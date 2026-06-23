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فرن ميكروويف إل جي جريل مدمج جديد بسعة 25 لتر، باللون الأسود، مع وظائف طهي متعددة

فرن ميكروويف إل جي جريل مدمج جديد بسعة 25 لتر، باللون الأسود، مع وظائف طهي متعددة

MGBZ2593F
المنظر الأمامي لـ فرن ميكروويف إل جي جريل مدمج جديد بسعة 25 لتر، باللون الأسود، مع وظائف طهي متعددة MGBZ2593F
'أمامي_مفتوح
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'يمين
'منظور
'منظور_علوي
المنظر الأمامي لـ فرن ميكروويف إل جي جريل مدمج جديد بسعة 25 لتر، باللون الأسود، مع وظائف طهي متعددة MGBZ2593F
'أمامي_مفتوح
'يسار
'يمين
'منظور
'منظور_علوي

الميزات الرئيسية

  • تصميم سلس
  • شاشة LED بيضاء
  • التحكم من خلال اللمس
  • وضع الطهي
  • طبخ تلقائي
  • قفل الأطفال
المزيد

جاهز للمطبخ الذي يلبي احتياجاتك؟

المطبخ مع تركيب فرن الميكروويف.

جاهز للمطبخ الذي يلبي احتياجاتك؟

غير متوفر

8 وصفات لوجبات يمكن طهيها باستخدام وظيفة الطهي التلقائي لفرن الميكروويف.

تجربة طبخ عملية ودقيقة

غير متوفر

فرن الميكروويف المدمج المثبت على الحائط مع الفرن.

تصميم سلس

شاشة LED بيضاء خاصة بفرن الميكروويف المدمج.

شاشة LED بيضاء

لوحة اللمس الخاصة بفرن الميكروويف المدمج وإصبع اللمس.

التحكم من خلال اللمس

الجانب الداخلي من فرن الميكروويف المدمج مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

سهولة تنظيف الجزء الداخلي

أوضاع طهي مختلفة

تسِّط عملية الطهي باستخدام خيارات الطهي المتنوعة في فرن الميكروويف. اختر من بين أربعة أوضاع للطهي، أو التزم بإحدى الوجبات التي يمكن طهيها باستخدام وظائف الطهي التلقائي الثمانية للعثور على أفضل طريقة للطهي تناسبك.

يتم طهي الأطعمة وفقًا لـ 4 أوضاع للميكروويف و8 أيقونات لقائمة الطهي التلقائي.

مطبخ أكثر أمانًا مع قفل الأطفال

يحافظ قفل الأطفال الموجود في فرن الميكروويف على سلامة الأطفال والحيوانات الأليفة في المطبخ. يمكن لهذه الوظيفة قفل لوحة اللمس الخاصة بفرن الميكروويف، مما يمنع أي حوادث محتملة. فقط اضغط ضغطة مُطوّلة على زر إيقاف ومسح (STOP/Clear) لمدة ثلاث ثوانٍ لقفل لوحة التحكم باللمس.

أم وطفل يقضيان وقتًا آمنًا في المطبخ

مؤقت مطبخ

عند الطهي، لا تحتاج إلى إعداد مؤقت إضافي للمطبخ. يمكن أن يعمل فرن الميكروويف كمؤقت للمطبخ، حيث يصدر صوتًا لتنبيهك دون إيقاف عملية الطهي في الميكروويف.

30 ثانية إضافية

هل يحتاج طعامك إلى المزيد من الوقت؟ ما عليك سوى الضغط على زر البدء (Start) لإضافة 30 ثانية إضافية إلى مدة طهي الطعام.

إشارة انتهاء عملية الطهي

انصت إلى رنين الميكروويف لتعرف متى تصبح وجبتك اللذيذة جاهزة.

دليل تركيب فرن الميكروويف المدمج

انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تناسب فرن الميكروويف المدمج مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي يجب مراعاتها.

* يوصى بالحصول على مساعدة خبير عند التركيب.

أبعاد فرن الميكروويف المدمج ومنطقة التركيب.

أبعاد فرن الميكروويف المدمج ومنطقة التركيب.

* يوصى بالحصول على مساعدة خبير عند التركيب.

➊ إذا تم تركيبه مع فرن LG المدمج مقاس 24 بوصة

البعد/الخلوص، MGBZ2593F، البعد/الخلوص، MGBZ2593F

* يوصى بالحصول على مساعدة خبير عند التركيب.

2. احتياطات التركيب

قم بإزالة الجدار الخلفي لخزانة التركيب. إذا كان من الصعب إزالة الجدار الخلفي، قم بعمل ثقب بقطر 100 مم على الأقل. لتوفير تهوية مناسبة، يلزم وجود فتحة تهوية مقدارها 50 مم بين الجدار الخلفي وأرضية خزانة التركيب، كما يلزم وجود فجوة تهوية بمقدار 5 مم بين الحافة العلوية للفرن والحافة السفلية للأثاث.

انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تناسب فرن الميكروويف المدمج مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي يجب مراعاتها.

أبعاد مساحة تركيب فرن الميكروويف المدمج.

* يوصى بالحصول على مساعدة خبير عند التركيب.

2. احتياطات التركيب

قم بإزالة الجدار الخلفي لخزانة التركيب. إذا كان من الصعب إزالة الجدار الخلفي، قم بعمل ثقب بقطر 100 مم على الأقل. لتوفير تهوية مناسبة، يلزم وجود فتحة تهوية مقدارها 50 مم بين الجدار الخلفي وأرضية خزانة التركيب، كما يلزم وجود فجوة تهوية بمقدار 5 مم بين الحافة العلوية للفرن والحافة السفلية للأثاث.

انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تناسب فرن الميكروويف المدمج مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي يجب مراعاتها.

هذه صورة الصناديق على طاولة المطبخ.

* يوصى بالحصول على مساعدة خبير عند التركيب.

➊ إذا تم تركيبه مع فرن LG المدمج مقاس 24 بوصة

عرض تفاصيل القطع التي ستحصل عليها للتركيب.

* يوصى بالحصول على مساعدة خبير عند التركيب.

ما هي محتويات الصندوق؟

قم بإزالة الجدار الخلفي لخزانة التركيب. إذا كان من الصعب إزالة الجدار الخلفي، قم بعمل ثقب بقطر 100 مم على الأقل. لتوفير تهوية مناسبة، يلزم وجود فتحة تهوية مقدارها 50 مم بين الجدار الخلفي وأرضية خزانة التركيب، كما يلزم وجود فجوة تهوية بمقدار 5 مم بين الحافة العلوية للفرن والحافة السفلية للأثاث.

انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تناسب فرن الميكروويف المدمج مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي يجب مراعاتها.

برغي الأثاث الملحق بفرن الميكروويف ولوحة التوصيل.

* يوصى بالحصول على مساعدة خبير عند التركيب.

ما هي محتويات الصندوق؟

قم بإزالة الجدار الخلفي لخزانة التركيب. إذا كان من الصعب إزالة الجدار الخلفي، قم بعمل ثقب بقطر 100 مم على الأقل. لتوفير تهوية مناسبة، يلزم وجود فتحة تهوية مقدارها 50 مم بين الجدار الخلفي وأرضية خزانة التركيب، كما يلزم وجود فجوة تهوية بمقدار 5 مم بين الحافة العلوية للفرن والحافة السفلية للأثاث.

انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تناسب فرن الميكروويف المدمج مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي يجب مراعاتها.

صينية زجاجية ملحقة بفرن الميكروويف وقرص دوَّار.

* يوصى بالحصول على مساعدة خبير عند التركيب.

ما هي محتويات الصندوق؟

قم بإزالة الجدار الخلفي لخزانة التركيب. إذا كان من الصعب إزالة الجدار الخلفي، قم بعمل ثقب بقطر 100 مم على الأقل. لتوفير تهوية مناسبة، يلزم وجود فتحة تهوية مقدارها 50 مم بين الجدار الخلفي وأرضية خزانة التركيب، كما يلزم وجود فجوة تهوية بمقدار 5 مم بين الحافة العلوية للفرن والحافة السفلية للأثاث.

انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تناسب فرن الميكروويف المدمج مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي يجب مراعاتها.

عمود الدوران والرف الملحقين بفرن الميكروويف

* يوصى بالحصول على مساعدة خبير عند التركيب.

قم بتنزيل الدليل للحصول على إرشادات حول استخدام المنتج وإعداداته.

دليل المستخدم

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Q.

ما السبب في عدم توهج ضوء الفرن؟

A.

قد يكون هناك عدة أسباب لعدم توهج ضوء الفرن. إما أن المصباح الكهربائي قد انفجر أو أن الدائرة الكهربائية قد تعطلت.

Q.

هل تمر طاقة الميكروويف عبر شاشة العرض الموجودة في الباب؟

A.

لا، فالثقوب، أو المنافذ، مصممة للسماح للضوء بالمرور؛ ولكنها لا تسمح بمرور طاقة الميكروويف.

Q.

لماذا تصدر نغمة تنبيه عند لمس أحد أزرار لوحة التحكم؟

A.

تصدر نغمة التنبيه للتأكيد على إدخال الإعداد بشكل صحيح.

Q.

هل ستتضرر وظيفة الميكروويف إذا تم تشغيله وهو فارغ؟

A.

نعم. لا تشغّله فارغًا أبدًا.

Q.

لماذا ينفجر البيض في بعض الأحيان؟

A.

عند طهي البيض أو قليه أو سلقه، قد ينفجر الصفار بسبب تراكم البخار داخل غشاء الصفار. لمنع ذلك، ما عليك سوى ثقب الصفار قبل الطهي. لا تضع البيض في الميكروويف بقشرته أبدًا.

Q.

لماذا يوصى بمدة الانتظار بعد انتهاء الطهي بالميكروويف؟

A.

بعد الانتهاء من الطهي بالميكروويف، يستمر الطعام في الطهي أثناء فترة الانتظار. ينهي وقت الانتظار هذا الطهي بالتساوي في جميع أنحاء الطعام. يعتمد مقدار وقت الانتظار على كثافة الطعام.

Q.

لماذا لا ينتهي الفرن من طهي الطعام بالسرعة التي يشير إليها دليل الطهي؟

A.

تحقق من دليل الطهي مرة أخرى للتأكد من أنك اتبعت التوجيهات بشكل صحيح، ولمعرفة ما قد يسبب اختلافات في وقت الطهي. تعتبر الأوقات المنصوص عليها في دليل الطهي وإعدادات الحرارة من الاقتراحات المُختارة للمساعدة في للحيلولة دون الإفراط في طهي الطعام، وهي المشكلة الأكثر شيوعًا في التعود على هذا الفرن. تتطلب الاختلافات في حجم الطعام وشكله ووزنه وأبعاده وقتًا أطول للطهي. استخدم حكمك بالإضافة إلى اقتراحات دليل الطهي لاختبار حالة الطعام، تمامًا كما تفعل عند الطهي باستخدام البوتجاز العادي.

طباعة

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • بلد المنشأ

    الصين

  • النوع

    شواية

  • سعة الفرن (لتر)

    25

  • لون الإطار الخارجي

    فولاذ مقاوم للصدأ

  • نوع التركيب

    مدمج

  • سهل التنظيف

    لا

  • تصميم الباب

    مقسم

  • لون الباب

    أسود

  • العلامة التجارية

    LG

ميزات فرن الميكروويف

  • كيفية الطبخ

    تلقائي + يدوي

  • مخرج طاقة الميكروويف (وات)

    900

  • مستويات طاقة المايكروويف

    5

  • استهلاك طاقة الميكروويف (وات)

    1450

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • سعة الفرن (لتر)

    25

  • العاكس الذكي

    لا

  • إجمالي استهلاك الطاقة (واط)

    1450

  • مقاس القرص الدوار (مم)

    315

  • نوع السخان

    شواية (كوارتز)

  • استهلاك الطاقة الشواية (W)

    1000

  • تشغيل وضع التوفير

    لا

  • استهلاك الطاقة للجهاز الثنائي الوظائف (الميكروويف + الشواية) (واط)

    1450

  • نوع الإضاءة الداخلية

    LED

الطاقة/التقديرات

  • مصدر الطاقة المطلوب (فولت/هرتز)

    230V / 50Hz

  • خرج الطاقة (واط)

    900

ميزات التحكم

  • موقع التحكم

    جانب أيمن

  • شاشة التحكم

    LCD

  • نوع التحكم

    اللمس على سطح زجاجي

  • حجم الشاشة

    2 بوصة

ميزات الملاءمة والراحة

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • الساعة

    نعم

  • إضافة 30 ثانية

    نعم

  • تشغيل/إيقاف تشغيل القرص الدوار

    لا

  • ضبط الوقت

    نعم

  • مؤقّت المطبخ

    نعم

  • سهل التنظيف

    لا

  • جرس اكتمال الطهي

    نعم

الأبعاد/الوزن

  • أبعاد العبوة (عرض × ارتفاع × عمق) (مم)

    ‎654 x 451 x 446 ‎

  • وزن الشحن (كجم)

    19.1

  • وزن المنتج (كجم)

    16.7

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    ‎592 x 396 x 388 ‎

  • الأبعاد الداخلية (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    328 x 206 x 372

التقنية الذكية

  • تقنية NFC Tag On

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • التشخيص الذكي

    لا

أوضاع الطهي

  • طهي بالبخار

    لا

  • طهي بالحساس

    لا

  • ذاكرة الطهي

    لا

  • شوي

    لا

  • دليل

    لا

  • طبخ بطيء

    لا

  • تذويب

    لا

  • التذويب بالعاكس

    لا

  • شواية

    نعم

  • تجفيف

    لا

  • إذابة الثلج

    نعم

  • تحمص بالحمل الحراري

    لا

  • تحمص

    لا

  • إعاده تسخين

    لا

  • طهي تلقائي

    نعم

  • القلي بالهواء

    لا

  • مرحلة الطهي

    لا

  • تليين

    لا

  • حمل حراري سريع

    لا

  • شواية سريعة

    نعم

  • إعادة تسخين المستشعر

    لا

  • دافئ

    لا

الملحقات

  • دليل الاستخدام (ea)

    1

  • طبق زجاجي

    1

  • رف مرتفع (ea)

    1

  • رفوف

    1

  • عمود دوار (عدد)

    1

  • حلقة تدوير (ea)

    1

التصميم/اللمسة النهائية

  • لون الإطار الخارجي

    فولاذ مقاوم للصدأ

  • تقفيل مقاوم

    لا

  • تصميم زجاج الباب

    ضباب دخاني

  • اللون الداخلي

    فولاذ مقاوم للصدأ

  • التصميم الخارجي

    عرض واسع تقليدي

  • نوع الباب المفتوح

    فتح جانبي مع زر ضغط

  • التصميم الداخلي

    مربع

  • لون الباب

    أسود

  • تصميم الباب

    مقسم

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