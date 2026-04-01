فرن كهربائي جديد بسعة 60 لتر - تصميم عصري

يلزم تنظيف فرن LG بانتظام وبشكل شامل. على وجه الخصوص، تمتص الألواح التحفيزية من LG الموجودة في الجوانب الداخلية الدهون والروائح أثناء الطهي، وتساعد على تفكيكها عبر الأكسدة عند درجات حرارة الطهي المعتادة التي تبلغ حوالي 200 درجة مئوية، مما يقلل من التراكم ويسهّل التنظيف. يمكن فك الألواح بعد إزالة الرفوف السلكية، ويُنصح عادةً باستبدالها كل 2–3 سنوات. قد تختلف دورة الاستبدال حسب دورة استخدام الفرن وأنماط الاستخدام.