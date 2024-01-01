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مسطح طهي إشعاعي جديد مقاس 30 سم - حرارة قوية

مسطح طهي إشعاعي جديد مقاس 30 سم - حرارة قوية

CE5D1211BT
المنظر الأمامي لـ مسطح طهي إشعاعي جديد مقاس 30 سم - حرارة قوية CE5D1211BT
عرض تفاصيل التحكم في مسطح الطهي من LG
منظر علوي لمسطح الطهي من LG
صورة علوية بزاوية لمسطح الطهي من LG
المنظر الأمامي لـ مسطح طهي إشعاعي جديد مقاس 30 سم - حرارة قوية CE5D1211BT
عرض تفاصيل التحكم في مسطح الطهي من LG
منظر علوي لمسطح الطهي من LG
صورة علوية بزاوية لمسطح الطهي من LG

الميزات الرئيسية

  • تحكم سهل
  • الحد الأقصى للطاقة
  • مؤشر الحرارة المتبقية
  • مفتاح القفل
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مطبخ أبيض حديث مع موقد طهي إشعاعي أسود مُدمج ومشرق وفرن وشفاط وحوض.

مطبخ أبيض حديث مع موقد طهي إشعاعي أسود مُدمج ومشرق وفرن وشفاط وحوض.

تسخين سريع. تعزيز قوي للأداء.

عناصر تسخين عالية الكفاءة توفر قدرة تصل إلى 1.8 كيلوواط لتسخين سريع.

مسطح طهي كهربائي أسود لامع مزود بغلاية، يتميز بوظيفة تعزيز الطاقة بحد أقصى 1.8 كيلوواط للتسخين السريع.

*تم قياس القدرة القصوى في المنطقة الخلفية وفقًا لشروط الاختبار المحددة في تعليمات SLM.TLM.033 ومعيار IEC60335-1 (البند 10.1)، استنادًا إلى اختباراتنا الداخلية التي أُجريت في أغسطس/آب 2025. قد يختلف الأداء الفعلي باختلاف بيئة الاستخدام.

تحكم بكل شيء بلمسة إصبع واحدة

اضبط الحرارة بسهولة عبر عناصر تحكم باللمس سهلة الاستخدام توفر تسعة مستويات طاقة لطهي دقيق ومريح

مسطح طهي إشعاعي أسود مع منطقة تسخين حمراء وعناصر تحكم باللمس لضبط الحرارة بدقة.

مفتاح القفل

لمسة واحدة لطهي آمن

امنع اللمسات غير المقصودة أثناء الطهي بفضل ميزة قفل التحكم العملية

*Key lock disables all touch controls. To resume operation, press the upper cooking zone button and the “–” button simultaneously to unlock

مؤشر الحرارة المتبقية

حافظ على أمان مطبخك

يستخدم مسطح الطهي الإشعاعي مؤشرات للحرارة المتبقية تضيء عند سخونة منطقة الطهي وتظل مضاءة حتى تبرد — للمساعدة في تجنب الحروق.

FAQ

Q.

كيف أقوم بتركيب مسطح طهي LG؟

A.

يجب عليك الاستعانة بفني كهرباء مؤهل لإكمال تركيب مسطح طهي LG، وفقًا لدليل المالك. قد يؤدي التركيب غير الصحيح من قبل فني كهرباء غير مؤهل إلى عدم عمل المنتج بشكل سليم أو حدوث عطل أو مخاطر تتعلق بالسلامة.

Q.

ما الفرق بين الطهي بالحثّ ومسـطح الطهي الإشعاعي؟

A.

يعمل الطهي بالحثّ على تسخين أواني الطهي عبر مجالات مغناطيسية، بينما يستخدم المسطح الإشعاعي عناصر تسخين كهربائية لتسخين سطح الطهي. يتطلب الطهي بالحثّ أواني طهي مغناطيسية (مثل الحديد الزهر وبعض أنواع الستانلس ستيل)، بينما يعمل المسطح الإشعاعي مع مجموعة واسعة من أواني الطهي.

طباعة

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • العلامة التجارية

    LG

  • بلد المنشأ

    تركيا

  • لون الإطار الخارجي

    أسود

  • نوع المسطح

    مشع

  • نوع الوقود

    كهربائي

ميزات الملاءمة والراحة

  • مؤقّت المطبخ

    لا

  • قفل التحكم

    نعم (مسطح)

  • اللغة

    الإنجليزية

  • طهي مؤقَّت

    لا

التصميم/اللمسة النهائية

  • شاشة التحكم

    LED

  • نوع التحكم في المسطح

    اللمس على سطح زجاجي

  • زجاج سطح الطهي

    زجاج سيراميك

الأبعاد/الوزن

  • وزن الشحن (كجم)

    5.5

  • أبعاد العبوة (عرض × ارتفاع × عمق) (مم)

    ‎340 x 110 x 570 ‎

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    ‎300 x 60 x 520 ‎

  • وزن المنتج (كجم)

    4.0

  • ابعاد القطع (W x H x D)(mm)

    260 x 70 x 490

  • حجم العرض (مم)

    300

الطاقة/التقديرات

  • خرج الطاقة (واط)

    3000

  • مصدر الطاقة المطلوب (فولت/هرتز)

    220-240 فولت / 50 هرتز, 220-240 فولت / 60 هرتز

التقنية الذكية

  • تقنية NFC Tag On

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • الفحص والتحكم

    لا

  • الوصفة الذكية (تطبيق وصفات من طرف ثالث)

    لا

  • التحكم الصوتي (جهاز من طرف ثالث)

    لا

ميزات الطهي السطحي

  • نوع المسطح

    مشع

  • نوع الشعلة (واحدة)

    الأمامي المركزي, الخلفي المركزي

  • نوع الوقود

    كهربائي

  • السخان - إجمالي (واط)

    3000

  • مؤشر السطح الساخن

    نعم

  • عدد الشعلات

    2

  • سخان إشعاعي - الأمام الأوسط (واط) (مم)

    1200(160)

  • سخان إشعاعي - الخلف الأوسط (واط) (مم)

    1800(190)

  • وظيفة السلامة (سطح الطهي)

    نعم

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