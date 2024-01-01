LG Energy Management Solution at IFA

القاهرة، مصر، 23 أغسطس 2023 - ستكشف شركة إل جي عن رؤيتها لنمط حياة أكثر استدامة من خلال "Net-Zero House" في معرض برلين الدولي للأجهزة الإلكترونية IFA 2023. تعد منصة LG Home Energy حلاً شاملاً لإدارة الطاقة المنزلية والتدفئة والتبريد الذي يتضمن نظام تخزين الطاقة (ESS) ومضخة تسخين الهواء إلى الماء Therma V™️ R290 Monobloc (AWHP).



تعد منصة الطاقة المنزلية من إل جي حلاً متكاملاً لمنزل أكثر استدامة، ومن خلال الجمع بين LG Electronics ESS وLG Therma V AWHP، توفر المنصة تسخينًا فعالاً بالإضافة إلى سهولة إدارة الطاقة - بدءًا من الإنتاج والتخزين وحتى الاستخدام والحفظ.



يوفر LG Therma V راحة داخلية على مدار العام، ويعمل على استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة من نظام التدفئة والتبريد التقليدي. من خلال استهداف استراتيجية إزالة الكربون في أوروبا، يساعد Therma V R290 Monobloc المستخدمين على خفض البصمة الكربونية لأسرهم مع استخلاص الحرارة من الهواء المحيط من خلال اعتماد مبرد R290، الذي يتميز بإمكانية الاحتباس الحراري (GWP) البالغة ثلاثة فقط. كما أنها قادرة على إنتاج درجة حرارة عالية من الماء يمكن إنتاجها باستخدام المبرد.



ومن خلال دمجها بسهولة مع AWHP من إل جي، توفر ESS طريقة مبتكرة ومريحة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة المتجددة في المنزل، وتعمل كمصدر طاقة احتياطي في حالة انقطاع التيار الكهربائي. ويمكن تخزين الطاقة الفائضة في بطارية ESS وتحويلها إلى خزان المياه المدمج في AWHP خلال النهار، عندما يكون إنتاج الطاقة الشمسية في ذروته. اما في المساء، عندما يكون استهلاك الطاقة مرتفعًا عادةً، يستخدم نظام ESS الطاقة المخزنة لتوفير الماء الساخن وتشغيل الأجهزة المنزلية، مما يعزز كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة الذاتية. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يمكن أن يساعد نظام ESS في الحفاظ على تشغيل العناصر الأساسية، مثل التدفئة والتبريد والإضاءة. ويتم تخزين فائض الطاقة في محطة الكهرباء لاستخدامها لاحقًا، أو بيعها لمزودي الكهرباء المتعاقدين.



بالإضافة إلى Therma V، فإن ESS قادر على التكامل مع مجموعة واسعة من أجهزة إل جي المنزلية، بما في ذلك الغسالة والثلاجة والفرن وغسالة الأطباق وStyler، وحتى مع شاحن السيارة الإلكترونية (EV). سيتمكن زوار Net-Zero House من رؤية مخطط حائطي يوضح كيفية تدفق الطاقة المخزنة في النظام إلى جميع الأجهزة المثبتة، مما يقلل العبء على شبكة الكهرباء وتقليل نفقات الطاقة الشهرية أيضًا.



علاوة على ذلك، تتوافق منصة الطاقة المنزلية مع LG ThinQ Energy، وهو حل سهل الاستخدام لإدارة الطاقة، مما يتيح للمستخدمين التحكم في جميع أجهزتهم الذكية، وإدارة نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، ومراقبة تخزين الطاقة واستهلاكها، من أي مكان تقريبًا من أي مكان باستخدام هواتفهم الذكية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأجهزة المزودة بوضع توفير الطاقة أيضًا على استخدام الطاقة بكفاءة، وهو ما يمكن الوصول إليه بسهولة عبر تطبيق ThinQ.



وقال ليو جاي تشيول، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "من خلال حلولنا المبتكرة لإدارة الطاقة، بما في ذلك منصة الطاقة المنزلية المدعومة من ThinQ Energy، يسلط Net-Zero House في معرض برلين الدولي للأجهزة الإلكترونية IFA 2023 الضوء على التزام إل جي بتطوير حلول مستدامة لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية من أجل حياة أفضل..سنستمر في الاستفادة من تقنياتنا الأساسية الرائدة في الصناعة لإيجاد حلول تعود بالنفع على الناس والكوكب."