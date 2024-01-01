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إل جي تعزز الشمول والاستدامة مع UNIVERSAL UP KIT تحت عنوان "التصميم للجميع" في معرض برلين الدولي للأجهزة الالكترونية IFA 2023
LG Design for all at IFA
القاهرة، 15 أغسطس 2023 - تكشف إل جي عن "Universal UP Kit" الجديد في معرض برلين الدولي للأجهزة الالكترونية IFA 202 ضمن مجموعة من ملحقات الأجهزة المنزلية المبتكرة والإضافات التي تتبنى التصميم العالمي والمصنوعة من مواد معاد تدويرها. تم تصميم Universal UP Kit لتعزيز قابلية الاستخدام للأفراد الذين يواجهون تحديات جسدية، مما يجسد رؤية إل جي لمستقبل أكثر شمولاً واستدامة. يمكن للعملاء دمج منتجات Universal UP Kit بسلاسة في أجهزتهم المنزلية الحالية من إل جي، مما يعزز من تجربة المستخدم دون الحاجة إلى استبدال منتجاتهم الحالية.
تمثل المجموعة استمرارًا لجهود إل جي القوية تجاه مبادرات الاستدامة التي تركز على البيئة بشكل أكبر وتعزز من إمكانية الوصول. وفي العام الماضي، قدمت الشركة مجموعة من الأجهزة ذات التصميم البسيط - وهي شهادة على التزام إل جي بتصنيع اكثر استدامة من خلال تقليل المكونات وزيادة استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير.
LG Design for all at IFA
للمساعدة في تطوير Universal UP Kit، استعانت إل جي بمساعدة المجلس الاستشاري لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مجلس مستقل من الأفراد الذين يعانون من حالات صحية مثل ضعف السمع أو البصر والشلل الدماغي، حيث شارك أعضاء المجلس أفكارهم وخبراتهم والتحديات التي واجهوها أثناء استخدام الأجهزة المنزلية المختلفة. وقامت إل جي بتجميع وتصنيف وتحليل الملاحظات الفردية، وتشكيل الأساس لتصميم Universal UP Kit وتوجيه الدورة التدريبية للمشاريع المستقبلية التي تركز على إمكانية الوصول.
أدى هذا الجهد التعاوني إلى إنشاء "مجموعة أدوات مساعدة" تتميز بحلول هندسية من البلاستيك المعاد تدويره والمستخدمة للمساعدة في الحفاظ على الموارد وتقليل النفايات - وهو ركن اساسي في إستراتيجية إدارة البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية الشاملة لشركة إل جي.
LG Design for all at IFA
ستتضمن مجموعة Universal UP من إل جي، التي سيتم الكشف عنها قريبًا في معرض برلين الدولي للأجهزة الالكترونية IFA لهذا العام، حلولًا مبتكرة ومصممة بعناية متوافقة مع مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية من إل جي، بما في ذلك الثلاجة، والمكنسة الكهربائية، وغسالة الصحون، وأجهزة تنقية المياه، والغسالة، والمجفف.
تأتي مجموعة أدوات المقابض السهلة من Universal UP مع مقابض الباب القابلة للفصل ودرج المنظفات لغسالة إل جي. حيث تم تصميم المقابض لتسهيل الوصول للمستخدمين ذوي المهارات اليدوية المتناقصة أو قوة المعصم لإمساك مقابض جيوب الغسالة. توفر المجموعة أيضًا خيارات ألوان عالية التباين تم إنشاؤها لاستيعاب الظروف مثل الحول.
تشمل مجموعات المساعدات الأخرى من مجموعة Universal UP مجموعة أدوات المساعدة القابلة للفصل والمزودة بعجلات والتي تعيد توزيع وزن مكنسة CordZero من إل جي، مما يوفر تحكمًا محسّنًا وقدرة على التشغيل. تقدم Easy Hanger Kit مقبضًا طويلًا بقبضة دائرية على شماعات ملابس، مما يسمح لمستخدمي الكراسي المتحركة بوضعها بسهولة في الجزء العلوي من خزانة العناية بالملابس من إل جي. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم إل جي مجموعة Rotate Shelf Kit لزيادة قابلية استخدام أرفف الثلاجة ومجموعة
Easy Nozzle Kit، التي تعلق على جهاز تنقية المياه وتزيد من إمكانية الوصول من خلال إمكانية تعديل الارتفاع والمسافة. يمكن أيضًا ترقية جهاز تنقية المياه لمن يعانون من إعاقة بصرية عن طريق إضافة غطاء السيليكون بطريقة برايل.
قال ليو جاي تشول، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "تم تصميم مجموعة Universal UP Kit لتعزيز قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول إلى أجهزتنا المنزلية، وقد تم تطويرها لحل التحديات التي يتقاسمها المستهلكون الحقيقيون معنا". "من خلال Universal UP Kit، سنضمن أن جميع مالكي أجهزة إل جي، بغض النظر عن العمر أو القيود المادية، يمكنهم الاستمتاع بتجربة مستخدم مريحة."
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