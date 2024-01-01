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أفضل شاشة العاب في 2023
بما أنك تبحث عن أفضل شاشة ألعاب فيديو في 2023؛ فما من شك أن ألعاب الفيديو من أكثر هواياتك تفضيلاً. ولا نلومك على هذا؛ إذ أنّ اقتناء أفضل شاشة ألعاب له دور كبير في تقديم أفضل تجربة لعب على الإطلاق، ذلك لما توفره لك من وضوح للألوان، والحركات، ودقة الصورة، وغيرها العديد من المميزات.
إذاً، سواء كنت جديداً في عالم ألعاب الفيديو وترغب في ابتياع أفضل شاشة ألعاب في الأسواق، أو كنت لاعباً عتيداً، وتريد تجديد أجهزة اللعب الخاصة بك، توفر لك إل جي أفضل شاشات الألعاب لعام 2023. ستساعدك هذه المقالة على معرفة تلك خصائص.
أفضل شاشات الألعاب من إل جي
إن الشاشات التالية من أفضل شاشات الألعاب التي ستجعل من تجربة لعب ألعاب الفيديو ممتعة أكثر من أي وقت مضى:
1. شاشة ألعاب UltraGear بحجم 45 بوصة
بحجم 45 بوصة، ولوحة IPS بوقت استجابة يبلغ 1مللي ثانية، ومعدل تحديث بتردد 240 هرتز، وتقنية ™AMD FreeSync الفائقة. جميعها خصائص تجعل شاشة الألعاب هذه من أكثر شاشات الألعاب ابتكاراً، حيث أنها مصممة بخصائص مبتكرة تعمل على توفير أفضل أداء ممكن وأكثر تجارب اللعب دينامية ومتعة، ومن هذه الخصائص ما يلي:
● سرعة لا تصدق
تقلل هذه الشاشة من التشتت الذي يظهر عند حركة مكونات اللعبة، كما يقلل من الانقطاعات اللحظية في الصورة وعدم التزامن في الحركة مع عناصر التحكم، مما يضمن لك تجربة لعب ديناميكية وجذابة بصورة أقرب إلى الواقع. كل ذلك بفضل معدل الاستجابة البالغ 0.03 مللي ثانية الذي يمكن مقارنته بسرعة TN.
● انسياب الموائع في الألعاب
شاشة الـ UltraGear (شاشة الترا وايد للألعاب) من إل جي من أفضل شاشات ألعاب الفيديو الـ 240Hz، حيث أن معدل التحديث بتردد 240 هرتز يمكّنك من رؤية الإطار التالي بسرعة وسلاسة، وبالتالي الرد بسرعة على خصومك، وسهولة التركيز على الهدف، ذلك بفضل سرعة الشاشة الفائقة التي تعمل على إظهار الإطار التالي بسرعة للاعبين.
● بصريات حيوية
إن ألعاب الفيديو ليست مجرد هواية، بل تجربة يجب على اللاعب أن يعيشها إلى أقصى درجة من متعة، ولهذا السبب بالضبط، فإن شاشة UltraGear من إل جي مصممة بتقنية الـ HDR10.
وتُعد صيغة HDR10، التي تعمل على رفع جودة الصورة بشكل استثنائي، بمثابة معيار HDR الرقمي استناداً إلى التدرج اللوني sRGB بنسبة %98.5 فتقوم بتوفير الألوان والسطوع الأكثر حيوية وراحة للعينين في ذات الوقت.
● تصميم أنيق
إن هذه الشاشة من إل جي مصممة بدون حواف فعلية، حيث أنّها بلا حواف من ثلاث جهات، مما يجعلك منغمساً في كل لحظة من اللعبة.
● مثبت اللون الأسود
هذه الخاصية ستمكّنك من رؤية التفاصيل كافة حتى في أكثر مشاهد اللعبة ظلمة، مما سيحسّن من أدائك في اللعبة عوضاً عن عرقلته.
2. شاشة UltraGear منحنية
يبلغ حجم هذه الشاشة 49 بوصة، بتقنية ™QHD HDR FreeSync الفائقة. وبمعدل تحديث يبلغ 240 هرتز لا يمكن لشاشة الألعاب المنحنية من إل جي أن تخذلك أبداً بفضل خصائصها التي تجعلها أفضل شاشات الألعاب، إضافة إلى كونها الأفضل في عديد من الاستخدامات الأخرى.
● تقنية ™AMD FreeSync الفائقة
مع هذه التقنية، لن تعاني من تأتأة الشاشة أثناء لعبك، وستحصل على تجربة لعب سلسلة ذات وتيرة سريعة تبقيك على طرف مقعدك من الحماس.
● تقنية HDR
تبدو الألعاب ومقاطع الفيديو أكثر واقعية مع هذه التقنية المخصصة لجعل البصريات عالية الدينامية وحيوية الألوان، مما سيمكّنك من أن تحيى اللعبة كما لو أنها حقيقة، وتُفضّل بذلك شاشات ألعاب إل جي على غيرها.
● مزامنة العمل الديناميكي
إنّ هذه الخاصية مصممة من أجل تقليل تأخير أوامر اللاعب إلى أدنى حد؛ حتى يكون أسلوب اللعب في ألعاب التصوّيب من منظور الشخص الأول، والاستراتيجية اللحظية أكثر استجابة وديناميكية.
● موازن اللون الأسود
ستتمكن بفضل موازن اللون الأسود من الحصول على الرؤية الكاملة لتفاصيل المشاهد الأكثر ظلمة، حيث لن تقف هذه الظلمة في طريق إتقانك اللعبة وتحقيق الفوز فيها.
3. شاشة إل جي ™UltraGear بحجم 27 بوصة
استعد لتجربة الابتكار في عالم الألعاب مع شاشة ألعاب ™UltraGear من إل جي بحجم 27 بوصة لعام 2023. تم صنع هذه الشاشة بعناية لتقديم أداء لا مثيل له وتجارب ألعاب مليئة بالحماس والإثارة. إليك بعض الميزات التي ستتمتع بها:
● سرعة لا تصدق واستجابة لا مثيل لها
اختبر الألعاب كما لم تختبرها من قبل مع سرعة هائلة للشاشة؛ فمن خلال تقليل تأخر الصورة وضمان سرعة استجابة رهيبة، توفر هذه الشاشة تجربة لعب ديناميكية وجذابة تشعرك بواقعية الأحداث بشكل مذهل. كما ستتمتع بقدرة رد سريع على أحداث اللعبة، مما يمنحك الأفضلية على منافسيك ويرفع لعبك إلى مستويات جديدة.
● حركة لعب سلسة بسرعة 165 هرتز
تعتبر هذه الشاشة واحدة من أفضل شاشات الألعاب بسرعة 165 هرتز في السوق. إذ بمعدل تحديث سريع بسرعة 165 هرتز، يمكنك الاستجابة بسرعة لمنافسيك وتحديد هدفك بدقة. كما أن السرعة الفائقة تضمن ظهور الصور بسلاسة، مما يتيح لك رؤية الإطار التالي بسرعة. قل وداعًا لتأخُّر الحركة ومرحبًا بتجربة لعب تتسم بالانسيابية والدقة.
● رؤية حية مع تقنية HDR10 و sRGB 99%
الألعاب ليست مجرد هواية؛ إنها تجربة غامرة، وشاشة الألعاب ™UltraGear من إل جي مصممة لتعزيز كل لحظة منها. اغمر نفسك في رؤية واقعية تمامًا، بفضل تقنية HDR10، المعيار الرقمي لتقنية HDR الذي يستند إلى نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة %99. تضمن هذه التقنية أن الألوان والسطوع مثاليان تماماً، مما يغمسك في عالم الألعاب.
● تصميم أنيق
تصميم شاشة الألعاب ™UltraGear من إل جي لعام 2023 سيبهرك! حيث يتميز بعد وجود حاشية ولا حدود واضحة على ثلاثة جوانب للشاشة، مما يمنحك تجربة بصرية مميزة.
● رؤية محسنة مع مثبت اللون الأسود
حتى في أشد المشاهد ظلمة، لا تفوت أي تفاصيل مع ميزة مثبت اللون الأسود في هذه الشاشة. تضيء هذه التقنية الظلال، مما يتيح لك رؤية جميع التفاصيل الدقيقة التي قد تمر دون أن تلاحظها على الشاشات الأخرى.
أيّ شاشة ألعاب تختار لعام 2023؟
أياً كانت شاشة الألعاب التي ستختارها من إل جي، ستعمل على أخذ ألعاب الفيديو إلى مستوى جديد من المتعة والديناميكية لك ولجميع اللاعبين بفضل خصائصها المبتكرة التي لا تريد تفويتها.
!LG , Life's Good