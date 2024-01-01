We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
التقط اللحظات البارزة
جميع المواصفات
BASIC SPECIFICATION
-
نوع الهاتف (عامل التصميم)
مسطح
-
اللون
أسود
-
لوحة مفاتيح QWERTY
لا
-
موجة التردد اللاسلكي
النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) 900/1800/1900
-
الأبعاد: الطول × العرض × العمق (مم)
107 x 46,5 x 13.5 ملم
-
الحجم مع وجود البطارية، القياسي (جم)
119 جرام
-
وقت الاستعداد، الحد الأقصى (بالساعات)
حتى 240 ساعة
-
زمن التحدث (بالساعات)
حتى 3 ساعات
-
الشاشة
TFT، 256 ألف لون
-
شاشة LCD خارجية (بكسل)
لا
-
الاهتزاز
نعم
-
سعة البطارية (ميللي أمبير/ساعة)
التصنيف 10, (4+1/3+2 فتحات) من 32 إلى 48 كيلوبايت في الثانية
-
GPRS/EDGE (الفئة)
التصنيف 12, 236.8 كيلوبايت في الثانية
المراسلة
-
SMS / EMS / MMS
رسائل قصيرة، EMS، رسائل وسائط متعددة
-
البريد الإلكتروني
لا
-
المراسلة الفورية
لا
-
رسائل MMS الفيديو
لا
-
إدخال النص التنبؤي (T9)
نعم
إنترنت
-
Wi-Fi
لا
PIM
-
منظم المواعيد
نعم
-
المنبه
نعم
-
دليل الهاتف (عدد الأسماء)
1000 اسم
المزايا المتقدمة
-
MIDI (نغمات مجسمة)
نعم
-
كاميرا الفيديو
نعم
-
التحدث من دون استخدام اليدين المدمج
نعم
-
الألعاب المدمجة
نعم
-
راديو موجة FM
نعم
-
سماعة الهاتف
نعم
-
الكاميرا المدمجة
نعم
-
دقة الكاميرا (ميجابكسل)
3.15 ميجابكسل، ضبط تلقائي للبؤرة
-
الذاكرة الداخلية
90 ميجابايت
-
الذاكرة الخارجية
حتى 4 جيجابايت
-
MP3
نعم
-
Bluetooth
نعم
-
تسجيل الفيديو
نعم
-
المستعرض
WAP 2.0/xHTML
-
ذاكرة سجل المكالمات
40 مكالمة صادرة، 40 مكالمات مستلمة، 40 مكالمات لم يرد عليها
-
دعم التنزيل/حفظ باسم
نعم
-
التقاط صورة/مقطع الفيديو
نعم/نعم
-
نغمة الرنين
نغمة متعددة الأصوات، MP3
-
الاهتزاز
نعم
-
برنامج ترميز فيديو
مشغل MP4
-
WLAN
لا
-
الخلفيات/حوافظ الشاشة
نعم
رأي المستخدمين
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.