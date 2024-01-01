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مسطح طهي إشعاعي جديد مقاس 30 سم - حرارة قوية
تسخين سريع. تعزيز قوي للأداء.
عناصر تسخين عالية الكفاءة توفر قدرة تصل إلى 1.8 كيلوواط لتسخين سريع.
*تم قياس القدرة القصوى في المنطقة الخلفية وفقًا لشروط الاختبار المحددة في تعليمات SLM.TLM.033 ومعيار IEC60335-1 (البند 10.1)، استنادًا إلى اختباراتنا الداخلية التي أُجريت في أغسطس/آب 2025. قد يختلف الأداء الفعلي باختلاف بيئة الاستخدام.
تحكم بكل شيء بلمسة إصبع واحدة
اضبط الحرارة بسهولة عبر عناصر تحكم باللمس سهلة الاستخدام توفر تسعة مستويات طاقة لطهي دقيق ومريح
مفتاح القفل
لمسة واحدة لطهي آمن
امنع اللمسات غير المقصودة أثناء الطهي بفضل ميزة قفل التحكم العملية
*Key lock disables all touch controls. To resume operation, press the upper cooking zone button and the “–” button simultaneously to unlock
مؤشر الحرارة المتبقية
حافظ على أمان مطبخك
يستخدم مسطح الطهي الإشعاعي مؤشرات للحرارة المتبقية تضيء عند سخونة منطقة الطهي وتظل مضاءة حتى تبرد — للمساعدة في تجنب الحروق.
FAQ
Q.
كيف أقوم بتركيب مسطح طهي LG؟
A.
يجب عليك الاستعانة بفني كهرباء مؤهل لإكمال تركيب مسطح طهي LG، وفقًا لدليل المالك. قد يؤدي التركيب غير الصحيح من قبل فني كهرباء غير مؤهل إلى عدم عمل المنتج بشكل سليم أو حدوث عطل أو مخاطر تتعلق بالسلامة.
Q.
ما الفرق بين الطهي بالحثّ ومسـطح الطهي الإشعاعي؟
A.
يعمل الطهي بالحثّ على تسخين أواني الطهي عبر مجالات مغناطيسية، بينما يستخدم المسطح الإشعاعي عناصر تسخين كهربائية لتسخين سطح الطهي. يتطلب الطهي بالحثّ أواني طهي مغناطيسية (مثل الحديد الزهر وبعض أنواع الستانلس ستيل)، بينما يعمل المسطح الإشعاعي مع مجموعة واسعة من أواني الطهي.
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
العلامة التجارية
LG
بلد المنشأ
تركيا
لون الإطار الخارجي
أسود
نوع المسطح
مشع
نوع الوقود
كهربائي
ميزات الملاءمة والراحة
مؤقّت المطبخ
لا
قفل التحكم
نعم (مسطح)
اللغة
الإنجليزية
طهي مؤقَّت
لا
التصميم/اللمسة النهائية
شاشة التحكم
LED
نوع التحكم في المسطح
اللمس على سطح زجاجي
زجاج سطح الطهي
زجاج سيراميك
الأبعاد/الوزن
وزن الشحن (كجم)
5.5
أبعاد العبوة (عرض × ارتفاع × عمق) (مم)
340 x 110 x 570
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
300 x 60 x 520
وزن المنتج (كجم)
4.0
ابعاد القطع (W x H x D)(mm)
260 x 70 x 490
حجم العرض (مم)
300
الطاقة/التقديرات
خرج الطاقة (واط)
3000
مصدر الطاقة المطلوب (فولت/هرتز)
220-240 فولت / 50 هرتز, 220-240 فولت / 60 هرتز
التقنية الذكية
تقنية NFC Tag On
لا
ThinQ (Wi-Fi)
لا
الفحص والتحكم
لا
الوصفة الذكية (تطبيق وصفات من طرف ثالث)
لا
التحكم الصوتي (جهاز من طرف ثالث)
لا
ميزات الطهي السطحي
نوع المسطح
مشع
نوع الشعلة (واحدة)
الأمامي المركزي, الخلفي المركزي
نوع الوقود
كهربائي
السخان - إجمالي (واط)
3000
مؤشر السطح الساخن
نعم
عدد الشعلات
2
سخان إشعاعي - الأمام الأوسط (واط) (مم)
1200(160)
سخان إشعاعي - الخلف الأوسط (واط) (مم)
1800(190)
وظيفة السلامة (سطح الطهي)
نعم
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