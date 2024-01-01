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قد تبدو هذه العائلة وكأنها تخفي حبها الحقيقي لبعضها البعض، ولكن طريقة حبّهم الصامت قد تُفهم بشكل خاطئ.
هل يعني ذلك أنهم يعتنون ببعضهم البعض من خلال الأفعال البسيطة؟
شاهد كيف تساعد إل جي في صنع لحظات من العناية بطرق لطيفة تكشف عن الحب الخفي.
الحلقات (13)
OLED Evo
ما الذي يخططون له؟
يبدو أن الابن الصغير يرتدي نظارة وملابس السباحة الخاصة به استعدادًا لمغامرة مائية. ولكنه في
غرفة المعيشة. ما الذي يحدث داخل المنزل؟ شاهد الآن لتكتشف الحقيقة!
تلفزيونات OLED >
OLED Evo with WebOS
أين مباراة كرة القدم؟
يبدأ الأب بالشعور بالقلق عندما لا يتمكن من العثور على قناة مباراة كرة القدم. ولكن عندما تتدخل
ابنته المراهقة، يتغير كل شيء. ما السر الذي تخفيه؟ شاهد الآن لتكتشف الحقيقة!
تلفزيونات OLED >
InstaView with water dispenser
هل أنتم جاهزون؟
يبدو أن العائلة مستعدة بالكامل لمباراة كرة القدم الكبيرة. ولكن، لماذا هم في المطبخ. ما الذي قد
يحدث هناك؟شاهد الآن لتكتشف الحقيقة!
ثلاجات ™InstaView >
InstaView
دق، دق. مفاجئة!
بعد يوم طويل في العمل، تعود الأم إلى منزل هادئ. ثم تكتشف ملاحظة على باب ثلاجة InstaView. ما
الذي يختبئ بالداخل؟ شاهد الآن لتكتشف الحقيقة!
ثلاجات ™InstaView >
OLED Magic Remote
هل يمكنك رفع الصوت؟
عندما تواجه الجدة صعوبة في رؤية أزرار جهاز التحكم، فإن القليل من المساعدة من حفيدتها والأمر
الصوتي البسيط سيفي بالغرض!
شاهد الآن لترى ما سيحدث!
تلفزيونات OLED >
AC with ThinQ
اين جهاز التحكم؟
إنه مفقود عندما تكون في أمس الحاجة إليه. عندما يختفي جهاز التحكم للمكيف، يبذل الأب جهدًا
كبيرًا للعثور عليه.ولكن، هل يمكن أن تكون الأم المشتبه به الرئيسي طوال الوقت؟
شاهد الآن لترى ما سيحدث!
المكيفات المنزلية >
AC with ThinQ
كيف اهرب من هذه الحرارة؟
عندما يكون جهاز التكييف على وضع منخفض في يوم حار جدًا، تحتاج الأم إلى إيجاد طريقة لتبريد
المنزل من بعيد! هل يمكنها القيام بذلك؟
شاهد الآن لترى ما سيحدث!
المكيفات المنزلية ThinQ >
InstaView
عزيزتي، اين الكاتشب؟
الأب لا يستطيع أبدًا إيجاد ما يبحث عنه! علبة الكاتشب تختبئ بوضوح أثناء بحث الأب عنها. ولكن، هل
يمكن للأم أن تُلقي بعض الضوء على الموقف؟
شاهد الآن لترى ما سيحدث!
ثلاجات ™InstaView >
InstaView with ThinQ
هل استطيع ان أكل وجبة خفيفة في منتصف الليل؟
عندما يختفي الأب لتناول وجبة خفيفة في منتصف الليل، يزود تطبيق ThinQ الأم بالمعلومات اللازمة
للقبض عليه متلبساً.
شاهد الآن لترى ما سيحدث!
ثلاجات ™InstaView >
WashTower
هل يمكننا تجنب القبض علينا؟
ينطلق شريكان في مغامرة ليلية لغسل الملابس. ولكن، هل سيهربون دون أن يقبض عليهم؟
شاهد الآن لترى ما سيحدث!
غسالة™ WashTower >
Washing Machine Dryer
هل يمكننا تجنب القبض علينا؟
ينطلق شريكان في مغامرة ليلية لغسل الملابس. ولكن، هل سيهربون دون أن يقبض عليهم؟
شاهد الآن لترى ما سيحدث!
الغسالات >
Air Purifier
اففف! ما هذه الرائحة؟
لا بد أن يكون هناك دخان في المطبخ عندما يبدأ الأب في الطبخ. ولكن، هل سيكون PuriCare قادراً على
إنقاذ الموقف؟
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أجهزة تنقية الهواء >
Dishwasher
هل هي نظيفة بما فيه الكفاية؟
لا يعتبر شيئًا نظيفًا إلا إذا صرحت الأم بذلك! هل ستثق الأم بأي شخص آخر غير غسالة الأطباق
لتنظيف الأواني؟
شاهد الآن لترى ما سيحدث!
غسالات الصحون >