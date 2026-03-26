We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
الميكرويف
هل وقتك ضيق؟ كيف يمكنك إعداد وجبات سريعة وصحية خلال أيام الأسبوع؟
عندما يكون جدولك مزدحمًا، غالبًا ما يدفعك الطهي إلى أحد طرفي نقيضين: طلب الطعام من المطاعم أو إجبار نفسك على تناول «أطعمة الحمية» التي تفتقر إلى النكهة. ولكن ليس عليك اختيار أي منهما. إذا كنت تبحث عن وجبات سريعة وصحية حقًا ولا تتطلب سوى القليل من التنظيف، فإليك هذه الفكرة الذكية التي تجعل كل شيء أسهل.
الأمر يتعلق بالأرز وأجهزة المطبخ من LG. إذا كان لديك أرز مطبوخ في ثلاجتك —سواء كان أرزًا طازجًا أو بقايا أرز أو دقيق أرز لزج— فيمكنك تحويل هذه المادة الغذائية الأساسية البسيطة إلى وجبة غنية بالبروتين، أو وجبة خفيفة حلوة خالية من الغلوتين، أو قطع أرز مقرمشة، وذلك بمجرد تغيير التوابل والصلصة والإضافات. إنها إحدى أسرع الطرق لتقليل إجهاد اتخاذ القرار مع الحفاظ على وجباتك المسائية خلال أيام الأسبوع متوازنة ومشبعة.
• السرعة: 10-20 دقيقة، وجبات من طبق واحد أو وجبات خفيفة صغيرة الحجم.
• النتائج الصحية: بروتين عالٍ، وتغذية متوازنة، وخيارات وجبات خفيفة أخف.
• البساطة: خطوات طهي أقل وأطباق أقل، سهلة التكرار.
• التنوع: بدّل بين الصلصات والإضافات لتجربة طعم مختلف كل يومفيما يلي ثلاث وصفات بسيطة يمكن تنويعها، وتستند جميعها إلى الفكرة نفسها: استخدم الأرز كأساس، ثم غيّر النكهات لتجربة طعم جديد.
"ما أسهل طريقة لإعداد وجبات صحية عندما تكون مشغولاً؟"
النهج الأكثر موثوقية هو:
✓ابدأ بالأرز (أو بديل الأرز) كأساس — سواء كان أرزًا مطبوخًا أو بقايا أرز أو دقيق أرز لزج.
✓اطهِ المكوّن الرئيسي بسرعة في LG NeoChef™.
✓قم بتحضير طبق أو وجبة خفيفة من الخضار والصلصة والإضافات.
✓يمكنك تغيير نكهة الطبق باستخدام التوابل والصلصات والإضافات المختلفة. يساعد هذه الروتين على حل أكبر المشاكل التي تواجهنا خلال أيام الأسبوع — ضيق الوقت، واتخاذ القرار، وكثرة الأطباق — مع الاستمرار في تقديم وجبات طازجة ومشبعة.
الوصفة 1
طبق أرز بالدجاج بنكهتين (على الطريقة الكورية أو المكسيكية)
يصبح صدر الدجاج قليل الدهن والغني بالبروتين وجبتين مختلفتين تمامًا بمجرد تغيير التوابل. إنه خيار عملي لمن يبحثون عن وجبات عشاء غنية بالبروتين خلال أيام الأسبوع دون أن تشعرهم بالملل.
*يُرجى النقر فوق الزر لعرض فيديو المصدر الأصلي.
طريقة سريعة
·تبّل الدجاج بمزيج النكهات المفضل لديك.
·اطهيه في جهاز LG NeoChef™ حتى ينضج تمامًا، ثم اتركه يبرد قليلاً، ثم قطّعه إلى شرائح.
·قدمها مع الأرز (أو أرز القرنبيط/الخضار) مع الخضار والصلصة التي تفضلها.
لماذا تنجح هذه الوصفة
·غنية بالبروتين: تساعدك على الشعور بالشبع وتدعم بناء العضلات.
·مثالي لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو نظام كيتو: استبدل الأرز بأرز القرنبيط وضاعف كمية الخضار.
·تحضير وجبات بكفاءة: اطهِ الدجاج مرة واحدة، ثم حضّر أوعية أرز مختلفة في دقائق طوال الأسبوع.
اختر نكهتك
·مستوحاة من المطبخ الكوري: غوتشوجانغ، بذور السمسم، الثوم.
·مستوحاة من المكسيك: أفوكادو، ليمون أخضر، كمون.
الوصفة 2
كرات الأرز اللزج المحظوظة (وجبة خفيفة حلوة ومطاطية وخالية من الغلوتين)
هل ترغب في وجبة شهية دون الحاجة إلى تشغيل الموقد؟ تتميز هذه الوجبة الخفيفة المعدة في الميكروويف بقوامها المطاطي الشبيه بالموتشي الذي يمنحك شعورًا بالرضا دون عناء، وهي خيار مثالي إذا كنت تبحث عن حلوى سهلة التحضير وخالية من الغلوتين.
*يُرجى النقر فوق الزر لعرض فيديو المصدر الأصلي.
طريقة سريعة
·اصنع عجينة من الأرز اللزج.
·سخّن في LG NeoChef™ بالميكروويف حتى يصبح العجين متماسكًا ومرنًا.
·شكّلها على شكل كرات صغيرة الحجم وقم بتغطيتها بالزينة.
لماذا تنجح هذه الوصفة
·للاستخدام في الميكروويف فقط: لا حاجة إلى قدر بخاري أو موقد.
·سهل المشاركة والتقسيم: يمكنك تخزين حصص فردية وتناولها كوجبات خفيفة على مدار عدة أيام.
·خالٍ من الغلوتين: خيار ممتاز للأسر التي تتجنب دقيق القمح.
اختر نكهتك
·فستق
·سمسم أسود
·رقائق جوز الهند
الوصفة 3
قطع الأرز المقرمشة (طريقة ذكية لاستخدام بقايا الأرز)
هل لديك أرز بارد متبقٍ في الثلاجة؟ حوّلها إلى قطع أرز مقرمشة ومناسبة للتناول كوجبة خفيفة — تشبه إلى حد كبير البسكويت — ثم أضف عليها ما تشاء من إضافات. يمكن تناولها كوجبة خفيفة سريعة في أيام الأسبوع أو كوجبة خفيفة يمكنك إعدادها بسرعة. وبما أن التنظيف دائمًا جزء من المشكلة، دع
LG QuadWash™ تتولى تنظيف الأطباق الدهنية واللزجة بعد ذلك.
*يُرجى النقر فوق الزر لعرض فيديو المصدر الأصلي.
طريقة سريعة
·في وعاء، اخلطي الأرز البارد مع السكر والملح وخل الأرز البني وزيت السمسم. شكّلها إلى قطع صغيرة الحجم، ثم سخّن طبقة رقيقة من الزيت في مقلاة كبيرة واقليها حتى تصبح مقرمشة.
·وزّع الصلصة على الأرز المقرمش وأكملها بالإضافات.
·نظف الأطباق الدهنية أو اللزجة بسهولة باستخدام تقنية LG QuadWash™.
لماذا تنجح هذه الوصفة
·الطهي بتقليل الفاقد: طريقة ذكية لاستخدام الأرز بدلاً من التخلص منه.
·خيارات لا حصر لها من الإضافات: يمكنك تغيير أنواع البروتينات والخضروات حسب ما هو متوفر لديك.
·قابلية عالية للتكرار: بمجرد تعلم الطريقة الأساسية، تصبح الاختلافات غير محدودة عمليًا.
اختر نكهتك
·يوزو ميسو: مايونيز يوزو ميسو، بروسكيوتو، أفوكادو، شرائح الماندرين.
·تزاتزيكي فيتا: صلصة تزاتزيكي، خيار مبشور، تفاح، جبن فيتا.
·تونة حارة: صلصة كريمة الفلفل الحار، تونة حارة، هالبينو، شرائح فجل.
LG NeoChef™
FAQ
Q.
س: هل يمكنني أيضًا طهي الخضار بسهولة في جهاز LG NeoChef™ لتقديمها مع أطباق الدجاج ذات الاستخدامين؟
A.
ج. نعم، بالتأكيد! يُعد جهاز LG NeoChef™ مفيدًا للغاية، ليس فقط لطهي صدور الدجاج، بل لطهي الخضروات أيضًا. يُعد طهي الخضروات المجمدة على البخار في جهاز LG NeoChef™ نصيحة رائعة لإعداد أطباق جانبية صحية مثل البروكلي والجزر. للطهي بالبخار بشكل عام، ما عليك سوى تقطيع الخضروات مثل البروكلي أو الجزر أو البطاطس، ووضعها في وعاء مناسب للاستخدام في الميكروويف مع القليل من الماء، ثم تغطية الوعاء وتشغيل الميكروويف. تضفي هذه الطريقة مذاقًا شهيًا وقوامًا مميزًا على أطباق الدجاج الخاصة بك.
Q.
س: أنا مبتدئ وأرغب في توفير المزيد من الوقت عند إعداد وجبات الطعام خلال أيام الأسبوع. كيف يمكنني البدء في إعداد الوجبات بهذه الوصفات؟
A.
ج. بالنسبة للمبتدئين، نوصي بشدة بإعداد وجبات مخصصة لمكونات معينة. بدلاً من إعداد وجبات جاهزة بالكامل مسبقًا، من الأفضل بكثير طهي الحبوب والبروتينات والخضروات كل على حدة ثم مزجها لاحقًا. جرب طهي صدور الدجاج خلال عطلة نهاية الأسبوع وتخزين بقايا الأرز (الحبوب) والخضروات المطبوخة على البخار في أوعية فردية. في يوم من أيام الأسبوع المزدحمة، ما عليك سوى مزجها مع الصلصة التي تفضلها (على الطريقة الكورية أو المكسيكية) وتسخينها في جهاز LG NeoChef™ للحصول على وجبة سريعة ولذيذة.
Q.
س: بصرف النظر عن قطع الأرز وأطباق الدجاج، هل هناك أي أفكار سريعة لوجبات غداء جاهزة للتسخين في الميكروويف مناسبة لموظفي المكاتب؟
A.
ج. بالنسبة للموظفين المشغولين، نوصي بإعداد وجبة غداء سريعة عن طريق طهي البطاطس والخضروات والأرز دفعة واحدة في جهاز LG NeoChef™. ضع الأرز والبطاطس المقطعة إلى مكعبات والخضروات سريعة الطهي معًا في وعاء مناسب للاستخدام في الميكروويف، ورش عليها القليل من زيت الزيتون، وأضف بعض التوابل، ثم ضعها في الميكروويف. تتيح هذه الطريقة طهي جميع المكونات في آن واحد، مما يمنحك وجبة شهية وسريعة دون الحاجة إلى غسل أطباق إضافية.