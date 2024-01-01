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شفاط رأسي جديد 90 سم - شفط قوي

شفاط رأسي جديد 90 سم - شفط قوي

HC7D3627G
المنظر الأمامي لـ شفاط رأسي جديد 90 سم - شفط قوي HC7D3627G
صورة تفصيلية للوحة التحكم في شفاط LG
منظر بزاوية علوية يسارية لشفاط LG
منظر بزاوية علوية يمينية لشفاط LG
المنظر الأمامي لـ شفاط رأسي جديد 90 سم - شفط قوي HC7D3627G
صورة تفصيلية للوحة التحكم في شفاط LG
منظر بزاوية علوية يسارية لشفاط LG
منظر بزاوية علوية يمينية لشفاط LG

الميزات الرئيسية

  • إضاءة LED
  • مستوى ضجيج منخفض
  • شفط قوي
  • تحكم سهل
  • فلتر دهون قابل للغسل
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مطبخ عصري يضم شفاطًا مدمجًا فوق موقد غاز مع قدر، أمام جدار مغطى ببلاط أبيض.

مطبخ عصري يضم شفاطًا مدمجًا فوق موقد غاز مع قدر، أمام جدار مغطى ببلاط أبيض.

هواء أكثر انتعاشًا لمساحة الطهي

نظام شفط عالي القدرة يساعد بسرعة على تقليل الدخان والروائح، مما يضمن بيئة طهي منعشة.

تصميم داخلي لمطبخ عصري يضم شفاطًا مدمجًا فوق موقد غاز عليه قدر، على خلفية جدار من البلاط الأبيض.

استمتع بالطهي الهادئ

يعمل بهدوء، مما يتيح لك الاستمتاع بكل لحظة في المطبخ.

يعمل الشفاط المدمج فوق سطح الموقد الغازي على سحب البخار الذي يرتفع من الإناء أثناء الطهي في مطبخ حديث.

تحكم بلمسة واحدة

فعِّل شفاط LG بلمسة واحدة من إصبعك.

امرأة تقوم بضبط عناصر التحكم باللمس لشفاط مدمج فوق موقد في مطبخ عصري بجدار من البلاط الأبيض.

إضاءة LED

إضاءة ساطعة ومركزة

تضيء إضاءة LED منطقة الطهي بوضوح للحصول على رؤية أفضل

فلتر دهون قابل للغسل

تنظيف سهل لمطبخ منعش

فلتر الألومنيوم المتين آمن للاستخدام في غسالة الأطباق، مما يساعد على الحفاظ على هواء مطبخك منتعشًا بأقل جهد.

*الصورة معروضة لأغراض توضيحية فقط. قد يختلف شكل الفلتر الفعلي ولونه حسب الطراز.

*عند تنظيف فلتر الدهون في غسالة الأطباق، قد يظهر تغير طفيف في اللون. ومع ذلك، لا يؤثر تغير اللون هذا على أداء الفلتر.

FAQ

Q.

إلى أي حد تكون شفاطات المطبخ الحديثة هادئة أثناء التشغيل؟

A.

يمكن أن تتراوح مستويات الضوضاء من 40 إلى 70 ديسيبل حسب الطراز والسرعة.

Q.

هل تحتاج شفاطات الطهي من LG إلى تنظيف منتظم للفلاتر؟

A.

نعم — يجب تنظيف فلاتر الدهون بانتظام للحفاظ على الأداء. فلتر الدهون القابل للغسل من LG مصنوع من الألومنيوم المتين وآمن في غسالة الأطباق، مما يجعل الصيانة سريعة وسهلة. يساعد ذلك في الحفاظ على عمل الغطاء بكفاءة بمرور الوقت.

Q.

هل إضاءة LED في شفاطات الطهي تستحق الاقتناء؟

A.

نعم — إضاءة LED ساطعة وموفرة للطاقة وتدوم طويلاً. تتميز شفاطات LG بإضاءة LED ساطعة ومركزة توزّع الضوء بالتساوي على منطقة الطهي، مما يحسّن الرؤية لتحضير الطعام بدقة ويعزز أجواء مطبخك.

طباعة

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • العلامة التجارية

    LG

  • بلد المنشأ

    تركيا

  • نوع التركيب

    حامل جداري

  • لون الإطار الخارجي

    أسود

  • بلاور هواء CMH (حد أدنى وحد أقصى)

    90-600

  • بلاور هواء dB (حد أدنى وحد أقصى)

    50-68

  • مستويات سرعة بلاور الهواء

    3

  • نوع الشفاط

    رأسي

ميزات التحكم

  • نوع التحكم

    اللمس على سطح زجاجي

  • التحكم بالواي فاي CFM

    لا

  • أضواء التحكم بالواي فاي

    لا

  • تشغيل/إيقاف تشغيل Wi-Fi

    لا

الأبعاد/الوزن

  • وزن الشحن (كجم)

    15.0

  • أبعاد العبوة (عرض × ارتفاع × عمق) (مم)

    ‎970 x 460 x 445 ‎

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    ‎895 x 382 x 375 ‎

  • وزن المنتج (كجم)

    11.5

الطاقة/التقديرات

  • خرج الطاقة (واط)

    213

  • مصدر الطاقة المطلوب (فولت/هرتز)

    220~240V / 50Hz, 220~240V / 60Hz

  • حجم قاطع الدائرة (أ)

    16

التقنية الذكية

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

خصائص الشفاط

  • تأخير تلقائي

    لا

  • بلاور هواء CMH (حد أدنى وحد أقصى)

    90-600

  • بلاور هواء dB (حد أدنى وحد أقصى)

    50-68

  • مستويات سرعة بلاور الهواء

    3

  • إضاءة ثنائية المستوى

    لا

  • نوع الفلتر

    فلتر شحوم من الألمنيوم قابل للغسل، فلتر فحم لإعادة تدوير الهواء

  • نوع الشفاط

    رأسي

  • نوع التركيب

    حامل جداري

  • قوة الإضاءة (وات)

    3

  • نوع الإضاءة

    LED

  • لون الإطار الخارجي

    أسود

  • متوافق مع توجيهات الاتحاد الأوربي المتعلقة بالمواد الخطرة

    نعم

  • حجم العرض (مم)

    895

  • بلاور هواء عمودي داخلي

    استدارة 6 بوصة

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