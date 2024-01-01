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إل جي تشارك رؤيتها 'من أجل حياة مستدامة' في معرض برلين الدولي للأجهزة الالكترونية IFA 2023
القاهرة، 9 أغسطس 2023 - تحت شعار "الحياة المستدامة، السعادة للجميع" ولتسليط الضوء على التزامها بتقديم حياة أفضل للجميع من خلال الابتكارات الموفرة للطاقة، تستعد شركة إل جي للمشاركة في المعرض الدولي للأجهزة الالكترونية IFA 2023 في برلين، والذي سيقام في الفترة من 1 الى 5 سبتمبر المقبل.
خلال المعرض، ستقوم إل جي باستقبال الزوار والمستهلكين من جميع أنحاء العالم لتجربة أحدث ابتكاراتها. وتحت شعار "الحياة المستدامة، الفرح للجميع"، ستقدم الشركة نموذج القرية المستدامة بالإضافة الى نظامًا بيئيًا متطورًا من المنتجات والحلول الفعالة والمريحة والمستدامة المصممة للمساعدة في خلق حياة أفضل للناس والكوكب. يمكن لزوار جناح إل جي، في القاعة 18 في مركز معارض ميسي برلين، اكتشاف المنتجات والحلول المتطورة والمميزات الصديقة للبيئة لأحدث عروض الشركة والتعرف على رؤيتها الشاملة للحياة المستدامة.
وتتيح الشركة الفرصة لمتابعة الاحداث واستكشاف عروض الجناح المبتكارة من إل جي على قناة اليوتيوب علي
(www.youtube.com/@LGGlobal) في يوم الافتتاح.
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