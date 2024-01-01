OLED Evo

ما الذي يخططون له؟ يبدو أن الابن الصغير يرتدي نظارة وملابس السباحة الخاصة به استعدادًا لمغامرة مائية. ولكنه في غرفة المعيشة. ما الذي يحدث داخل المنزل؟ شاهد الآن لتكتشف الحقيقة!





OLED Evo with WebOS

أين مباراة كرة القدم؟ يبدأ الأب بالشعور بالقلق عندما لا يتمكن من العثور على قناة مباراة كرة القدم. ولكن عندما تتدخل ابنته المراهقة، يتغير كل شيء. ما السر الذي تخفيه؟ شاهد الآن لتكتشف الحقيقة!





InstaView with water dispenser

هل أنتم جاهزون؟ يبدو أن العائلة مستعدة بالكامل لمباراة كرة القدم الكبيرة. ولكن، لماذا هم في المطبخ. ما الذي قد يحدث هناك؟شاهد الآن لتكتشف الحقيقة!





InstaView

دق، دق. مفاجئة! بعد يوم طويل في العمل، تعود الأم إلى منزل هادئ. ثم تكتشف ملاحظة على باب ثلاجة InstaView. ما الذي يختبئ بالداخل؟ شاهد الآن لتكتشف الحقيقة!





OLED Magic Remote

هل يمكنك رفع الصوت؟ عندما تواجه الجدة صعوبة في رؤية أزرار جهاز التحكم، فإن القليل من المساعدة من حفيدتها والأمر الصوتي البسيط سيفي بالغرض!

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AC with ThinQ

اين جهاز التحكم؟ إنه مفقود عندما تكون في أمس الحاجة إليه. عندما يختفي جهاز التحكم للمكيف، يبذل الأب جهدًا كبيرًا للعثور عليه.ولكن، هل يمكن أن تكون الأم المشتبه به الرئيسي طوال الوقت؟

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AC with ThinQ

كيف اهرب من هذه الحرارة؟ عندما يكون جهاز التكييف على وضع منخفض في يوم حار جدًا، تحتاج الأم إلى إيجاد طريقة لتبريد المنزل من بعيد! هل يمكنها القيام بذلك؟

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InstaView

عزيزتي، اين الكاتشب؟ الأب لا يستطيع أبدًا إيجاد ما يبحث عنه! علبة الكاتشب تختبئ بوضوح أثناء بحث الأب عنها. ولكن، هل يمكن للأم أن تُلقي بعض الضوء على الموقف؟

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InstaView with ThinQ

هل استطيع ان أكل وجبة خفيفة في منتصف الليل؟ عندما يختفي الأب لتناول وجبة خفيفة في منتصف الليل، يزود تطبيق ThinQ الأم بالمعلومات اللازمة للقبض عليه متلبساً.

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WashTower

هل يمكننا تجنب القبض علينا؟ ينطلق شريكان في مغامرة ليلية لغسل الملابس. ولكن، هل سيهربون دون أن يقبض عليهم؟

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Washing Machine Dryer

هل يمكننا تجنب القبض علينا؟ ينطلق شريكان في مغامرة ليلية لغسل الملابس. ولكن، هل سيهربون دون أن يقبض عليهم؟

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Air Purifier

اففف! ما هذه الرائحة؟ لا بد أن يكون هناك دخان في المطبخ عندما يبدأ الأب في الطبخ. ولكن، هل سيكون PuriCare قادراً على إنقاذ الموقف؟

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