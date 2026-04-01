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فرن كهربائي جديد بسعة 60 لتر - تصميم عصري
Versatile cooking
استمتع بالأطباق المطهية بطرق مختلفة
استمتع بمجموعة من أوضاع الأطباق المتنوعة بدءًا من الخبز وحتى الشواء.
Aqua clean
وضع التنظيف لمدة 30 دقيقة. امسح للإنهاء.
بدون فرك قوي. ما عليك سوى الضبط والنقع برفق والمسح للعناية بالفرن متى أردت.
*تقنية Aqua Clean تعمل بلطف على تليين البقايا باستخدام رطوبة دافئة مُولّدة عند 70 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة، مما يجعل التنظيف سهلاً. بمجرد اكتمال الدورة، ما عليك سوى مسحها لتنظيفها. قد يكون السطح ساخنًا، لذا يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للاستخدام الآمن.
تحكم سهل
تحكم بلمسة واحدة
عناصر تحكم سريعة الاستجابة باللمس من أجل التشغيل البسيط.
FAQ
Q.
كيف يمكنني تركيب فرن جداري من LG؟
A.
يجب الاستعانة بفني كهرباء مؤهل لإتمام تركيب فرن LG المدمج الخاص بك، وفقًا لدليل المستخدم. قد يؤدي التركيب غير الصحيح من قبل شخص غير مؤهل إلى عدم عمل المنتج بشكل سليم أو حدوث عطل أو مخاطر تتعلق بالسلامة.
Q.
كيف يمكنني تنظيف فرن جداري من LG؟
A.
يلزم تنظيف فرن LG بانتظام وبشكل شامل. على وجه الخصوص، تمتص الألواح التحفيزية من LG الموجودة في الجوانب الداخلية الدهون والروائح أثناء الطهي، وتساعد على تفكيكها عبر الأكسدة عند درجات حرارة الطهي المعتادة التي تبلغ حوالي 200 درجة مئوية، مما يقلل من التراكم ويسهّل التنظيف. يمكن فك الألواح بعد إزالة الرفوف السلكية، ويُنصح عادةً باستبدالها كل 2–3 سنوات. قد تختلف دورة الاستبدال حسب دورة استخدام الفرن وأنماط الاستخدام.
Q.
هل يحتوي الفرن الجداري من LG على مقلاة هوائية؟
A.
نعم! كجزء من ميزات الطهي الاحترافية لدينا، تحتوي بعض أفران LG المدمجة على وضع المقلاة الهوائية. استمتع بأطعمتك المفضلة مع وضع القلي الهوائي، الذي يستخدم تدفق هواء قوي للحصول على نتائج مقرمشة وذهبية مع كمية أقل بكثير من الزيت.
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