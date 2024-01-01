أفضل شاشة العاب في 2023

بحجم 45 بوصة، ولوحة IPS بوقت استجابة يبلغ 1مللي ثانية، ومعدل تحديث بتردد 240 هرتز، وتقنية ™AMD FreeSync الفائقة. جميعها خصائص تجعل شاشة الألعاب هذه من أكثر شاشات الألعاب ابتكاراً، حيث أنها مصممة بخصائص مبتكرة تعمل على توفير أفضل أداء ممكن وأكثر تجارب اللعب دينامية ومتعة، ومن هذه الخصائص ما يلي:

● سرعة لا تصدق

تقلل هذه الشاشة من التشتت الذي يظهر عند حركة مكونات اللعبة، كما يقلل من الانقطاعات اللحظية في الصورة وعدم التزامن في الحركة مع عناصر التحكم، مما يضمن لك تجربة لعب ديناميكية وجذابة بصورة أقرب إلى الواقع. كل ذلك بفضل معدل الاستجابة البالغ 0.03 مللي ثانية الذي يمكن مقارنته بسرعة TN.

● انسياب الموائع في الألعاب

شاشة الـ UltraGear (شاشة الترا وايد للألعاب) من إل جي من أفضل شاشات ألعاب الفيديو الـ 240Hz، حيث أن معدل التحديث بتردد 240 هرتز يمكّنك من رؤية الإطار التالي بسرعة وسلاسة، وبالتالي الرد بسرعة على خصومك، وسهولة التركيز على الهدف، ذلك بفضل سرعة الشاشة الفائقة التي تعمل على إظهار الإطار التالي بسرعة للاعبين.

● بصريات حيوية

إن ألعاب الفيديو ليست مجرد هواية، بل تجربة يجب على اللاعب أن يعيشها إلى أقصى درجة من متعة، ولهذا السبب بالضبط، فإن شاشة UltraGear من إل جي مصممة بتقنية الـ HDR10.

وتُعد صيغة HDR10، التي تعمل على رفع جودة الصورة بشكل استثنائي، بمثابة معيار HDR الرقمي استناداً إلى التدرج اللوني sRGB بنسبة %98.5 فتقوم بتوفير الألوان والسطوع الأكثر حيوية وراحة للعينين في ذات الوقت.

● تصميم أنيق

إن هذه الشاشة من إل جي مصممة بدون حواف فعلية، حيث أنّها بلا حواف من ثلاث جهات، مما يجعلك منغمساً في كل لحظة من اللعبة.

● مثبت اللون الأسود

هذه الخاصية ستمكّنك من رؤية التفاصيل كافة حتى في أكثر مشاهد اللعبة ظلمة، مما سيحسّن من أدائك في اللعبة عوضاً عن عرقلته.