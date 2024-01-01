شفاط جديد بتصميم حرف T مقاس 90 سم - قوة شفط عالية

*الصورة معروضة لأغراض توضيحية فقط. قد يختلف شكل الفلتر الفعلي ولونه حسب الطراز.

*عند تنظيف فلتر الدهون في غسالة الأطباق، قد يظهر تغير طفيف في اللون. ومع ذلك، لا يؤثر تغير اللون هذا على أداء الفلتر.