مسطح طهي إشعاعي جديد مقاس 30 سم - حرارة قوية

يجب عليك الاستعانة بفني كهرباء مؤهل لإكمال تركيب مسطح طهي LG، وفقًا لدليل المالك. قد يؤدي التركيب غير الصحيح من قبل فني كهرباء غير مؤهل إلى عدم عمل المنتج بشكل سليم أو حدوث عطل أو مخاطر تتعلق بالسلامة.