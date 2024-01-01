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التقط اللحظات البارزة

المواصفات

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التقط اللحظات البارزة

KP320

التقط اللحظات البارزة

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جميع المواصفات

BASIC SPECIFICATION

  • نوع الهاتف (عامل التصميم)

    مسطح

  • اللون

    أسود

  • لوحة مفاتيح QWERTY

    لا

  • موجة التردد اللاسلكي

    النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) 900/1800/1900

  • الأبعاد: الطول × العرض × العمق (مم)

    107 x 46,5 x 13.5 ملم

  • الحجم مع وجود البطارية، القياسي (جم)

    119 جرام

  • وقت الاستعداد، الحد الأقصى (بالساعات)

    حتى 240 ساعة

  • زمن التحدث (بالساعات)

    حتى 3 ساعات

  • الشاشة

    TFT، 256 ألف لون

  • شاشة LCD خارجية (بكسل)

    لا

  • الاهتزاز

    نعم

  • سعة البطارية (ميللي أمبير/ساعة)

    التصنيف 10, (4+1/3+2 فتحات) من 32 إلى 48 كيلوبايت في الثانية

  • GPRS/EDGE (الفئة)

    التصنيف 12, 236.8 كيلوبايت في الثانية

المراسلة

  • SMS / EMS / MMS

    رسائل قصيرة، EMS، رسائل وسائط متعددة

  • البريد الإلكتروني

    لا

  • المراسلة الفورية

    لا

  • رسائل MMS الفيديو

    لا

  • إدخال النص التنبؤي (T9)

    نعم

إنترنت

  • Wi-Fi

    لا

PIM

  • منظم المواعيد

    نعم

  • المنبه

    نعم

  • دليل الهاتف (عدد الأسماء)

    1000 اسم

المزايا المتقدمة

  • MIDI (نغمات مجسمة)

    نعم

  • كاميرا الفيديو

    نعم

  • التحدث من دون استخدام اليدين المدمج

    نعم

  • الألعاب المدمجة

    نعم

  • راديو موجة FM

    نعم

  • سماعة الهاتف

    نعم

  • الكاميرا المدمجة

    نعم

  • دقة الكاميرا (ميجابكسل)

    3.15 ميجابكسل، ضبط تلقائي للبؤرة

  • الذاكرة الداخلية

    90 ميجابايت

  • الذاكرة الخارجية

    حتى 4 جيجابايت

  • MP3

    نعم

  • Bluetooth

    نعم

  • تسجيل الفيديو

    نعم

  • المستعرض

    WAP 2.0/xHTML

  • ذاكرة سجل المكالمات

    40 مكالمة صادرة، 40 مكالمات مستلمة، 40 مكالمات لم يرد عليها

  • دعم التنزيل/حفظ باسم

    نعم

  • التقاط صورة/مقطع الفيديو

    نعم/نعم

  • نغمة الرنين

    نغمة متعددة الأصوات، MP3

  • الاهتزاز

    نعم

  • برنامج ترميز فيديو

    مشغل MP4

  • WLAN

    لا

  • الخلفيات/حوافظ الشاشة

    نعم

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