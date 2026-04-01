فرن غاز جديد بسعة 96 لتر - تصميم عصري

* البطانات التحفيزية هي أسطح مسامية على جوانب التجويف تمتص الدهون والروائح أثناء الطهي. عند وصول الفرن إلى درجات حرارة الطهي المعتادة، تتم أكسدة تلك البقايا، مما يساعد في الحفاظ على تجويف أنظف وأكثر انتعاشًا بين عمليات التنظيف العميق. يوصى بالاستبدال كل عامين إلى 3 أعوام حسب الاستخدام. تساهم هذه الميزة في تقليل التنظيف اليومي، لكنها لا تغني عن التنظيف اليدوي الدوري في حالة الانسكابات الثقيلة.