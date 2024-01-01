About Cookies on This Site

غسالة أطباق LG – سعة 13 فرد– لوحة تحكم باللمس

غسالة أطباق LG – سعة 13 فرد– لوحة تحكم باللمس

DFC811FL
front view
FrontOpen1
FrontOpen2
Top
LeftSide1
LeftSide2
LeftSide3
Top_LeftSide
RightSide1
RightSideOpen2
Top_RightSide
SideOpen1
SideOpen2
Side
Back
الميزات الرئيسية

  • أنيقة من الداخل والخارج
  • خيارات مرنة للحمولة
  • حوض كامل من الفولاذ المقاوم للصدأ
  • تصميم مبتكر
المزيد

أنيقة من الداخل والخارج

مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ لزيادة المتانة ومقاومة تراكم البكتيريا وسهولة الصيانة.

تم تركيب غسالة أطباق في المطبخ، كما أن مادة الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل من الداخل مرئية بشكل جيد.

* الصورة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط. قد يبدو مختلفاً عن المنتج الفعلي.

مساحة قابلة للتعديل

خيارات مرنة للحمولة

استغل المساحة بكفاءة من خلال تحريك الرف العلوي لأعلى أو لأسفل لتناسب كل شيء بما في ذلك الأواني والمقالي الكبيرة.

لقطات لكيفية ضبط رفوف غسالة الأطباق لتناسب أنواع مختلفة من الأطباق.

* صور المنتج في الفيديو أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

حوض كامل من الفولاذ المقاوم للصدأ

حوض صحي بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ لضمان النظافة والمتانة

من السهل الحفاظ على غسالة الأطباق نظيفة بفضل الحوض الفولاذي المقاوم للصدأ بالكامل، الذي يجمع بين النظافة العالية والمتانة الطويلة الأمد.

* الصورة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط. قد يبدو مختلفاً عن المنتج الفعلي.

تصميم مبتكر

مطبخ مزود بغسالة أطباق وفرن وشفاط وموقد حثي من LG.

أناقة وتناغم

تُظهر لوحة LED الخاصة بغسالة الأطباق في لقطة عن قرب.

شاشة LED

تم تركيب غسالة أطباق بتصميم بسيط في المطبخ.

تصميم بسيط

*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

طباعة

جميع المواصفات

رأي المستخدمين

اختياراتنا لك

