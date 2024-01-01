*تم قياس القدرة القصوى عند شعلة الووك وفقًا لشروط الاختبار المحددة في المعيار EN 30-1-1:2024، استنادًا إلى اختباراتنا الداخلية التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. قد يختلف الأداء الفعلي باختلاف بيئة الاستخدام.