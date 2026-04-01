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فرن كهربائي جديد بسعة 60 لتر - تصميم عصري

فرن كهربائي جديد بسعة 60 لتر - تصميم عصري

WS5D6010G
المنظر الأمامي لـ فرن كهربائي جديد بسعة 60 لتر - تصميم عصري WS5D6010G
صورة أمامية لفرن LG مفتوحًا
منظر بزاوية يسارية مائلة لمسطح الطهي من LG وهو مفتوح
صورة جانبية لسطح موقد LG
المنظر الأمامي لـ فرن كهربائي جديد بسعة 60 لتر - تصميم عصري WS5D6010G
صورة أمامية لفرن LG مفتوحًا
منظر بزاوية يسارية مائلة لمسطح الطهي من LG وهو مفتوح
صورة جانبية لسطح موقد LG

الميزات الرئيسية

  • Aqua Clean
  • تجربة طهي مرنة تناسب جميع احتياجاتك
  • قلي هوائي
  • وضع الحمل الحراري
  • تحكم سهل
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مطبخ أبيض حديث مع موقد طهي إشعاعي أسود مُدمج ومشرق وفرن وشفاط وحوض.

مطبخ أبيض حديث مع موقد طهي إشعاعي أسود مُدمج ومشرق وفرن وشفاط وحوض.

Versatile cooking

استمتع بالأطباق المطهية بطرق مختلفة

استمتع بمجموعة من أوضاع الأطباق المتنوعة بدءًا من الخبز وحتى الشواء.

استمتع بالأطباق المطهية بطرق مختلفة

الحمل الحراري

يوفر وضع الحمل الحراري تسخينًا دقيقًا ومتساويًا لكل رف. مزود بعنصر تسخين في الجزء الخلفي من الفرن يتيح له التحميص والخبز بشكل مثالي.

قلي هوائي

استمتع بأطعمتك المقرمشة المفضلة دون الشعور بالذنب من القلي العميق بفضل ميزة القلي الهوائي.

Aqua clean

وضع التنظيف لمدة 30 دقيقة. امسح للإنهاء.

بدون فرك قوي. ما عليك سوى الضبط والنقع برفق والمسح للعناية بالفرن متى أردت.

*تقنية Aqua Clean تعمل بلطف على تليين البقايا باستخدام رطوبة دافئة مُولّدة عند 70 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة، مما يجعل التنظيف سهلاً. بمجرد اكتمال الدورة، ما عليك سوى مسحها لتنظيفها. قد يكون السطح ساخنًا، لذا يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للاستخدام الآمن.

تحكم سهل

تحكم بلمسة واحدة

عناصر تحكم سريعة الاستجابة باللمس من أجل التشغيل البسيط.

FAQ

Q.

كيف يمكنني تركيب فرن جداري من LG؟

A.

يجب الاستعانة بفني كهرباء مؤهل لإتمام تركيب فرن LG المدمج الخاص بك، وفقًا لدليل المستخدم. قد يؤدي التركيب غير الصحيح من قبل شخص غير مؤهل إلى عدم عمل المنتج بشكل سليم أو حدوث عطل أو مخاطر تتعلق بالسلامة.

Q.

كيف يمكنني تنظيف فرن جداري من LG؟

A.

يلزم تنظيف فرن LG بانتظام وبشكل شامل. على وجه الخصوص، تمتص الألواح التحفيزية من LG الموجودة في الجوانب الداخلية الدهون والروائح أثناء الطهي، وتساعد على تفكيكها عبر الأكسدة عند درجات حرارة الطهي المعتادة التي تبلغ حوالي 200 درجة مئوية، مما يقلل من التراكم ويسهّل التنظيف. يمكن فك الألواح بعد إزالة الرفوف السلكية، ويُنصح عادةً باستبدالها كل 2–3 سنوات. قد تختلف دورة الاستبدال حسب دورة استخدام الفرن وأنماط الاستخدام.

Q.

هل يحتوي الفرن الجداري من LG على مقلاة هوائية؟

A.

نعم! كجزء من ميزات الطهي الاحترافية لدينا، تحتوي بعض أفران LG المدمجة على وضع المقلاة الهوائية. استمتع بأطعمتك المفضلة مع وضع القلي الهوائي، الذي يستخدم تدفق هواء قوي للحصول على نتائج مقرمشة وذهبية مع كمية أقل بكثير من الزيت.

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