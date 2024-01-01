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مسطح طهي الغاز الجديد مقاس 60 سم - حرارة قوية
تسخين سريع. تعزيز قوي للأداء.
بفضل القدرة القصوى البالغة 3.5 كيلوواط، يغلي الماء بسرعة ويتم تحضير الوجبات بشكل أسرع، مما يقلل الوقت في المطبخ.
*تم قياس القدرة القصوى عند شعلة الووك وفقًا لشروط الاختبار المحددة في المعيار EN 30-1-1:2024، استنادًا إلى اختباراتنا الداخلية التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. قد يختلف الأداء الفعلي باختلاف بيئة الاستخدام.
ارفع مستوى الحرارة
اضبط الحرارة بدقة على الدرجة المطلوبة باستخدام مفاتيح التحكم
دعامات متينة عالية التحمل
دعامات متينة من الحديد الزهر لطهي آمن ومستقر
دعامات من الحديد الزهر مزودة بثمانية أرجل دعم توفر قوة موثوقة وتساعد في تثبيت أواني الطهي لراحة أكبر أثناء الطهي
سلامة تامة
أمان موقد الطهي مع نظام حماية من انطفاء اللهب
يتميز الموقد بجهاز أمان لانطفاء اللهب يقوم بإيقاف إمداد الغاز تلقائيًا في حال انطفاء اللهب، مما يساعد على منع تراكم الغاز غير المحترق.
FAQ
Q.
كيف أقوم بتركيب مسطح طهي LG؟
A.
يجب عليك الاستعانة بفني تركيب مؤهل لإكمال تركيب مسطح طهي LG، وفقًا لدليل المالك. قد يؤدي التركيب غير الصحيح من قبل فني كهرباء غير مؤهل إلى عدم عمل المنتج بشكل سليم أو حدوث عطل أو مخاطر تتعلق بالسلامة.
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
العلامة التجارية
LG
بلد المنشأ
تركيا
لون الإطار الخارجي
فولاذ مقاوم للصدأ
نوع المسطح
مشعل مغطى
نوع الوقود
غاز
ميزات الملاءمة والراحة
قفل التحكم
لا
التصميم/اللمسة النهائية
تقفيل مقاوم
لا
لون المسطح
فولاذ مقاوم للصدأ
نوع التحكم في المسطح
المقبض
اللمسة النهائية لسطح الطهي
فولاذ مقاوم للصدأ
لون المقبض
فضي مطفي
اضاءة المقبض
لا
نوع المقبض
ألومنيوم
الأبعاد/الوزن
وزن الشحن (كجم)
18.0
أبعاد العبوة (عرض × ارتفاع × عمق) (مم)
630 x 610 x 170
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
590 x 520 x 108.5
وزن المنتج (كجم)
14.5
ابعاد القطع (W x H x D)(mm)
560 x 73 x 490
حجم العرض (مم)
590
الطاقة/التقديرات
خرج الطاقة (واط)
1
مصدر الطاقة المطلوب (فولت/هرتز)
220-240 فولت / 50 هرتز, 220-240 فولت / 60 هرتز
التقنية الذكية
ThinQ (Wi-Fi)
لا
الملحقات
طقم التحويل (ea)
1
مقضّب لوعاء القلي الصيني الطراز (ea)
1
ميزات الطهي السطحي
خامات مقضّب موقد سطح الطهي
حديد زهر
نوع المسطح
مشعل مغطى
نوع الشعلة (واحدة)
الخلفي الأيسر, الأمامي الأيمن, الخلفي الأيمن
نوع الشعلة (ثلاث)
الأمامي الأيسر
نوع الوقود
غاز
موقد الغاز - أيسر أمامي (غاز نفطي مسال/غاز طبيعي مسال) (واط)
3500 / 3500
موقد الغاز - أيسر خلفي (غاز نفطي مسال/غاز طبيعي مسال) (واط)
1700 / 1700
موقد الغاز - أيمن أمامي (غاز نفطي مسال/غاز طبيعي مسال) (واط)
950 / 950
موقد الغاز - أيمن خلفي (غاز نفطي مسال/غاز طبيعي مسال) (واط)
1700 / 1700
موقد الغاز - الإجمالي (غاز نفطي مسال/غاز طبيعي مسال) (واط)
7850 / 7850
عدد الشعلات
4
وظيفة السلامة (سطح الطهي)
لا
تم التشغيل (كيفية التشغيل)
أوتوماتيكي (مفتاح دفع وتدوير)
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