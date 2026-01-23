We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ما مقدار الماء والطاقة اللذين تستخدمهما غسالة الأطباق؟
ما مقدار الماء الذي تستخدمه غسالة الأطباق؟
عند التفكير في شراء غسالة أطباق جديدة، يتمثل أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي تطرأ في البال: "ما مقدار الماء الذي تستخدمه غسالة الأطباق؟" بشكل عام، تم تصميم غسالات الأطباق الحديثة لتكون عالية الكفاءة، باستخدام مياه أقل بكثير من طرق غسل اليدين التقليدية. وفقًا لدراسة "سلوك غسل الأطباق يدويًا: مقارنةً بغسالات الأطباق"، تستخدم غسالات الأطباق الحديثة ما متوسطه 14 لترًا فقط من الماء لكل غسلة. يوضح هذا القدرة الكبيرة على توفير المياه في غسالات الأطباق، مما يجعلها خيارًا فعالاً للمياه في مطبخك.
غسالة الأطباق مقابل الغسيل اليدوي: استخدام المياه والمنظفات
على الرغم من أن غسل الأطباق يدويًا قد يبدو خيارًا أكثر توفيرًا للماء، إلا أن تصميم غسالات الأطباق يساعد في تقليل استهلاك المياه. تكشف مقارنة استخدام المياه بين غسالات الأطباق وغسل اليدين عن تباين.
دراسة حول سلوك غسالة الأطباق مقابل الغسيل اليدوي 1)
|نوع الغسيل
|عدد الاختبارات أو الأفراد
|استخدام المياه (لتر)
|استخدام المنظف (جم)
|غسالة الأطباق
|4 مرات
|14
|20
|الغسيل اليدوي
|15 فردًا
|140
|56
الأطباق تستخدم ماءً أقل بكثير مقارنةً بالغسيل اليدوي. وعلى وجه التحديد، تستخدم غسالات الأطباق 14 لترًا فقط من الماء في المتوسط لكل اختبار، بينما يتطلب الغسيل اليدوي الذي يستهلك 140 لترًا من الماء. يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 90% تقريبًا، مما يجعل غسالات الأطباق خيارًا موفرًا للمياه. يسلط هذا الاختلاف الكبير الضوء على إمكانية توفير المياه من خلال الاستثمار في غسالة أطباق عالية الجودة.
'- استخدام أقل للمنظف: فيما يتعلق باستهلاك المنظف، تُثبت غسالات الأطباق مرة أخرى أنها أكثر كفاءة. تشير الدراسة إلى أن غسالات الأطباق استخدمت 20 جرامًا فقط من المنظف لكل اختبار، بينما يُستخدَم في الغسيل اليدوي 56 جرامًا. وهذا يعني أن غسالات الأطباق تستخدم منظفًا أقل بنسبة 65% تقريبًا، مما يمكن أن يوفر المال وقد يكون أقل ضررًا على البيئة.
في الختام، يمكن أن تكون غسالات الأطباق أفضل من الغسيل اليدوي من حيث كفاءة استخدام المياه والمنظف.
هل تستخدم غسالة الأطباق الماء الساخن؟
بالغ الأهمية. في العديد من المنازل، تتصل غسالات الأطباق بمصدر المياه الساخنة المنزلي وتستخدم الماء الساخن لتنظيف الأطباق وتعقيمها. يساعد الماء الساخن على إذابة الدهون وجزيئات الطعام بفعالية أكبر من الماء البارد.
تأتي معظم غسالات الأطباق مجهزة بسخانات مياه مدمجة، مثل تقنية TrueSteam™ من LG. تساعد هذه السخانات الداخلية على ضمان وصول الماء إلى درجة الحرارة المثلى للتنظيف، بغض النظر عن درجة حرارة مصدر الماء. لا تعمل هذه الميزة على تحسين أداء التنظيف فحسب، بل تسمح أيضًا لغسالة الأطباق بالعمل بشكل مستقل عن نظام المياه الساخنة المنزلي.
هل تقوم غسالة الأطباق بتسخين الماء؟
نعم، تقوم العديد من غسالات الأطباق الحديثة بتسخين الماء كجزء من عملية التنظيف. السخانات المدمجة في غسالات الأطباق هذه تتيح وصول الماء إلى درجة الحرارة اللازمة لتنظيف الأطباق بفعالية. وهذا مفيد بشكل خاص لإزالة بقايا الطعام العنيدة والمساعدة في الحفاظ على نظافة الأطباق بشكل صحي.
على سبيل المثال، توفر غسالات أطباق LG المزودة بوظيفة البخار (Steam) طبقة إضافية من طاقة التنظيف. يساعد البخار على تفكيك جزيئات الطعام الصعبة وتنظيف الأطباق، مما يجعله ميزة ممتازة للأسر ذات معايير عالية للنظافة. لا تعمل تقنية البخار هذه على تحسين أداء التنظيف فحسب، بل تقلل أيضًا الحاجة إلى الشطف المسبق، مما يوفر الماء والوقت.
هل تستخدم غسالة الأطباق كمية كبيرة من الكهرباء؟
هناك اعتبار آخر مهم عند تقييم غسالات الأطباق وهو استهلاك الكهرباء. تم تصميم غسالات الأطباق الحديثة لتكون موفرة للطاقة، وتستهلك كميات منخفضة نسبيًا من الكهرباء في كل دورة. يعتمد استهلاك الطاقة في غسالة الأطباق على عوامل مختلفة، بما في ذلك الطراز ونوع الدورة والميزات الإضافية.
تُعرَف غسالات الأطباق المزوّدة بمحرك عاكس من LG بكفاءتها في استهلاك الطاقة. تم تصميم هذا المحرك لتقديم أداء تنظيف قوي مع استهلاك طاقة أقل. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتضمن غسالات أطباق LG ميزة الفتح التلقائي للباب، والتي تفتح الباب تلقائيًا في نهاية الدورة للسماح للبخار بالخروج وتسريع عملية التجفيف. وهذا يقلل من الحاجة إلى تدفئة إضافية، مما يؤدي إلى الحفاظ على الكهرباء.
دورات فعالة لغسالة الأطباق
بشكل عام، توفر غسالات الأطباق الحديثة مجموعة متنوعة من خيارات الدورات لتناسب الاحتياجات المختلفة. دورات توفير الطاقة جديرة بالملاحظة بشكل خاص لأنها تستخدم كمية أقل من الماء والطاقة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي. بالإضافة إلى ذلك، تتميز دورات الغسيل السريعة بالكفاءة في غسل الأطباق قليلة الاتساخ، مما يوفر الوقت والموارد. تعمل خيارات الدورة هذه على تعزيز الكفاءة والراحة العامة لاستخدام غسالة الأطباق، مما يسمح للمستخدمين باختيار أفضل إعداد لاحتياجات غسل الأطباق الخاصة بهم.
تقديم غسالات أطباق LG الفعّالة
بالنسبة للمستهلكين الذين يبحثون عن حلول غسيل أطباق فعّالة، يمكن أن توفر مجموعة من غسالات الأطباق خيارًا جذابًا. بفضل ميزات مثل QuadWash™ والمحرك العاكس والتنظيف بالبخار، تم تصميم غسالات أطباق LG هذه لزيادة أداء التنظيف إلى أقصى حد
تقنية ™QuadWash
تستخدم تقنية ™QuadWash من LG أربعة أذرع رش بدلاً من ذراعي الرش التقليديين، مما يضمن تنظيف الأطباق من زوايا متعددة. يعزز هذا الابتكار كفاءة التنظيف من خلال تحسين تغطية الرش وتوفير توزيع أكثر تجانسًا للماء في جميع أنحاء غسالة الأطباق.
المحرك العاكس (Inverter Motor)
تم تصميم المحرك العاكس في غسالات LG لتحقيق كفاءة كبيرة في استهلاك الطاقة ومتانة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المحرك بهدوء، مما يجعله مثاليًا لأماكن المعيشة المفتوحة.
التنظيف بالبخار
توفر غسالات LG المزودة بوظيفة البخار مستوى إضافيًا من طاقة التنظيف. بشكل عام، يساعد البخار على تخفيف بقايا الطعام الصعبة ويجعل الأطباق نظيفة بشكل متلألئ. يمكن لتقنية التنظيف بالبخار المتقدمة هذه أن توفر للمستخدمين أداء تنظيف محسَّن وراحة إضافية.
*الصور المقارنة ليست صورًا حقيقية؛ إنها صور محاكاة لأغراض توضيحية فقط.
الفتح التلقائي للباب
تقوم ميزة فتح الباب تلقائيًا في غسالات الأطباق من LG بفتح الباب في نهاية الدورة تلقائيًا، مما يسمح للبخار بالخروج وتسريع عملية التجفيف. يقلل هذا من الحاجة إلى تسخين إضافي، ويوفّر الطاقة ويضمن جفاف الأطباق وجاهزيتها للاستخدام.
تطبيق LG ThinQ™
يتيح تطبيق ThinQ™ من LG للمستخدمين التحكم في غسالة الأطباق عن بُعد باستخدام تطبيق الهاتف الذكي. تتيح هذه التقنية الذكية للمستخدمين بدء دورة أو إيقافها، ومراقبة استخدام الطاقة، وتلقي الإشعارات عند اكتمال الدورة. يعزز هذا المستوى من الراحة والتحكم تجربة المستخدم الشاملة ويساهم في الإدارة الفعّالة لشؤون المنزل.
خاتمة
باختصار، يمكن أن يؤدي الاستثمار في غسالة أطباق حديثة، خاصةً الغسالة المزودة بميزات متقدمة مثل QuadWash™ من LG، والمحرك العاكس، والتنظيف بالبخار، وميزة الفتح التلقائي للباب، إلى تحسين كفاءة روتين غسل الأطباق. وفقًا لدراسة سلوك غسالة الأطباق مقابل الغسيل اليدوي، تميل غسالات الأطباق إلى استخدام مياه أقل مقارنة بطرق الغسيل اليدوي التقليدية، مما يجعلها خيارًا موفرًا للماء. باختيار غسالة أطباق مزودة بهذه الميزات المبتكرة، يمكنك الاستمتاع بأطباق خالية من البقع مع المساهمة أيضًا في الحفاظ على المياه. سواء كنت تتطلع إلى شراء أول غسالة أطباق أو الترقية إلى طراز أكثر كفاءة، يمكن لغسالات LG تقديم مجموعة من المزايا التي تلبي احتياجاتك للأداء والراحة.
الأسئلة الشائعة
هل تستخدم غسالة الأطباق ماءً أقل من غسل اليدين؟
نعم. وفقًا لدراسة سلوك مقارنة أجراها مختبر العلوم الحسية بجامعة بوسان الوطنية (2019)، استخدمت غسالة الأطباق 14 لترًا من الماء لكل غسلة، بينما استخدم الغسيل اليدوي 140 يكون لترًا في المتوسط. يشير هذا إلى أن غسالات الأطباق تستخدم ماءً أقل بنسبة 90% تقريبًا من غسل اليدين في ظل ظروف الاختبار.
ما مقدار المنظف الذي تستخدمه غسالة الأطباق مقارنة بالغسل اليدوي؟
استنادًا إلى الدراسة التي أجراها مختبر العلوم الحسية بجامعة بوسان الوطنية (2019)، استخدمت غسالة الأطباق 20 غرامًا من المنظف لكل غسلة، بينما استخدم الغسيل اليدوي 56 غرامًا. وهذا يعني أن غسالات الأطباق تستخدم منظفًا أقل بنسبة 65% تقريبًا من الغسل اليدوي في التجربة.
هل تستخدم غسالة الأطباق كمية كبيرة من الكهرباء؟
لا. صُممت غسالات الأطباق الحديثة لتكون موفرة للطاقة وتستخدم عادة كمية صغيرة نسبيًا من الكهرباء في كل دورة. يعتمد استهلاك الكهرباء بشكل أساسي على دورة الغسيل المحددة وطريقة التجفيف.
تم تصميم العديد من غسالات LG للمساعدة في تقليل استهلاك الكهرباء من خلال ميزات مثل المحرك العاكس، الذي يعمل بكفاءة أكبر، ووظيفة الباب المفتوح التلقائي، التي تطلق البخار في نهاية الدورة لتسريع التجفيف دون الاعتماد بشكل كبير على التدفئة الكهربائية. تساعد هذه التقنيات على تقليل استهلاك الطاقة مع الحفاظ على أداء تنظيف فعّال.
*الصور المعروضة في هذا المقال لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
*قد تختلف ميزات الخدمة في غسالات الأطباق حسب البلد والطراز والإصدار وما إلى ذلك.
1) دراسة حول غسالة الأطباق مقابل سلوك الغسيل اليدوي
- بحث أجراه مختبر العلوم الحسية بجامعة بوسان الوطنية
- دراسة سلوك غسل الأطباق يدويًا: مقارنة بغسالات الأطباق (أبريل 2019)
- قد تحدث اختلافات في نتائج غسل الأطباق يدويًا بسبب الاختلافات في الأداء الفردي، بينما تقوم غسالات الأطباق بالغسيل والشطف بشكل موحد.
- إعداد الأطباق وتلوثها: وفقًا لـ"لوائح إدارة المنتجات التي تستخدم الطاقة" الصادرة عن إعلان وزارة اقتصاد المعرفة رقم 2010-124، تم استخدام أطباق لـ 12 شخصًا للغسيل.
- ظروف الاختبار:
•درجة الحرارة المحيطة: 19 ± 2 ℃
•الرطوبة النسبية: 41 ± 5 %
•المنظف: LG Household & Health Care 'Nature Pong’
• أداة فرك: أداة فرك Scotch-Brite
• درجة حرارة الماء: يتم ضبطها بواسطة المستهلكين أنفسهم (تقييم الاستخدام العملي) (سخان الماء الكهربائي من Kyungdong 80L، درجة الحرارة القصوى 75℃)
• استخدام المياه: يتم قياسها باستخدام عداد مياه بسيط
• عدد الاختبارات: 4 اختبارات لغسالة الأطباق، و15 اختبارًا لغسل اليدين من قبل أفراد مختلفين
• معلومات طراز غسالة الأطباق: DFB22S (تم إطلاقه في كوريا)
• دورة غسالة الأطباق: الدورة القياسية
- هذه نتيجة تجريبية وقد تختلف النتيجة حسب بيئة الاستخدام الفعلية.