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شفاط رأسي جديد 90 سم - شفط قوي
هواء أكثر انتعاشًا لمساحة الطهي
نظام شفط عالي القدرة يساعد بسرعة على تقليل الدخان والروائح، مما يضمن بيئة طهي منعشة.
استمتع بالطهي الهادئ
يعمل بهدوء، مما يتيح لك الاستمتاع بكل لحظة في المطبخ.
تحكم بلمسة واحدة
فعِّل شفاط LG بلمسة واحدة من إصبعك.
إضاءة LED
إضاءة ساطعة ومركزة
تضيء إضاءة LED منطقة الطهي بوضوح للحصول على رؤية أفضل
فلتر دهون قابل للغسل
تنظيف سهل لمطبخ منعش
فلتر الألومنيوم المتين آمن للاستخدام في غسالة الأطباق، مما يساعد على الحفاظ على هواء مطبخك منتعشًا بأقل جهد.
*الصورة معروضة لأغراض توضيحية فقط. قد يختلف شكل الفلتر الفعلي ولونه حسب الطراز.
*عند تنظيف فلتر الدهون في غسالة الأطباق، قد يظهر تغير طفيف في اللون. ومع ذلك، لا يؤثر تغير اللون هذا على أداء الفلتر.
FAQ
Q.
إلى أي حد تكون شفاطات المطبخ الحديثة هادئة أثناء التشغيل؟
A.
يمكن أن تتراوح مستويات الضوضاء من 40 إلى 70 ديسيبل حسب الطراز والسرعة.
Q.
هل تحتاج شفاطات الطهي من LG إلى تنظيف منتظم للفلاتر؟
A.
نعم — يجب تنظيف فلاتر الدهون بانتظام للحفاظ على الأداء. فلتر الدهون القابل للغسل من LG مصنوع من الألومنيوم المتين وآمن في غسالة الأطباق، مما يجعل الصيانة سريعة وسهلة. يساعد ذلك في الحفاظ على عمل الغطاء بكفاءة بمرور الوقت.
Q.
هل إضاءة LED في شفاطات الطهي تستحق الاقتناء؟
A.
نعم — إضاءة LED ساطعة وموفرة للطاقة وتدوم طويلاً. تتميز شفاطات LG بإضاءة LED ساطعة ومركزة توزّع الضوء بالتساوي على منطقة الطهي، مما يحسّن الرؤية لتحضير الطعام بدقة ويعزز أجواء مطبخك.
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
العلامة التجارية
LG
بلد المنشأ
تركيا
نوع التركيب
حامل جداري
لون الإطار الخارجي
أسود
بلاور هواء CMH (حد أدنى وحد أقصى)
90-600
بلاور هواء dB (حد أدنى وحد أقصى)
50-68
مستويات سرعة بلاور الهواء
3
نوع الشفاط
رأسي
ميزات التحكم
نوع التحكم
اللمس على سطح زجاجي
التحكم بالواي فاي CFM
لا
أضواء التحكم بالواي فاي
لا
تشغيل/إيقاف تشغيل Wi-Fi
لا
الأبعاد/الوزن
وزن الشحن (كجم)
15.0
أبعاد العبوة (عرض × ارتفاع × عمق) (مم)
970 x 460 x 445
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
895 x 382 x 375
وزن المنتج (كجم)
11.5
الطاقة/التقديرات
خرج الطاقة (واط)
213
مصدر الطاقة المطلوب (فولت/هرتز)
220~240V / 50Hz, 220~240V / 60Hz
حجم قاطع الدائرة (أ)
16
التقنية الذكية
ThinQ (Wi-Fi)
لا
خصائص الشفاط
تأخير تلقائي
لا
بلاور هواء CMH (حد أدنى وحد أقصى)
90-600
بلاور هواء dB (حد أدنى وحد أقصى)
50-68
مستويات سرعة بلاور الهواء
3
إضاءة ثنائية المستوى
لا
نوع الفلتر
فلتر شحوم من الألمنيوم قابل للغسل، فلتر فحم لإعادة تدوير الهواء
نوع الشفاط
رأسي
نوع التركيب
حامل جداري
قوة الإضاءة (وات)
3
نوع الإضاءة
LED
لون الإطار الخارجي
أسود
متوافق مع توجيهات الاتحاد الأوربي المتعلقة بالمواد الخطرة
نعم
حجم العرض (مم)
895
بلاور هواء عمودي داخلي
استدارة 6 بوصة
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