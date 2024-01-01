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شاشة منحنية حجم 34 بوصة بتقنية ™UltraWide QHD HDR FreeSync الفائقة ومعدل تحديث يبلغ 160 هرتز
جميع المواصفات
جودة الصورة
-
حجم الشاشة
"34
-
تصميم منحني
نعم
-
نوع الشاشة
الفيديو والصوت
-
سلسلة اللون (النوع)
sRGB 99% (CIE1931)
-
عمق اللون (عدد الألوان)
16.7M
-
درجة البكسل (ملم)
0.07725 × 0.23175 ملم
-
وقت الاستجابة (GTG)
5 ملي ثانية (GtG أسرع)، سجل التمهيد الرئيسي 1 ملي ثانية
-
معدل التحديث
160هرتز
-
نسبة العرض
21:9
-
دقة الشاشة
UW QHD
-
الدقة
3440 × 1440
-
السطوع
240 شمعة (الحد الأدنى)/300 شمعة (قياسي)
-
نسبة التباين
3000:1 (بحد أدنى)، 3000:1 (فعلية)
-
زاوية المشاهدة
178°(الجانب الأيمن/الأيسر), 178°(الجانب العلوي/السفلي)
-
معالجة السطح
مكافحة اللمعان
المداخل/المخارج
-
HDMI
نعم × 2
-
منفذ الشاشة
نعم × 1
-
مخرج سماعة الرأس
نعم
الطاقة
-
النوع
الطاقة الخارجية
-
الدخل
100-240فولت تيار متردد, 50/60هرتز
-
وضع توفير الطاقة/وضع السبات (الحد الأقصى)
0.5واط
-
إيقاف تشغيل التيار المتردد (حد أقصى)
0.3 واط
-
استهلاك الطاقة (النوع)
42واط
-
استهلاك الطاقة (الأقصى)
45واط
الميزات الخاصة
-
مزامنة تلاؤمية
تقنية ™RADEON FreeSync (تعويض الإطار المنخفض)
-
Black Stabilizer
نعم
-
مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)
نعم
-
خط فاصل
نعم
-
الوقاية من الاهتزاز
نعم
-
توفير ذكي للطاقة
نعم
-
وضع القارئ Reader
نعم
-
معايرة اللون
نعم
-
تحكم مزدوج
نعم
-
التحكم الظاهر على الشاشة (OSC)
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي (HDR)
HDR10
-
تأثير HDR
نعم
-
التبديل للإدخال الذاتي
نعم
الصوت
-
مكبر الصوت
نعم
-
مخرج مكبر الصوت
7واط
-
الحد الأقصى للصوت
نعم
-
قناة مكبر الصوت
2 قناة
الأبعاد/الوزن
-
مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)
31.9 بوصة × 22.4 بوصة × 10.2 بوصة (الجانب العلوي) 31.9 بوصة × 18.04 بوصة × 10.2 بوصة (الجانب السفلي)
-
بدون الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)
31.9بوصة × 14.1بوصة × 3.6بوصة
-
أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
38.8بوصة × 20.6بوصة × 8.4بوصة
-
مع وزن الحامل
16.9 رطل
-
بدون وزن الحامل
12.8 رطل
-
وزن الشحن
23.2 رطل
الحامل
-
عمليات ضبط وضع الشاشة
الإمالة
الارتفاع
المقصورة/الملحقات
-
حجم حامل الجدار (ملم)
100 × 100 ملم
-
منفذ الشاشة
نعم
-
HDMI
نعم
الضمان
-
ضمان محدود
عام واحد على قطع الغيار وعيوب الصناعة
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