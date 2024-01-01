LG Design for all at IFA

ستتضمن مجموعة Universal UP من إل جي، التي سيتم الكشف عنها قريبًا في معرض برلين الدولي للأجهزة الالكترونية IFA لهذا العام، حلولًا مبتكرة ومصممة بعناية متوافقة مع مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية من إل جي، بما في ذلك الثلاجة، والمكنسة الكهربائية، وغسالة الصحون، وأجهزة تنقية المياه، والغسالة، والمجفف.





‎تأتي مجموعة أدوات المقابض السهلة من Universal UP مع مقابض الباب القابلة للفصل ودرج المنظفات لغسالة إل جي. حيث تم تصميم المقابض لتسهيل الوصول للمستخدمين ذوي المهارات اليدوية المتناقصة أو قوة المعصم لإمساك مقابض جيوب الغسالة. توفر المجموعة أيضًا خيارات ألوان عالية التباين تم إنشاؤها لاستيعاب الظروف مثل الحول.



‎تشمل مجموعات المساعدات الأخرى من مجموعة Universal UP مجموعة أدوات المساعدة القابلة للفصل والمزودة بعجلات والتي تعيد توزيع وزن مكنسة CordZero من إل جي، مما يوفر تحكمًا محسّنًا وقدرة على التشغيل. تقدم Easy Hanger Kit مقبضًا طويلًا بقبضة دائرية على شماعات ملابس، مما يسمح لمستخدمي الكراسي المتحركة بوضعها بسهولة في الجزء العلوي من خزانة العناية بالملابس من إل جي. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم إل جي مجموعة Rotate Shelf Kit لزيادة قابلية استخدام أرفف الثلاجة ومجموعة



Easy Nozzle Kit، التي تعلق على جهاز تنقية المياه وتزيد من إمكانية الوصول من خلال إمكانية تعديل الارتفاع والمسافة. يمكن أيضًا ترقية جهاز تنقية المياه لمن يعانون من إعاقة بصرية عن طريق إضافة غطاء السيليكون بطريقة برايل.



‎قال ليو جاي تشول، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "تم تصميم مجموعة Universal UP Kit لتعزيز قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول إلى أجهزتنا المنزلية، وقد تم تطويرها لحل التحديات التي يتقاسمها المستهلكون الحقيقيون معنا". "من خلال Universal UP Kit، سنضمن أن جميع مالكي أجهزة إل جي، بغض النظر عن العمر أو القيود المادية، يمكنهم الاستمتاع بتجربة مستخدم مريحة."





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