّر حتى الحد الأقصى - كيلوواط
3.28 حتى 8.75
حتى 9.09
-
الحد الأدنى حتى المقدّر حتى الحد الأقصى - وحدة حرارة بريطانية/ساعة
11,200 حتى 30,000
حتى 31,000
دخل الطاقة
-
التبريد (المُقدَّر، T1) - كيلوواط
2.26
-
التبريد (المُقدَّر، T3) - كيلوواط
2.47
-
التدفئة (المُقدَّر) - كيلوواط
2.50
الكفاءة
-
EER (T1) - وحدة حرارة بريطانية/ساعة واط
12.40
-
EER (T3) - وحدة حرارة بريطانية/ساعة واط
9.70
-
COP (H1) - W/W
3.50
إمداد الطاقة
-
فولت، Φ، هرتز
230، 1، 50
المروحة الخارجية
-
النوع
المروحة المحورية
محرك المروحة الخارجية
-
النوع
BLDC
الضاغط
-
النوع
دوار مزدوج
الأبعاد
-
الصافي (العرض × الارتفاع × العمق) - مم
950×834×330
الوزن
-
الصافي - كجم
61.0
الجزء الخارجي
-
اللون
رمادي دافئ
مبرّد
-
النوع
R410A
-
المقدار المشحون سلفًا - كجم
2.2
توصيل الأنابيب
-
السائل - مم (بوصة)
Φ9.52 (3/8)
-
الغاز - مم (بوصة)
Φ15.88 (5/8)
طول الأنابيب
-
الوحدة الداخلية (IDU) -الوحدة الخارجية (ODU)(الحد الأدنى/الحد الأقصى) - م
5 / 50
الحد الأقصى لفرق الارتفاع
-
الوحدة الداخلية (IDU) -الوحدة الخارجية (ODU) (الحد الأقصى) - م
30
مستوى ضغط الصوت
-
التبريد - ديسيبل (A)
51
-
التدفئة - ديسيبل (A)
53
كابل التوصيل
-
كابل مصدر الطاقة (H07RN-F) - مم² × النوات
2.5 × 3
النطاق التشغيلي(درجة الحرارة الخارجية)
-
التبريد - درجة مئوية (DB)
0 حتى 54
-
التدفئة - درجة مئوية (WB)
-5 حتى 18
إمداد الطاقة
-
فولت، Φ، هرتز
230، 1، 50
مروحة داخلية
-
النوع
Sirocco
-
معدل تدفق الهواء (مرتفع/متوسط/منخفض) - م3/دقيقة
32.0 / 28.0 / 24.0
-
الضغط الخارجي الثابت - ملليمتر من الماء
8
محرك المروحة الداخلية
-
النوع
BLDC
الأبعاد
-
الصافي (العرض × الارتفاع × العمق) - مم
1,250×270×700
الوزن
-
الصافي - كجم
32.0
جهاز الحماية
-
جهاز الحماية
منصهر
أنبوب التصريف
-
O.D / I.D - مم
32 / 25
مستوى ضغط الصوت
-
التبريد (مرتفع/متوسط/منخفض) - ديسيبل (A)
36.0 / 34.0 / 33.0
-
التدفئة (مرتفع/متوسط/منخفض) - ديسيبل (A)
36.0 / 34.0 / 33.0
كابل التوصيل
-
كابل الطاقة والاتصالات (H07RN-F) - مم² × النوات
0.75 × 4
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