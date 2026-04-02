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فرن غاز جديد بسعة 60 لتر - تصميم عصري
Versatile cooking
استمتع بالأطباق المطهية بطرق مختلفة
استمتع بمجموعة من أوضاع الأطباق المتنوعة بدءًا من الخبز وحتى الشواء.
لوحة تحفيزية
تجويف مدمج للتنظيف الذاتي
تمتص الألواح التحفيزية على الجوانب الدهون والروائح، وتقوم بالتنظيف الذاتي بالحرارة — فرك أقل وفرن أكثر انتعاشًا.
*البطانات التحفيزية هي أسطح مسامية على جوانب التجويف تمتص الدهون والروائح أثناء الطهي. عند وصول الفرن إلى درجات حرارة الطهي المعتادة، تتم أكسدة تلك البقايا، مما يساعد في الحفاظ على تجويف أنظف وأكثر انتعاشًا بين عمليات التنظيف العميق. يوصى بالاستبدال كل عامين إلى 3 أعوام حسب الاستخدام. تساهم هذه الميزة في تقليل التنظيف اليومي، لكنها لا تغني عن التنظيف اليدوي الدوري في حالة الانسكابات الثقيلة.
شواية دوّارة
وجبات بجودة احترافية مع ملحقات متعددة الاستخدامات
استمتع بشواية دوّارة على طريقة المطاعم في منزلك — مقرمشة من الخارج وعصارية من الداخل
* ملحقات الشواية الدوّارة مشمولة مع عملية الشراء.
سلامة تامة
أمان الفرن مع نظام حماية من انطفاء اللهب
يتميز الفرن بجهاز أمان لانطفاء اللهب يقوم بإيقاف إمداد الغاز تلقائيًا في حال انطفاء اللهب، مما يساعد على منع تراكم الغاز غير المحترق.
FAQ
Q.
كيف يمكنني تركيب فرن جداري من LG؟
A.
يجب الاستعانة بفني كهرباء مؤهل لإتمام تركيب فرن LG المدمج الخاص بك، وفقًا لدليل المستخدم. قد يؤدي التركيب غير الصحيح من قبل شخص غير مؤهل إلى عدم عمل المنتج بشكل سليم أو حدوث عطل أو مخاطر تتعلق بالسلامة.
Q.
كيف يمكنني تنظيف فرن جداري من LG؟
A.
يلزم تنظيف فرن LG بانتظام وبشكل شامل. على وجه الخصوص، تمتص الألواح التحفيزية من LG الموجودة في الجوانب الداخلية الدهون والروائح أثناء الطهي، وتساعد على تفكيكها عبر الأكسدة عند درجات حرارة الطهي المعتادة التي تبلغ حوالي 200 درجة مئوية، مما يقلل من التراكم ويسهّل التنظيف. يمكن فك الألواح بعد إزالة الرفوف السلكية، ويُنصح عادةً باستبدالها كل 2–3 سنوات. قد تختلف دورة الاستبدال حسب دورة استخدام الفرن وأنماط الاستخدام.
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