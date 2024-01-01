Ceiling Concealed Duct 60K

يمكن التحقق من درجة الحرارة الداخلية باستخدام مقاومين حراريين اثنين في وحدة التحكم عن بُعد، وكذلك من الوحدة الداخلية لاستشعار الفرق في درجة الحرارة في مكان واحد. يمكن للمقاومين الحراريين الاثنين أن يحسّنا من درجة حرارة الهواء الداخلي لتحقيق بيئة أكثر إشعارًا بالراحة.