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موقد غاز مسطح مدمج من ال جي + شفاط إل جي HC7Z2425S المدمج بشفط قوي وتصميم انيق

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موقد غاز مسطح مدمج من ال جي + شفاط إل جي HC7Z2425S المدمج بشفط قوي وتصميم انيق

HU641.HC7Z24

موقد غاز مسطح مدمج من ال جي + شفاط إل جي HC7Z2425S المدمج بشفط قوي وتصميم انيق

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الميزات الرئيسية

  • لوحة تحكّم أمامية
  • شعلات تعمل بميزة الإشعال الذاتي
  • كاشف انطفاء موقد الغاز
  • التحكم من خلال اللمس
  • شفط قوي
  • تصميم أنيق
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المنتجات في هذه المجموعة: 2
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HC7Z2425S

شفاط عرض 60 سم بشفط قوي مع التحكم باللمس
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HU641BBG

موقد غاز مسطح مدمج من ال جي
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