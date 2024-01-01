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استمتع بإمكانيات هاتفين في هاتف واحد
جميع المواصفات
الشبكات
-
2G Network
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM1 & SIM 2 & SIM 3
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3G Network
HSDPA 900 / 2100 - SIM 1 only
الجهاز
-
الأبعاد
114 x 59 x 12.1 mm
-
الوزن
102جرام
الشاشه
-
النوع
TFT capacitive touchscreen, 256K colors
-
المقاس
320 x 480 pixels, 3.2 بوصه
الصوت
-
نوع التنبيه
Vibration, MP3, WAV ringtones
-
السماعات
نعم
-
مقبس 3.5مللى
نعم
الذاكره
-
كارت الذاكره
microSD, up to 32GB
-
الذاكره الداخليه
150 MB storage, 512 MB RAM
البيانات
-
GPRS
نعم
-
EDGE
نعم
-
WLAN
Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot, DLNA
-
بلوتوث
v3.0 with A2DP
-
USB
microUSB v2.0
الكاميرا
-
أساسيه
3.15 MP, 2048x1536 بيكسل
-
فيديو
نعم
مواصفات أخرى
-
نظام التشغيل
أندرويد-خبزالزنجبيل
-
Chipset
Qualcomm MSM7227T
-
وحده المعالجه المركزيه
800 MHz ARMv6
-
كارت الشاشه
Adreno 200
-
الرسائل
SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
-
المتصفح
نعم
-
الراديو
FM
-
الألوان
أسود
البطاريه
-
النوع
Li-Ion
-
السعه
1500 mAh
-
وضع الإستعداد
ما يقارب 330 ساعه
-
زمن التحدث
ما يقارب 5 ساعات
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