غسالة أطباق LG – سعة 13 فرد– لوحة تحكم باللمس
أنيقة من الداخل والخارج
مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ لزيادة المتانة ومقاومة تراكم البكتيريا وسهولة الصيانة.
تم تركيب غسالة أطباق في المطبخ، كما أن مادة الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل من الداخل مرئية بشكل جيد.
* الصورة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط. قد يبدو مختلفاً عن المنتج الفعلي.
مساحة قابلة للتعديل
خيارات مرنة للحمولة
استغل المساحة بكفاءة من خلال تحريك الرف العلوي لأعلى أو لأسفل لتناسب كل شيء بما في ذلك الأواني والمقالي الكبيرة.
* صور المنتج في الفيديو أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
حوض كامل من الفولاذ المقاوم للصدأ
حوض صحي بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ لضمان النظافة والمتانة
من السهل الحفاظ على غسالة الأطباق نظيفة بفضل الحوض الفولاذي المقاوم للصدأ بالكامل، الذي يجمع بين النظافة العالية والمتانة الطويلة الأمد.
* الصورة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط. قد يبدو مختلفاً عن المنتج الفعلي.
تصميم مبتكر
*صور المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
