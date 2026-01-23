ما مقدار الماء والطاقة اللذين تستخدمهما غسالة الأطباق؟

الأطباق تستخدم ماءً أقل بكثير مقارنةً بالغسيل اليدوي. وعلى وجه التحديد، تستخدم غسالات الأطباق 14 لترًا فقط من الماء في المتوسط لكل اختبار، بينما يتطلب الغسيل اليدوي الذي يستهلك 140 لترًا من الماء. يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 90% تقريبًا، مما يجعل غسالات الأطباق خيارًا موفرًا للمياه. يسلط هذا الاختلاف الكبير الضوء على إمكانية توفير المياه من خلال الاستثمار في غسالة أطباق عالية الجودة.

'- استخدام أقل للمنظف: فيما يتعلق باستهلاك المنظف، تُثبت غسالات الأطباق مرة أخرى أنها أكثر كفاءة. تشير الدراسة إلى أن غسالات الأطباق استخدمت 20 جرامًا فقط من المنظف لكل اختبار، بينما يُستخدَم في الغسيل اليدوي 56 جرامًا. وهذا يعني أن غسالات الأطباق تستخدم منظفًا أقل بنسبة 65% تقريبًا، مما يمكن أن يوفر المال وقد يكون أقل ضررًا على البيئة.

في الختام، يمكن أن تكون غسالات الأطباق أفضل من الغسيل اليدوي من حيث كفاءة استخدام المياه والمنظف.