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شاشة منحنية حجم 34 بوصة بتقنية ™UltraWide QHD HDR FreeSync الفائقة ومعدل تحديث يبلغ 160 هرتز

المواصفات

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شاشة منحنية حجم 34 بوصة بتقنية ™UltraWide QHD HDR FreeSync الفائقة ومعدل تحديث يبلغ 160 هرتز

34WP65C-B

شاشة منحنية حجم 34 بوصة بتقنية ™UltraWide QHD HDR FreeSync الفائقة ومعدل تحديث يبلغ 160 هرتز

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34WP65C-B
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جميع المواصفات

جودة الصورة

  • حجم الشاشة

    "34

  • تصميم منحني

    نعم

  • نوع الشاشة

    الفيديو والصوت

  • سلسلة اللون (النوع)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • عمق اللون (عدد الألوان)

    16.7M

  • درجة البكسل (ملم)

    0.07725 × 0.23175 ملم

  • وقت الاستجابة (GTG)

    5 ملي ثانية (GtG أسرع)، سجل التمهيد الرئيسي 1 ملي ثانية

  • معدل التحديث

    160هرتز

  • نسبة العرض

    21:9

  • دقة الشاشة

    UW QHD

  • الدقة

    3440 × 1440

  • السطوع

    240 شمعة (الحد الأدنى)/300 شمعة (قياسي)

  • نسبة التباين

    3000:1 (بحد أدنى)، 3000:1 (فعلية)

  • زاوية المشاهدة

    178°(الجانب الأيمن/الأيسر), 178°(الجانب العلوي/السفلي)

  • معالجة السطح

    مكافحة اللمعان

المداخل/المخارج

  • HDMI

    نعم × 2

  • منفذ الشاشة

    نعم × 1

  • مخرج سماعة الرأس

    نعم

الطاقة

  • النوع

    الطاقة الخارجية

  • الدخل

    100-240فولت تيار متردد, 50/60هرتز

  • وضع توفير الطاقة/وضع السبات (الحد الأقصى)

    0.5واط

  • إيقاف تشغيل التيار المتردد (حد أقصى)

    0.3 واط

  • استهلاك الطاقة (النوع)

    42واط

  • استهلاك الطاقة (الأقصى)

    45واط

الميزات الخاصة

  • مزامنة تلاؤمية

    تقنية ™RADEON FreeSync (تعويض الإطار المنخفض)

  • Black Stabilizer

    نعم

  • مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)

    نعم

  • خط فاصل

    نعم

  • الوقاية من الاهتزاز

    نعم

  • توفير ذكي للطاقة

    نعم

  • وضع القارئ Reader

    نعم

  • معايرة اللون

    نعم

  • تحكم مزدوج

    نعم

  • التحكم الظاهر على الشاشة (OSC)

    نعم

  • النطاق الديناميكي العالي (HDR)

    HDR10

  • تأثير HDR

    نعم

  • التبديل للإدخال الذاتي

    نعم

الصوت

  • مكبر الصوت

    نعم

  • مخرج مكبر الصوت

    7واط

  • الحد الأقصى للصوت

    نعم

  • قناة مكبر الصوت

    2 قناة

الأبعاد/الوزن

  • مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)

    31.9 بوصة × 22.4 بوصة × 10.2 بوصة (الجانب العلوي) 31.9 بوصة × 18.04 بوصة × 10.2 بوصة (الجانب السفلي)

  • بدون الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)

    31.9بوصة × 14.1بوصة × 3.6بوصة

  • أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

    38.8بوصة × 20.6بوصة × 8.4بوصة

  • مع وزن الحامل

    16.9 رطل

  • بدون وزن الحامل

    12.8 رطل

  • وزن الشحن

    23.2 رطل

الحامل

  • عمليات ضبط وضع الشاشة

    الإمالة
    الارتفاع

المقصورة/الملحقات

  • حجم حامل الجدار (ملم)

    100 × 100 ملم

  • منفذ الشاشة

    نعم

  • HDMI

    نعم

الضمان

  • ضمان محدود

    عام واحد على قطع الغيار وعيوب الصناعة

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